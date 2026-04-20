Психолог Самбурский: запрос россиян на ДНК-тесты в роддоме связан с влиянием ток-шоу

Более половины россиян поддержали ДНК-тест на отцовство сразу после рождения ребенка, показал опрос ВЦИОМ. Почему возник такой запрос и как он влияет на отношения в паре, расскажет Москва 24.

"Статус ненадежного партнера"

Большинство россиян выступили за проведение ДНК-теста на отцовство в роддоме при согласии обоих родителей. Согласно опросу ВЦИОМ, проведенному среди 1,6 тысячи респондентов, такой вариант поддержали 52% респондентов.

По данным аналитиков, чем младше были участники и чем меньше у них собственного родительского опыта, тем активнее они выступали за это нововведение. Опрошенные с детьми и большим жизненным опытом, напротив, отнеслись к идее более осторожно.

О готовности пройти такой тест заявили 68% россиян, причем мужчины оказались к этому чуть более расположены (70% против 67% у женщин). Однако аналитики ВЦИОМ обратили внимание, что для сторонников процедуры она становится не столько способом защиты прав ребенка, сколько инструментом проверки матери.





из публикации ВЦИОМ В первую очередь здесь говорят о необходимости избежать обмана и снять подозрения и лишь затем – о юридической защите ребенка. И здесь женщина попадает в морально уязвимое положение: вместо правовых гарантий она получает статус ненадежного партнера. В итоге инициатива, задуманная как защитная, по сути, легитимирует недоверие и проверки.

По мнению аналитиков, ДНК-тесты в подобной ситуации "легитимируют недоверие и проверки". Противники идеи, в свою очередь, отметили, что государству не стоит вмешиваться в столь приватные вопросы. Сама возможность тестирования спровоцирует выяснение отношений и увеличит количество разводов, убеждены они.

При этом опрос показал: если мужчина узнал, что долгие годы воспитывал чужого ребенка, ему не стоит отказываться от него. Такого мнения придерживаются 61% россиян. Прекратить отношения с ребенком в такой ситуации готов лишь каждый девятый.

Ранее с инициативой проводить обязательный анализ ДНК в роддомах выступил депутат Брянской областной думы, заместитель председателя Всемирного русского народного собора Михаил Иванов, сообщает News.ru. По его мнению, это обеспечит правовую защиту детей и позволит установить родство в случае гибели отца для оформления необходимых выплат.

Парламентарий подчеркнул, что на сегодняшний день установление отцовства возможно только через суд, что является длительным и сложным процессом. Законодательство не обязывает проводить ДНК-тест в роддоме, и отец вправе отказаться от него. В результате, как указал Иванов, мама ребенка оказывается в невыгодном положении.

"Мужчина может уйти, скрыться, отрицать отцовство – и государство не может его принудить к ответственности. Это удар по институту семьи, по христианскому пониманию ответственности отца за свое потомство", – заявил он.

Отец ребенка должен признать его, заботиться и нести ответственность. В противном случае он не готов к созданию семьи, заключил Иванов.

"Меня выставили дураком?"

Если речь идет об обоюдном согласии мужчины и женщины на проведение ДНК-теста, никто не вправе это запретить. Таким мнением с Москвой 24 поделилась глава комитета Госдумы по защите семьи, вопросам отцовства, материнства и детства Нина Останина.

"Это право каждой семьи. Что касается причин, это не обязательно недоверие мужа к жене. Возможно, свою роль сыграли случаи, которые транслируют по центральным каналам, когда недобросовестные сотрудники подменили ребенка. Это отпечаталось в сознании некоторых: "А вдруг и нам?" – предположила парламентарий.

Однако, по ее словам, есть и еще одна сторона – нравственная.





Нина Останина глава комитета Госдумы по защите семьи, вопросам отцовства, материнства и детства Когда ребенок зачат и рожден в любви и вдруг возникает вопрос, а мой ли он, – наверное, кого-то из женщин это бы обидело. Однако, если речь идет о 52% случаев, где есть взаимное согласие, запрещать не надо, если это личное пожелание семьи.

Тем не менее депутат заявила, что подобное явление свидетельствует о "снижении морали в обществе".

В свою очередь, клинический психолог Станислав Самбурский в беседе с Москвой 24 обратил внимание, что родители идут на ДНК-тест из сомнений не в ребенке, а в отношениях.

"Это крайняя и очень болезненная форма сомнений в том, что тебя любят", – отметил он.

С его точки зрения, ДНК-тесты стали популярны во многом благодаря ток-шоу, где их проводят постоянно. В подобных передачах гораздо чаще, чем в реальной жизни, сомневающийся в отцовстве мужчина оказывается не папой, но зритель все равно начинает примерять эту историю на себя.

"Если ребенок не твой, возникает сразу несколько слоев страха. Измена воспринимается как унижение, потеря контроля над отношениями, ощущение, что партнера использовали", – добавил специалист.





Станислав Самбурский клинический психолог Вопрос, мой ли это ребенок, быстро превращается в "меня любят или мной пользуются, потому что я удобнее и больше зарабатываю, живет со мной, а спит с другим". Обидно осознавать, что тебя выбрали, но считают неподходящим и просто использовали. Возникает сомнение: "А мужчина ли я, если меня выставили дураком?"

Он также подчеркнул, что страх воспитывать чужого ребенка возникает в том числе потому, что об этом "стыдно и унизительно говорить".

"Социум в тех же телешоу реагирует на ситуацию, когда мужчина не является отцом, как на позор. И человек испытывает такое чувство еще до того, как провел тест. А если есть хоть какая-то ревность, ощущение "это не мой ребенок" будет расти", – пояснил эксперт.

Когда мужчина идет на тест, он пытается заглушить тревогу, рассчитывая на положительный результат. Но доверие уже разрушено: даже результат, подтверждающий отцовство, не вылечит отношения – он лишь на время снимет напряжение, убежден Самбурский.

Также он обратил внимание на истории, когда женщина после рождения детей полностью переключает внимание на них, а мужчина перестает быть объектом ее интереса. В таком случае есть риск, что он подумает: если супруга не уделяет мне внимания, она оказывает его тому, кто является биологическим отцом, заключил эксперт.

