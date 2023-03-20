Весеннее равноденствие: какие обычаи и традиции нужно соблюдать в этот день

Во вторник, 21 марта, в 00:24 по столичному времени наступит весеннее равноденствие. Солнце перейдет из Южного полушария небесной сферы в Северное. Таким образом, в последнем начнется астрономическая весна. Рассказываем подробности, а также какие традиции и приметы связаны с этой датой.
Что такое весеннее равноденствие?
В 2023 году весеннее равноденствие наступит 21 марта в 00:24 по московскому времени. Солнце перейдет из Южного полушария небесной сферы в Северное, таким образом, в первом начнется астрономическая осень, а в последнем – весна.
В этот период на всей Земле продолжительность дня и ночи становится одинаковой. Солнце будет находиться ровно 12 часов над горизонтом и столько же под ним. После весеннего равноденствия продолжительность светового дня станет расти, а ночь – уменьшаться.
Такая тенденция сохранится вплоть до летнего солнцестояния, которое в этот раз выпадает на 21 июня. Для жителей Северного полушария соответствующий день станет самым длинным в году. Затем, с 22 июня, постепенно начнет увеличиваться продолжительность ночи. При этом световой день пойдет на убыль.
Традиции и приметы
Исторически равноденствие почитали во многих культурах. С ним связаны разнообразные традиции и приметы. Считается, что этот день идеально подходит для новых решений и начинаний. В частности, к дню весеннего равноденствия рекомендуется очистить дом от мусора. Кроме того, это подходящее время, чтобы бросить вредные привычки и простить старые обиды. Звездный бизнес-астролог Алина Сафронова также посоветовала составлять планы на год.
Существует также ряд запретов, которые нельзя нарушать в день весеннего равноденствия. Например, не стоит думать о плохом, погружаться в грустные мысли. Такой настрой способен оказать неблагоприятный эффект на следующие месяцы. Кроме того, запрещается делать плохие поступки. Согласно поветриям, они могут вернуться к человеку бумерангом.
Еще одна рекомендация касается растений. В этот день их лучше не пересаживать, поскольку считается, что они могут не прижиться. Также дурным знаком будет отказать в помощи или не принять гостей. Подобное поведение в последствии может принести свои негативные результаты.