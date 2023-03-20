Весеннее равноденствие: какие обычаи и традиции нужно соблюдать в этот день

Во вторник, 21 марта, в 00:24 по столичному времени наступит весеннее равноденствие. Солнце перейдет из Южного полушария небесной сферы в Северное. Таким образом, в последнем начнется астрономическая весна. Рассказываем подробности, а также какие традиции и приметы связаны с этой датой.



Что такое весеннее равноденствие?

Фото: Москва 24/Лидия Широнина

В 2023 году весеннее равноденствие наступит 21 марта в 00:24 по московскому времени. Солнце перейдет из Южного полушария небесной сферы в Северное, таким образом, в первом начнется астрономическая осень, а в последнем – весна.

В этот период на всей Земле продолжительность дня и ночи становится одинаковой. Солнце будет находиться ровно 12 часов над горизонтом и столько же под ним. После весеннего равноденствия продолжительность светового дня станет расти, а ночь – уменьшаться.





из сообщения на сайте Московского планетария Продолжительность дня за месяц быстро увеличивается от 10 часов 44 минут в начале марта до 13 часов 07 минут в конце месяца на широте Москвы.

Такая тенденция сохранится вплоть до летнего солнцестояния, которое в этот раз выпадает на 21 июня. Для жителей Северного полушария соответствующий день станет самым длинным в году. Затем, с 22 июня, постепенно начнет увеличиваться продолжительность ночи. При этом световой день пойдет на убыль.



Традиции и приметы

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Максим Денисов

Исторически равноденствие почитали во многих культурах. С ним связаны разнообразные традиции и приметы. Считается, что этот день идеально подходит для новых решений и начинаний. В частности, к дню весеннего равноденствия рекомендуется очистить дом от мусора. Кроме того, это подходящее время, чтобы бросить вредные привычки и простить старые обиды. Звездный бизнес-астролог Алина Сафронова также посоветовала составлять планы на год.





Алина Сафронова звездный бизнес-астролог Многие люди почувствуют подъем жизненной энергии, творческих сил и желание что-то начать или изменить в своей жизни. Будет проще достигать договоренностей, улучшать дружеские и деловые отношения. В целом конец марта – благоприятное время для принятия важных решений и воплощения задуманного в жизнь.

Существует также ряд запретов, которые нельзя нарушать в день весеннего равноденствия. Например, не стоит думать о плохом, погружаться в грустные мысли. Такой настрой способен оказать неблагоприятный эффект на следующие месяцы. Кроме того, запрещается делать плохие поступки. Согласно поветриям, они могут вернуться к человеку бумерангом.

Еще одна рекомендация касается растений. В этот день их лучше не пересаживать, поскольку считается, что они могут не прижиться. Также дурным знаком будет отказать в помощи или не принять гостей. Подобное поведение в последствии может принести свои негативные результаты.

