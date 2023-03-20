Астролог объяснила, что необходимо сделать в день весеннего равноденствия

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21 марта 2023 года – удачный день для принятия решений и составления планов на будущее. Об этом Москве 24 рассказала звездный бизнес-астролог Алина Сафронова.

По ее словам, это очень важная дата – астрономический Новый год, день весеннего равноденствия и новолуние одновременно. Солнце в этот день перейдет в знак Овна, и люди смогут ощутить большой прилив сил.





Алина Сафронова звездный бизнес-астролог Многие люди почувствуют подъем жизненной энергии, творческих сил и желание что-то начать или изменить в своей жизни. Будет проще достигать договоренностей, улучшать дружеские и деловые отношения. В целом конец марта – благоприятное время для принятия важных решений и воплощения задуманного в жизнь.

Также в день весеннего равноденствия хорошо строить планы на год, составлять карты желаний. "Не обязательно начинать новые дела в этот день, но наметить их и расписать план на будущее – очень здорово", – подчеркнула астролог.

При этом она предупредила, что в этот день нужно постараться избегать негативных настроений и ни с кем не конфликтовать. "День очень мощный, сильный – что посеете, то и пожнете", – заключила эксперт.

Ранее таролог, психолог Марианна Абравитова рассказала, что период вплоть до середины лета будет особенно удачным для начинающих бизнесменов. По ее словам, кто рискнет деньгами и организует бизнес, тот не прогорит и будет иметь успех.

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