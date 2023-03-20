08:35Общество
Астролог объяснила, что необходимо сделать в день весеннего равноденствия
Фото: depositphotos/ArturVerkhovetskiy
21 марта 2023 года – удачный день для принятия решений и составления планов на будущее. Об этом Москве 24 рассказала звездный бизнес-астролог Алина Сафронова.
По ее словам, это очень важная дата – астрономический Новый год, день весеннего равноденствия и новолуние одновременно. Солнце в этот день перейдет в знак Овна, и люди смогут ощутить большой прилив сил.
Также в день весеннего равноденствия хорошо строить планы на год, составлять карты желаний. "Не обязательно начинать новые дела в этот день, но наметить их и расписать план на будущее – очень здорово", – подчеркнула астролог.
При этом она предупредила, что в этот день нужно постараться избегать негативных настроений и ни с кем не конфликтовать. "День очень мощный, сильный – что посеете, то и пожнете", – заключила эксперт.
Ранее таролог, психолог Марианна Абравитова рассказала, что период вплоть до середины лета будет особенно удачным для начинающих бизнесменов. По ее словам, кто рискнет деньгами и организует бизнес, тот не прогорит и будет иметь успех.
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