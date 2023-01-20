Россиянка рассказала о подготовке к конкурсу "Бабушка Вселенной – 2023"

С 18 по 21 января в Болгарии проходит международный конкурс красоты "Бабушка Вселенной – 2023". Россию на нем представляет жительница Санкт-Петербурга Алена Сибиева. Конкурсантке исполнилось 46 лет. Разбираемся, какие у участницы от РФ шансы на победу.



"Из кимоно – в платье"

Фото: vk.com/Алена Сибиева

В болгарской столице Софии с 18 по 21 января проходит международный конкурс красоты "Бабушка Вселенной – 2023", за первенство в котором борются 20 участниц из разных стран мира. Представительницей от РФ стала 46-летняя тренер спортивно-боевых единоборств Алена Сибиева. В декабре прошлого года жительница Санкт-Петербурга победила в национальном этапе. Ей был присвоен титул "Бабушка России – 2022".

У женщины есть два взрослых сына и внучка. Самая красивая бабушка страны не скрывает, что участие в модельных конкурсах для нее в новинку, поскольку всю жизнь она посвятила спорту. "Вот так вот из кимоно – в платье и корону, это очень быстрый прыжок, но он очень удивительный и чарующий", – поделилась Сибиева на своей странице в соцсети "ВКонтакте".

Участница от России является действующей спортсменкой, она имеет черный пояс Ояма-каратэ и Кобудо. Кроме того, женщина возглавляет филиал Центра Ояма-каратэ в городе Всеволожске Ленинградской области. Она преподает боевые искусства детям и взрослым. У Сибиевой много разных хобби, среди которых лыжи, коньки, танцы, йога и плавание. Также она увлекается гонками.

"Я всегда мотивировала своим примером людей и показывала, что начать заниматься спортом можно в любом возрасте. Такого же мнения я придерживаюсь о конкурсах красоты", – говорит Сибиева.





Алена Сибиева участница конкурса "Бабушка Вселенной – 2023" от РФ Никогда не поздно развиваться и открывать для себя что-то новое. Для меня большая честь представить страну на международном конкурсе, и я верю, что спортивный опыт поможет мне победить.

Вместе с тем россиянка признается, что очень волнуется. "Если спросить меня, волнуюсь ли я, – это ничего не сказать. Волнения, переживания, восторг, удовольствие, а если учесть, что я еще и впервые в своей жизни еду за границу, то, я думаю, можете себе представить, что я могу испытывать", – написала женщина в своих соцсетях.



Шансы на победу

Фото: vk.com/Алена Сибиева

Претендентки на звание "Бабушка Вселенной – 2023" должны будут продемонстрировать жюри свои творческие способности. Кроме того, они выйдут на подиум в вечерних нарядах и национальных костюмах. Директор конкурса "Бабушка России" Наталья Рогова рассказала, что Сибиева наденет кокошник на дефиле, сообщает сайт "Комсомольской правды".

"Участницам на международном конкурсе нужно подготовить творческий номер. У Алены это будет смесь боевых искусств и танца. Дальше идет национальный костюм – у нас это кокошник и платье", – отметила она.





Наталья Рогова директор конкурса "Бабушка России" Обязательно нужно было еще и записать видеовизитку. Там Алена рассказала, как занимается спортом, как тренирует других. И, конечно, с собой наша бабушка везет вечернее платье. Его подготовила тот же дизайнер Ольга Малярова, что делала платья Анне Линниковой на конкурс "Мисс Вселенная". Только у Алены оно будет бежевым и все в стразах.

Рогова полагает, что у конкурсантки от России достаточно высокие шансы на победу. Другого мнения придерживается директор Института современного государственного развития, политолог Дмитрий Солонников. По словам эксперта, на победу рассчитывать не стоит по всем известным причинам. Об этом он заявил в беседе с Москвой 24.

"Россия сейчас – "нерукопожатная страна", и все, что связано с РФ, – это запрещенная тема для европейской элиты. Просто принято выступать против всего русского. Иначе у тебя будут проблемы. Это многие прекрасно понимают, многие даже неосознанно действуют в этом направлении", – комментирует Солонников.





Дмитрий Солонников политолог У представителей России нет шансов на поддержку. Нет и не будет в ближайшей перспективе. Однако продолжать демонстрировать, что Россия – активно живущая страна и у нас есть своя позиция, мы должны.

Ранее в Новом Орлеане (США) прошел конкурс красоты "Мисс Вселенная – 2023". От России на нем участвовала уроженка Оренбурга Анна Линникова. Девушке не удалось завоевать титул, она выбыла из состязания при отборе в полуфинальные топ-16. "Мисс Вселенной – 2023" стала американка Р’Бонни Габриэл.

