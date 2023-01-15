Представительница США победила в конкурсе "Мисс Вселенная"

Фото: AP Photo/Gerald Herbert

Представительница США Р’Бонни Габриэл одержала победу в конкурсе "Мисс Вселенная". Об этом сообщает РИА Новости.

Филиппино-американка обошла в конкурсе участницу из Венесуэлы, занявшую второе место. Третье место отошло конкурсантке из Доминиканской Республики.

Россию на конкурсе представляла уроженка Оренбурга Анна Линникова, обладательница титула "Мисс Россия – 2022". Она выбыла из борьбы при отборе в полуфинальные топ–16.

Конкурс "Мисс Вселенная" запомнился, в том числе, необычными нарядами участниц. Российская участница предстала перед жюри в наряде "Корона Российской империи".

Украинская участница конкурса "Мисс Вселенная" вышла на сцену в костюме "Воина света"

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