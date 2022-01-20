Какие льготы действуют в Москве для многодетных семей

Столичные власти расширили меры поддержки для многодетных семей. С нового года сразу оба родителя могут воспользоваться общественным транспортом совершенно бесплатно. Для получения такого права им нужно оформить карту москвича. Рассказываем об этих и других льготах, которые доступны многодетным семьям в Москве.



Бесплатный проезд в транспорте

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Владимир Новиков

Сергей Собянин подписал постановление, согласно которому оба родителя в многодетной семье получили право бесплатно пользоваться общественным транспортом. Сюда в том числе входят и пригородные электрички. Кроме того, всем подросткам от 16 лет в таких семьях продлили возможность льготного проезда на два года.

Ранее получить социальную карту москвича мог только один из родителей. При этом детям в возрасте от 16 лет льготу на проезд продлевали до 18 лет только при условии обучения в образовательном учреждении.

Таким образом, теперь бесплатным проездом смогут воспользоваться 191 тысяча многодетных семей, где воспитываются 475 тысяч детей.





Максим Ликсутов руководитель департамента транспорта Москвы Это важная мера социальной поддержки. Мы и дальше будем всячески поддерживать многодетные семьи и людей, имеющих право на льготный проезд в московском транспорте.

Чтобы получить льготный проездной, необходимо предоставить паспорт и фотографию формата три на четыре в центры госуслуг "Мои документы". Если соцкарта оформляется впервые, то на портале mos.ru нужно заранее подать заявление на получение статуса многодетной семьи города Москвы.



Другие льготы для многодетных

Кроме бесплатного проезда на общественном транспорте, члены многодетной семьи могут пользоваться многими другими льготами, которые доступны в мегаполисе. В частности, они имеют право парковаться без дополнительной платы на городских парковках. Для этого необходимо оформить парковочное разрешение.

Семьям с тремя и более детьми положены следующие выплаты и субсидии:

– на возмещение расходов в связи с ростом стоимости жизни (ежемесячная выплата);

– на возмещение расходов по оплате за жилое помещение и коммунальные услуги (ежемесячная выплата);

– за пользование телефоном (ежемесячная выплата);

– на возмещение роста стоимости продуктов питания (ежемесячная выплата);

– на приобретение комплекта детской одежды для школы (ежегодная выплата).

Ежемесячная выплата на приобретение товаров детского ассортимента полагается в том случае, если в семье воспитываются больше пяти детей. Родителям 10 и более детей, кроме пособий за статус, раз в год выплатят денежную сумму к Международному дню семьи и ко Дню знаний.

В большинстве случаев для назначения пособий и выплат достаточно написать заявление на портале mos.ru, приложив необходимые документы.

Ко всему прочему, все члены многодетной семьи могут бесплатно посещать зоопарк, а также пройти в музей, на выставку или на спортивный стадион по льготным ценам. Один раз в месяц посетить музей и стадион можно и вовсе бесплатно. Также без дополнительной платы доступно посещение городских бань.