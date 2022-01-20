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Общество

17:53

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Какие льготы действуют в Москве для многодетных семей

Бесплатный проезд и соцвыплаты: как в Москве помогают многодетным семьям
общество дети истории

Столичные власти расширили меры поддержки для многодетных семей. С нового года сразу оба родителя могут воспользоваться общественным транспортом совершенно бесплатно. Для получения такого права им нужно оформить карту москвича. Рассказываем об этих и других льготах, которые доступны многодетным семьям в Москве.

Бесплатный проезд в транспорте

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Владимир Новиков

Сергей Собянин подписал постановление, согласно которому оба родителя в многодетной семье получили право бесплатно пользоваться общественным транспортом. Сюда в том числе входят и пригородные электрички. Кроме того, всем подросткам от 16 лет в таких семьях продлили возможность льготного проезда на два года.

Ранее получить социальную карту москвича мог только один из родителей. При этом детям в возрасте от 16 лет льготу на проезд продлевали до 18 лет только при условии обучения в образовательном учреждении.

Таким образом, теперь бесплатным проездом смогут воспользоваться 191 тысяча многодетных семей, где воспитываются 475 тысяч детей.

Это важная мера социальной поддержки. Мы и дальше будем всячески поддерживать многодетные семьи и людей, имеющих право на льготный проезд в московском транспорте.
Максим Ликсутов
руководитель департамента транспорта Москвы

Чтобы получить льготный проездной, необходимо предоставить паспорт и фотографию формата три на четыре в центры госуслуг "Мои документы". Если соцкарта оформляется впервые, то на портале mos.ru нужно заранее подать заявление на получение статуса многодетной семьи города Москвы.

Другие льготы для многодетных

Фото: depositphotos/evgenyataman

Кроме бесплатного проезда на общественном транспорте, члены многодетной семьи могут пользоваться многими другими льготами, которые доступны в мегаполисе. В частности, они имеют право парковаться без дополнительной платы на городских парковках. Для этого необходимо оформить парковочное разрешение.

Семьям с тремя и более детьми положены следующие выплаты и субсидии:

– на возмещение расходов в связи с ростом стоимости жизни (ежемесячная выплата);
– на возмещение расходов по оплате за жилое помещение и коммунальные услуги (ежемесячная выплата);
– за пользование телефоном (ежемесячная выплата);
– на возмещение роста стоимости продуктов питания (ежемесячная выплата);
– на приобретение комплекта детской одежды для школы (ежегодная выплата).

Ежемесячная выплата на приобретение товаров детского ассортимента полагается в том случае, если в семье воспитываются больше пяти детей. Родителям 10 и более детей, кроме пособий за статус, раз в год выплатят денежную сумму к Международному дню семьи и ко Дню знаний.

В большинстве случаев для назначения пособий и выплат достаточно написать заявление на портале mos.ru, приложив необходимые документы.

Ко всему прочему, все члены многодетной семьи могут бесплатно посещать зоопарк, а также пройти в музей, на выставку или на спортивный стадион по льготным ценам. Один раз в месяц посетить музей и стадион можно и вовсе бесплатно. Также без дополнительной платы доступно посещение городских бань.

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