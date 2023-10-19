Психолог предложила готовить мальчиков к отцовству с детского сада

Председатель Госдумы Вячеслав Володин предложил со школьной парты готовить мальчиков к отцовству и семейной жизни. Сейчас, по его словам, многие не хотят брать на себя такую ответственность. Вместо этого они "заводят кошечек и живут". Рассказываем подробности и спрашиваем у психолога, с какого возраста и каким образом допустимо готовить мальчиков к браку и роли отца.



Воспитать главу семьи

Председатель Госдумы Вячеслав Володин заявил, что семья не может существовать без мужчины, поэтому подготовкой мальчиков к браку и отцовству нужно заниматься уже со школьной парты. "Без мужчины нет семьи. И кстати, надо в школах подумать о воспитании мальчиков, чтобы они готовились уже к тому, чтобы стать отцами, отношениям, в том числе в семье, и к женщине", – сказал он.

По словам Володина, сегодня у многих мужчин нет желания создавать семьи, они "заводят кошечек и живут".





Вячеслав Володин председатель Госдумы А когда им уже 40 лет, они потом семью не заведут. Они обязательства на себя не возьмут, они боятся этого.

Решением вопроса подготовки мальчиков к отцовству должен заняться комитет Госдумы по вопросам семьи, считает председатель нижней палаты парламента.

Заявление Володина вызвало обсуждения в соцсетях. Одни пользователи отметили, что "давно надо это делать".





из комментария пользователя в соцсетях Прекрасная инициатива! Мальчики должны расти мужчинами и ответственными отцами. Пусть знают, что без девочек никуда и их надо охранять, беречь и любить. И детей нужно воспитывать в этом же духе.

По словам других комментаторов, необходимо создать для будущих семей "хорошую инфраструктуру", то есть доступное жилье, адекватные ставки по ипотеке и образование.



Подходящий возраст

Мальчиков необходимо с детского сада готовить к тому, что в дальнейшем у них появится семья, поскольку основные установки закладываются в возрасте до 6 лет. Об этом Москве 24 рассказала детский психолог Наталья Наумова.

"Инициатива Володина хорошая, но реализовывать ее все-таки нужно в семье. Ребенок живет в семье, видит, как папа и мама принимают участие в его жизни, через них и учится. Детям можно сто раз объяснить, как надо. Но они все равно сделают так, как видели", – пояснила эксперт.





Наталья Наумова детский психолог Прежде всего, следует обращать внимание на папу, насколько он присутствует. Мы четко видим тенденцию, если отец в семье вовлечен в воспитание, уделяет внимание ребенку, то, вырастая, его сын тоже будет нацелен на создание семьи. Также важны уважение родителей друг к другу, взаимопомощь.

По словам психолога, если папа ведет себя по отношению к ребенку жестко, то у мальчика может сформироваться установка "дети – что-то страшное". Кроме того, важно иметь совместный семейный досуг. "Все эти факторы готовят мальчика к тому, что семья – это нестрашно, это не то место, откуда хочется скорее сбежать. Семья – там где приятно, тепло, уютно", – отметила Наумова.

Ненавязчиво прививать ценность отношений и отцовства, например, через игру можно уже в детском саду, продолжает эксперт. Она пояснила это тем, что в школе у ребенка уже сформированы установки. Однако в целом в рамках некоторых уроков или классных часов можно рассказывать о важности создания семьи, заключила психолог.

