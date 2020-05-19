Как оспорить штраф за нарушение режима самоизоляции

Столичные власти аннулировали штрафы за нарушение режима самоизоляции, выписанные инвалиду первой группы Ирине Карабулатовой. Об этом сообщили в Главном контрольном управлении Москвы. Ранее в соцсетях распространилось видео, на котором женщина пожаловалось, что была несправедливо наказана. Разбираемся в произошедшем, а также выясняем, как можно оспорить штраф, если он был выписан по ошибке.



Штраф по ошибке

Фото: соцсети

Профессор Российского университета дружбы народов (РУДН) Ирина Карабулатова – инвалид первой группы – получила уведомление о штрафе за нарушение самоизоляции. Такая новость вызвала у преподавателя недоумение: по словам женщины, она уже год не покидает квартиру, поскольку у нее нарушено 90% двигательных функций.

Недавно Ирина почувствовала недомогание из-за обострения тонзиллита. Она вызвала врача, который поставил ей диагноз ОРВИ. По регламенту женщина должна была лечиться дома, а также установить приложение для смартфонов "Социальный мониторинг", которое отслеживает перемещение больных. Однако, по словам москвички, ее телефон не имел технической возможности для корректной работы программы.



Приложением "Социальный мониторинг" для смартфонов пользуются пациенты с подтвержденным COVID-19 или симптомами ОРВИ, а также контактировавшие с ними люди. Человек должен подписать согласие на получение медицинской помощи в амбулаторных условиях или постановление главного санитарного врача. Здесь же в том числе прописан пункт о том, что пациент обязуется в течение суток установить и начать использовать программу "Социальный мониторинг". Приложение следит за тем, где находится больной, и уведомляет городские службы, если он покинул место проживания.



"Оказалось, что это штраф не за самоизоляцию, а за то, что у меня нет "Социального мониторинга". Но он у меня не устанавливается – это первое. А второе – если "Социальный мониторинг" не устанавливается, его должны предоставлять. Никто мне не звонил и не спрашивал, смогла ли я его установить. Зато сразу прислали штраф в четыре тысячи", – рассказала она в видеоролике, который распространился в соцсетях.



На обращение женщины быстро отреагировали столичные власти. После оперативной проверки Главконтроль аннулировал штраф.





Евгений Данчиков начальник Главного контрольного управления города Москвы С ситуацией со штрафом разобрались. Посмотрели все объективные обоснования, которые были. Штраф сегодня аннулирован, так как режим самоизоляции она не нарушала.

Однако позже Ирине пришло еще одно уведомление о штрафе. По словам начальника Главконтроля Евгения Дачникова, это связано с техническими неполадками. Уведомление об отмене штрафов женщина должна получить в ближайшее время.

"Сами штрафы были направлены некоторое время назад. Об одном она получила уведомление чуть раньше, второе уведомление она получила позже. Но по самим штрафам вчера уже запущена процедура аннулирования", – подчеркнул глава контрольного ведомства.



Как оспорить штраф за нарушение самоизоляции

Фото: портал мэра и правительства Москвы

Из-за пандемии коронавируса режим всеобщей самоизоляции в Москве действует до 31 мая. Наиболее строгих карантинных правил должны придерживаться пациенты с подтвержденной коронавирусной инфекцией или симптомами ОРВИ, а также контактировавшие с ними люди.

Для контроля соблюдения домашнего режима было создано специальное мобильное приложение "Социальный мониторинг". Оно отслеживает геолокацию пациента и уведомляет городские службы в случае, если человек покидает место проживания. Кроме того, в течение дня пользователя могут попросить сделать селфи и отправить его через программу, чтобы подтвердить свое местонахождение.

Если у пациента нет смартфона, то ему бесплатно выдается временное устройство с уже установленным приложением. Если человек не установил приложение, вышел из дома или вовремя не отреагировал на запрос идентификации, то его могут оштрафовать за нарушения режима самоизоляции на четыре тысячи рублей. Кроме того, пациента отправят долечиваться уже в медицинское учреждение.





Евгений Данчиков начальник Главного контрольного управления города Москвы Технические средства мониторинга местоположения позволяют оперативно зафиксировать случаи, когда человек, который обязан находиться на изоляции, выходит из дома и подвергает опасности заражения других горожан. Если гражданин считает, что штраф выписан по ошибке, он может воспользоваться существующим механизмом обжалования.

Для обжалования штрафа нужно дождаться официального письма с постановлением о нарушении. На период действия режима повышенной готовности срок хранения писем и почтовых отправлений продлили до 60 дней. С момента получения и в течение десяти суток можно подать жалобу в письменной или в электронной форме через сайт mos.ru. В рассмотрении жалобы можно присутствовать в режиме видеоконференции.



"Жалобы также могут рассматриваться в рамках видеозвонка. При этом необходима регистрация в личном кабинете на портале госуслуг, чтобы мы могли идентифицировать гражданина, поскольку это работа с персональными данными", – пояснил начальник Главконтроля Евгений Данчиков.

Также удаленно обжаловать штрафы за передвижение на автомобиле без цифрового пропуска могут и московские водители. Для этого на mos.ru нужно выбрать один из образцов заявлений, заполнить его, а после этого перейти в раздел электронной приемной для подачи онлайн-обращения. На портале "Автокод" нужно выбрать раздел "Обращения", перейти в подпункт "Обращения в МАДИ" и нажать на кнопку "Жалоба на постановление по делу об административном правонарушении".

