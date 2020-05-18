Главконтроль аннулировал штраф женщине-инвалиду за нарушение самоизоляции

Фото: телеграм-канал Hue
Штраф, который был выписан инвалиду первой группы Ирине Карабулатовой за нарушение режима самоизоляции, аннулирован. Об этом сообщает Агентство "Москва" со ссылкой на начальника Главного контрольного управления Евгения Данчикова.
"С ситуацией со штрафом разобрались. Посмотрели все объективные обоснования, которые были. Штраф сегодня аннулирован, так как режим самоизоляции она не нарушала", – сказал Данчиков.
Ранее министр сообщил, что сотрудники Главконтроля в приоритетном порядке рассматривают ситуацию с выписанным штрафом женщине-инвалиду за нарушение самоизоляции.
Он отмечал, что штраф был выписан за неустановку приложения "Социальный мониторинг", которое предназначено для мониторинга местоположения пациентов с подтвержденным COVID-19 или симптомами ОРВИ.
Однако Данчиков пояснил, что сотрудники Главконтроля должны были проверить ответственных за установку гражданами данного приложения: почему они вовремя не зафиксировали факт отсутствия специальной программы на телефоне женщины.
До этого Данчиков рассказал, что контроль за соблюдением самоизоляции является приоритетом для властей Москвы. Он напомнил, что проходящие лечение на дому граждане дают согласие на обработку персональных данных и обязуются в течение суток с момента подписания документов установить приложение "Социальный мониторинг".
Главконтроль Москвы проверит ситуацию с оштрафованной женщиной-инвалидом
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