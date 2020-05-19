В Главконтроле заявили о решении вопроса со штрафом женщине-инвалиду

Фото: телеграм-канал "Подъем"
Инвалид первой группы Ирина Карабулатова, оштрафованная за нарушение режима самоизоляции, получит уведомление об отмене штрафов в ближайшее время. Об этом заявил начальник Главного контрольного управления Москвы, министр правительства столицы Евгений Данчиков.
По его словам, штрафы отменены. Полученное вчера вечером уведомление связано с техническими неполадками, объяснил Данчиков.
"Об одном [штрафе] она получила уведомление чуть раньше, второе уведомление она получила позже. Но по самим штрафам вчера уже запущена процедура аннулирования", – цитирует его Агентство "Москва".
Ранее сообщалось, что в Главконтроле столицы рассмотрели жалобу Ирины Карабулатовой – инвалида первой группы. Ее оштрафовали за нарушение режима самоизоляции.
Данчиков уточнял, что штраф пришел за неустановку приложения "Социальный мониторинг". Оно предназначено для мониторинга местоположения пациентов с подтвержденным COVID-19 или симптомами ОРВИ. По результатам работы штрафы отменили.
Приложение позволяет москвичам, у которых болезнь протекает в легкой форме, оставаться дома и информировать о соблюдении карантина. При регистрации нужно подтвердить номер телефона, сделать фото и поделиться геолокацией.
Чтобы пользователь не мог оставить смартфон дома и выйти на улицу без него, сервис в случайное время присылает пуш-уведомления с запросом дополнительного подтверждения. Для этого потребуется сделать селфи.
Жителям, которым необходимо установить приложение, направляется сообщение с инструкцией. Если нет собственного телефона, то на время лечения бесплатно предоставляется смартфон с уже установленным приложением.
Начальник Главконтроля напомнил, что жалобу можно подать через mos.ru. Он отметил, что заявление рассмотрят с участием гражданина по видеосвязи или без него, если тот выразил такое желание.
На московских улицах дополнительно введен масочно-перчаточный режим. За нарушение требований установлены штрафы в размере от 4 до 5 тысяч рублей.
Прикованной к постели женщине-инвалиду отменили штраф за нарушение изоляции
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