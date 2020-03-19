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Москва 24

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Общество

19 марта, 10:07

Праздник отменяется? Как коронавирус повлиял на свадебные планы москвичей

общество

Столичные ЗАГСы обратились к парам, которые недавно вернулись из стран с неблагополучной ситуацией по COVID-19, с просьбой перенести на другие даты регистрацию брака. А тем, кто не попадает под этот критерий, посоветовали расписываться в присутствии минимального количества гостей. Разбираемся, как коронавирус повлиял на брачные планы москвичей и что происходит со свадебным рынком.

Свадьбы не будет?

Фото: depositphotos/Kuzmichtudio

Жителям столицы, которые вернулись из стран с неблагополучной обстановкой по коронавирусу менее 14 дней назад, следует перенести регистрацию брака и соблюдать режим самоизоляции. С такой просьбой к москвичам обратилась и. о. начальника столичного управления ЗАГС Светлана Уханева. Она также добавила, что порядка 700 пар собирается узаконить отношения в ближайшие пятницу и субботу.

Это меньше обычного, так как сейчас идет Великий пост. Традиционно количество браков в этот период уменьшается. Однако масштабной отмены браков не наблюдается.
Светлана Уханева
и. о. начальника столичного управления ЗАГС

Вместе с тем Уханева посоветовала москвичам, которые планируют регистрацию брака, не приглашать много гостей на церемонию. По ее словам, в условиях противостояния коронавирусу "важна социальная ответственность каждого человека". Тем более что из-за COVID-19 в Москве веден запрет на проведение мероприятий с числом участников более 50 человек. Такое ограничение будет действовать вплоть до 10 апреля.

Ведущий мероприятий Александр Снегирев рассказал Москве 24, что для многих людей ситуация с коронавирусом стала неприятной неожиданностью. Он пояснил, что в 2019 году у него было 150 проектов в 10 странах мира.

"В этом году я отработал уже 30 проектов и думал, что все так же и продолжится. Но 16 марта, как были объявлены новые ограничительные меры в Москве, у меня отменились шесть мероприятий до конца марта и три в апреле. Отменились все свадьбы в Италии, Китае и на Кипре до конца мая, но рассматривается вопрос о переносе", – говорит Александр.

ЗАГСы Москвы призывают горожан переносить свадьбы

По мнению Снегирева, перенос свадьбы – это серьезный удар, причем не только по кошельку. Он поделился свежим случаем из практики: одна пара запланировала узаконить отношения в Италии. Молодые оплатили семь тысяч евро за виллу, чтобы отметить торжество на озере Комо. Но из-за коронавируса страну закрыли на карантин. Представители виллы сообщили, что деньги вернуть не могут по причине форс-мажора.

"У молодых шок. Они взяли кредит, у них депрессия. Ребята сначала перенесли свадьбу на сентябрь, а потом вообще ее отменили. Около 30% пар расходится из-за конфликта на почве, что не получилось организовать свадьбу мечты", – делится своими наблюдениями Александр.

Практика ведущего и его коллег показывает, что те, кто запланировал торжество на лето, еще держатся. Однако новых заказов на мероприятия пока не приходит. С учетом уменьшения покупательской способности во всем мире и паники из-за коронавируса свадебный сезон у россиян потерян примерно на полгода. По мнению эксперта, это также может спровоцировать изменение самого формата и бюджета мероприятий. В частности, женихи и невесты, скорее всего, начнут требовать от организаторов скидки. По крайней мере, на этот сезон.

Бюджеты свадеб будут сокращаться. Количество услуг на каждом торжестве уменьшится: не нужно будет делать огромный декор, меньше будут заказывать кавер-групп и звезд, будут выбирать места попроще.
Александр Снегирев
ведущий свадеб и мероприятий

Снегирев ожидает, что количество свадеб во время пандемии коронавируса сократится на 30%. Кроме того, бюджет каждого торжества уменьшится вдвое. Оживет рынок только осенью или даже ближе к декабрю. А востребованные ранее свадьбы за рубежом не будут пользоваться спросом, вероятно, еще год, а то и два.

Выйти с минимальными потерями

Фото: depositphotos/avdveen

Глава свадебного агентства Wedding Residence Ксения Афанасьева в беседе с Москвой 24 рассказала, как не разориться из-за отмены или переноса свадьбы. По словам эксперта, поскольку ситуация с распространением коронавируса признана в столице форс-мажорной, то подрядчик, который еще не оказал услугу, должен пойти навстречу своему клиенту.

Распространение коронавирусной инфекции в столице 14 марта было признано властями чрезвычайным и непредотвратимым обстоятельством. Об этом говорится в изменениях к указу Сергея Собянина от 5 марта. Документ был размещен на сайте мэра и правительства Москвы. Собянин пояснил, что такая мера в текущей ситуации "упростит разрешение споров, связанных с неисполнением обязательств".

"Если на данный момент уже заказан ресторан и внесена предоплата, то нужно в письменном виде сообщить заведению либо тому, кто занимается организацией вашей свадьбы, о том, что вы хотите перенести дату мероприятия", – сказала эксперт.

Она подчеркнула, что при этом следует указать одну-две даты, в которые, скорее всего, будет проходить торжество.

Судя по моей практике, сейчас рестораны и банкетные площадки идут навстречу заказчику: дают другую свободную дату, не удерживая никаких компенсаций, все переносится. То же самое происходит с другими подрядчиками: фотографами, видеографами, ведущими, декораторами.
Ксения Афанасьева
глава свадебного агентства Wedding Residence

Иначе, по словам Афанасьевой, ситуация обстоит, например, с цветами. "Если цветы уже заказаны и оплачены, то отменить поставку невозможно, их доставят в любом случае", – пояснила специалист.

Также, по словам Афанасьевой, не удастся вернуть деньги за разработку и печать пригласительных на торжество, поскольку услуга уже была оказана.

Вместе с тем растет тенденция проводить домашний праздник, но с меньшим количеством гостей – 20-30 человек, резюмировала эксперт.

В свою очередь, свадебный распорядитель свадебного агентства Family Олег Алмаев в беседе с Москвой 24 рекомендовал парам не паниковать и не спешить отменять или переносить свой праздник. Он предположил, что с середины апреля "все потихоньку будет возвращаться на круги своя".

Если вдруг очень захотелось разорвать отношения со всеми подрядчиками, то на основе заключенного договора вы можете затребовать все суммы. В нем есть обязательный пункт "форс-мажор", на основе которого клиент может потребовать возврат той части оплаты, которая уже произведена.
Олег Алмаев
свадебный распорядитель

Те, кто не заключил договор с подрядчиками, тоже могут вернуть предоплату в том случае, если мероприятие не переносят, а отменяют, сказал Алмаев.

"Все здесь на грани дипломатии, которая у каждого человека есть. Со всеми можно договориться, все объяснить. Здравомыслящий человек вернет деньги. К тому же вряд ли кто-то хочет "прославиться" в интернете", – заключил собеседник Москвы 24.

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Лоскутникова Наталья, Соболева Илона

Сюжет: Коронавирус COVID-19

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