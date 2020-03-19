Праздник отменяется? Как коронавирус повлиял на свадебные планы москвичей

Столичные ЗАГСы обратились к парам, которые недавно вернулись из стран с неблагополучной ситуацией по COVID-19, с просьбой перенести на другие даты регистрацию брака. А тем, кто не попадает под этот критерий, посоветовали расписываться в присутствии минимального количества гостей. Разбираемся, как коронавирус повлиял на брачные планы москвичей и что происходит со свадебным рынком.
Свадьбы не будет?
Жителям столицы, которые вернулись из стран с неблагополучной обстановкой по коронавирусу менее 14 дней назад, следует перенести регистрацию брака и соблюдать режим самоизоляции. С такой просьбой к москвичам обратилась и. о. начальника столичного управления ЗАГС Светлана Уханева. Она также добавила, что порядка 700 пар собирается узаконить отношения в ближайшие пятницу и субботу.
Вместе с тем Уханева посоветовала москвичам, которые планируют регистрацию брака, не приглашать много гостей на церемонию. По ее словам, в условиях противостояния коронавирусу "важна социальная ответственность каждого человека". Тем более что из-за COVID-19 в Москве веден запрет на проведение мероприятий с числом участников более 50 человек. Такое ограничение будет действовать вплоть до 10 апреля.
Ведущий мероприятий Александр Снегирев рассказал Москве 24, что для многих людей ситуация с коронавирусом стала неприятной неожиданностью. Он пояснил, что в 2019 году у него было 150 проектов в 10 странах мира.
"В этом году я отработал уже 30 проектов и думал, что все так же и продолжится. Но 16 марта, как были объявлены новые ограничительные меры в Москве, у меня отменились шесть мероприятий до конца марта и три в апреле. Отменились все свадьбы в Италии, Китае и на Кипре до конца мая, но рассматривается вопрос о переносе", – говорит Александр.
ЗАГСы Москвы призывают горожан переносить свадьбы
По мнению Снегирева, перенос свадьбы – это серьезный удар, причем не только по кошельку. Он поделился свежим случаем из практики: одна пара запланировала узаконить отношения в Италии. Молодые оплатили семь тысяч евро за виллу, чтобы отметить торжество на озере Комо. Но из-за коронавируса страну закрыли на карантин. Представители виллы сообщили, что деньги вернуть не могут по причине форс-мажора.
"У молодых шок. Они взяли кредит, у них депрессия. Ребята сначала перенесли свадьбу на сентябрь, а потом вообще ее отменили. Около 30% пар расходится из-за конфликта на почве, что не получилось организовать свадьбу мечты", – делится своими наблюдениями Александр.
Практика ведущего и его коллег показывает, что те, кто запланировал торжество на лето, еще держатся. Однако новых заказов на мероприятия пока не приходит. С учетом уменьшения покупательской способности во всем мире и паники из-за коронавируса свадебный сезон у россиян потерян примерно на полгода. По мнению эксперта, это также может спровоцировать изменение самого формата и бюджета мероприятий. В частности, женихи и невесты, скорее всего, начнут требовать от организаторов скидки. По крайней мере, на этот сезон.
Снегирев ожидает, что количество свадеб во время пандемии коронавируса сократится на 30%. Кроме того, бюджет каждого торжества уменьшится вдвое. Оживет рынок только осенью или даже ближе к декабрю. А востребованные ранее свадьбы за рубежом не будут пользоваться спросом, вероятно, еще год, а то и два.
Выйти с минимальными потерями
Глава свадебного агентства Wedding Residence Ксения Афанасьева в беседе с Москвой 24 рассказала, как не разориться из-за отмены или переноса свадьбы. По словам эксперта, поскольку ситуация с распространением коронавируса признана в столице форс-мажорной, то подрядчик, который еще не оказал услугу, должен пойти навстречу своему клиенту.
"Если на данный момент уже заказан ресторан и внесена предоплата, то нужно в письменном виде сообщить заведению либо тому, кто занимается организацией вашей свадьбы, о том, что вы хотите перенести дату мероприятия", – сказала эксперт.
Она подчеркнула, что при этом следует указать одну-две даты, в которые, скорее всего, будет проходить торжество.
Иначе, по словам Афанасьевой, ситуация обстоит, например, с цветами. "Если цветы уже заказаны и оплачены, то отменить поставку невозможно, их доставят в любом случае", – пояснила специалист.
Также, по словам Афанасьевой, не удастся вернуть деньги за разработку и печать пригласительных на торжество, поскольку услуга уже была оказана.
Вместе с тем растет тенденция проводить домашний праздник, но с меньшим количеством гостей – 20-30 человек, резюмировала эксперт.
В свою очередь, свадебный распорядитель свадебного агентства Family Олег Алмаев в беседе с Москвой 24 рекомендовал парам не паниковать и не спешить отменять или переносить свой праздник. Он предположил, что с середины апреля "все потихоньку будет возвращаться на круги своя".
Те, кто не заключил договор с подрядчиками, тоже могут вернуть предоплату в том случае, если мероприятие не переносят, а отменяют, сказал Алмаев.
"Все здесь на грани дипломатии, которая у каждого человека есть. Со всеми можно договориться, все объяснить. Здравомыслящий человек вернет деньги. К тому же вряд ли кто-то хочет "прославиться" в интернете", – заключил собеседник Москвы 24.
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