Праздник отменяется? Как коронавирус повлиял на свадебные планы москвичей

Столичные ЗАГСы обратились к парам, которые недавно вернулись из стран с неблагополучной ситуацией по COVID-19, с просьбой перенести на другие даты регистрацию брака. А тем, кто не попадает под этот критерий, посоветовали расписываться в присутствии минимального количества гостей. Разбираемся, как коронавирус повлиял на брачные планы москвичей и что происходит со свадебным рынком.



Свадьбы не будет?

Жителям столицы, которые вернулись из стран с неблагополучной обстановкой по коронавирусу менее 14 дней назад, следует перенести регистрацию брака и соблюдать режим самоизоляции. С такой просьбой к москвичам обратилась и. о. начальника столичного управления ЗАГС Светлана Уханева. Она также добавила, что порядка 700 пар собирается узаконить отношения в ближайшие пятницу и субботу.





Светлана Уханева и. о. начальника столичного управления ЗАГС Это меньше обычного, так как сейчас идет Великий пост. Традиционно количество браков в этот период уменьшается. Однако масштабной отмены браков не наблюдается.

Вместе с тем Уханева посоветовала москвичам, которые планируют регистрацию брака, не приглашать много гостей на церемонию. По ее словам, в условиях противостояния коронавирусу "важна социальная ответственность каждого человека". Тем более что из-за COVID-19 в Москве веден запрет на проведение мероприятий с числом участников более 50 человек. Такое ограничение будет действовать вплоть до 10 апреля.

Ведущий мероприятий Александр Снегирев рассказал Москве 24, что для многих людей ситуация с коронавирусом стала неприятной неожиданностью. Он пояснил, что в 2019 году у него было 150 проектов в 10 странах мира.

"В этом году я отработал уже 30 проектов и думал, что все так же и продолжится. Но 16 марта, как были объявлены новые ограничительные меры в Москве, у меня отменились шесть мероприятий до конца марта и три в апреле. Отменились все свадьбы в Италии, Китае и на Кипре до конца мая, но рассматривается вопрос о переносе", – говорит Александр.



ЗАГСы Москвы призывают горожан переносить свадьбы

По мнению Снегирева, перенос свадьбы – это серьезный удар, причем не только по кошельку. Он поделился свежим случаем из практики: одна пара запланировала узаконить отношения в Италии. Молодые оплатили семь тысяч евро за виллу, чтобы отметить торжество на озере Комо. Но из-за коронавируса страну закрыли на карантин. Представители виллы сообщили, что деньги вернуть не могут по причине форс-мажора.

"У молодых шок. Они взяли кредит, у них депрессия. Ребята сначала перенесли свадьбу на сентябрь, а потом вообще ее отменили. Около 30% пар расходится из-за конфликта на почве, что не получилось организовать свадьбу мечты", – делится своими наблюдениями Александр.

Практика ведущего и его коллег показывает, что те, кто запланировал торжество на лето, еще держатся. Однако новых заказов на мероприятия пока не приходит. С учетом уменьшения покупательской способности во всем мире и паники из-за коронавируса свадебный сезон у россиян потерян примерно на полгода. По мнению эксперта, это также может спровоцировать изменение самого формата и бюджета мероприятий. В частности, женихи и невесты, скорее всего, начнут требовать от организаторов скидки. По крайней мере, на этот сезон.





Александр Снегирев ведущий свадеб и мероприятий Бюджеты свадеб будут сокращаться. Количество услуг на каждом торжестве уменьшится: не нужно будет делать огромный декор, меньше будут заказывать кавер-групп и звезд, будут выбирать места попроще.

Снегирев ожидает, что количество свадеб во время пандемии коронавируса сократится на 30%. Кроме того, бюджет каждого торжества уменьшится вдвое. Оживет рынок только осенью или даже ближе к декабрю. А востребованные ранее свадьбы за рубежом не будут пользоваться спросом, вероятно, еще год, а то и два.

Выйти с минимальными потерями

Глава свадебного агентства Wedding Residence Ксения Афанасьева в беседе с Москвой 24 рассказала, как не разориться из-за отмены или переноса свадьбы. По словам эксперта, поскольку ситуация с распространением коронавируса признана в столице форс-мажорной, то подрядчик, который еще не оказал услугу, должен пойти навстречу своему клиенту.





Распространение коронавирусной инфекции в столице 14 марта было признано властями чрезвычайным и непредотвратимым обстоятельством. Об этом говорится в изменениях к указу Сергея Собянина от 5 марта. Документ был размещен на сайте мэра и правительства Москвы. Собянин пояснил, что такая мера в текущей ситуации "упростит разрешение споров, связанных с неисполнением обязательств".

"Если на данный момент уже заказан ресторан и внесена предоплата, то нужно в письменном виде сообщить заведению либо тому, кто занимается организацией вашей свадьбы, о том, что вы хотите перенести дату мероприятия", – сказала эксперт.

Она подчеркнула, что при этом следует указать одну-две даты, в которые, скорее всего, будет проходить торжество.





Ксения Афанасьева глава свадебного агентства Wedding Residence Судя по моей практике, сейчас рестораны и банкетные площадки идут навстречу заказчику: дают другую свободную дату, не удерживая никаких компенсаций, все переносится. То же самое происходит с другими подрядчиками: фотографами, видеографами, ведущими, декораторами.

Иначе, по словам Афанасьевой, ситуация обстоит, например, с цветами. "Если цветы уже заказаны и оплачены, то отменить поставку невозможно, их доставят в любом случае", – пояснила специалист.

Также, по словам Афанасьевой, не удастся вернуть деньги за разработку и печать пригласительных на торжество, поскольку услуга уже была оказана.

Вместе с тем растет тенденция проводить домашний праздник, но с меньшим количеством гостей – 20-30 человек, резюмировала эксперт.

В свою очередь, свадебный распорядитель свадебного агентства Family Олег Алмаев в беседе с Москвой 24 рекомендовал парам не паниковать и не спешить отменять или переносить свой праздник. Он предположил, что с середины апреля "все потихоньку будет возвращаться на круги своя".





Олег Алмаев свадебный распорядитель Если вдруг очень захотелось разорвать отношения со всеми подрядчиками, то на основе заключенного договора вы можете затребовать все суммы. В нем есть обязательный пункт "форс-мажор", на основе которого клиент может потребовать возврат той части оплаты, которая уже произведена.

Те, кто не заключил договор с подрядчиками, тоже могут вернуть предоплату в том случае, если мероприятие не переносят, а отменяют, сказал Алмаев.

"Все здесь на грани дипломатии, которая у каждого человека есть. Со всеми можно договориться, все объяснить. Здравомыслящий человек вернет деньги. К тому же вряд ли кто-то хочет "прославиться" в интернете", – заключил собеседник Москвы 24.



Лоскутникова Наталья, Соболева Илона