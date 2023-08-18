Синоптик рассказала, каким будет конец лета в Москве

Жителей средней полосы России предупредили об окончании лета 23 августа. По прогнозам синоптиков, в этот день температура воздуха не поднимется выше 19 градусов в дневные часы. При этом сейчас августовская погода в регионе по жаре обгоняет июнь и июль. Рассказываем, каким будет конец лета в Москве.



Постепенное прощание?

Фото: Москва 24/Юлия Иванко

В центральных областях европейской части РФ последний месяц лета по жаре обгоняет июнь и июль. Об этом рассказал ведущий специалист центра погоды "Фобос" Михаил Леус. Сейчас средняя температура воздуха в регионе, по его словам, более чем на три градуса выше нормы по климату. Однако уже в субботу, 19 августа, на погоду станет оказывать влияние скандинавский антициклон.

Столбики термометров поднимутся не выше 21…26 градусов, при этом будет солнечно и сухо. В воскресенье ожидается 22…27, без осадков. Что касается предстоящей недели с 21 августа, то она "начнется последней и короткой вспышкой жары". Воздух прогреется до 23…28 градусов, но местами пройдут грозовые дожди.





Михаил Леус ведущий специалист центра погоды "Фобос" Во вторник в тыловой части уходящего на восток циклона станет больше облаков, пройдут дожди и начнется понижение температуры – днем уже не выше 20…25. Среда ознаменует начало более холодной части августа.

По прогнозам синоптика, именно в среду, 23 августа, в средней полосе России закончится лето. "Однако если быть абсолютно точным, то метеорологическое лето заканчивается, лишь когда среднесуточная температура воздуха устойчиво переходит через отметку в 15 градусов в сторону более низких значений, и, например, в Москве по новым климатическим нормам это происходит только 2 сентября", – добавил он.

В связи с этим окончательно с метеорологическим летом москвичи попрощаются только в начале календарной осени, обратил внимание эксперт. В свою очередь, научный руководитель Гидрометцентра России Роман Вильфанд призвал жителей столицы насладиться последними теплыми днями, находясь поближе к водоемам и природе. Он также уточнил, что 21 августа в городе завершится купальный сезон.



Еще не конец

Фото: Москва 24/Юлия Иванко

В последней десятидневке лета 23–24 августа могут оказаться самыми холодными днями в столице. Об этом Москве 24 рассказала ведущий специалист информационного агентства "Метеоновости" Татьяна Позднякова.





Татьяна Позднякова ведущий специалист информационного агентства "Метеоновости" Среда и четверг, 23–24 августа, могут оказаться самыми холодными в последней декаде месяца, декаде лета. Ночная температура будет в пределах 10...15 градусов, что характерно для августа. Дневная температура составит, по нашим расчетам, 14...19 градусов. Но все-таки модели показывают, что такой холодный воздух не застоится.

По словам специалиста, после дневная температура воздуха начнет постепенно повышаться: "25, 26 и 27 августа температура будет в пределах 18...22 градусов. Для этих чисел августа это нормальная температура. Серьезных осадков не ожидается", – говорит Позднякова.

Ранее сообщалось, что из столицы на зимовку уже начали улетать птицы. Об этом рассказал руководитель проекта "Орнитарий" Вадим Мишин. "Сезон отлета начался. Последними прилетают и первыми улетают кукушки, поэтому кукушки уже от нас улетели", – отметил эксперт.

Кроме того, большинство стрижей тоже уже улетели из города. В свою очередь, скворцы и дрозды сейчас готовятся к перелету. Орнитолог подчеркнул, что даже теплая погода в Москве не окажет влияния на миграцию пернатых. На это воздействует кормовая база, то есть птицы остаются, если для них есть пища. По словам Мишина, часть пернатых улетит, а другая – задержится. Например, остаться могут некоторые дрозды, заключил орнитолог.

