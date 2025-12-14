Трамваи № 26 и 38 задерживались на Большой Черемушкинской улице

Фото: ТАСС/Ольга Зиновская

Трамваи № 26 и 38 задерживались в районе остановки "Загородное шоссе" на Большой Черемушкинской улице из-за ДТП на путях. Об этом сообщила пресс-служба столичного Дептранса.

Пассажиров призывали быть внимательными и следить за объявлениями водителей. В настоящее время движение восстановлено.

Ранее Сергей Собянин сообщил, что более 1,8 миллиона поездок совершили пассажиры на новом Московском трамвайном диаметре (Т1) за первый месяц его работы. Маршрут протягивается от Метрогородка до станции метро "Университет", затрагивая 13 районов Москвы, 24 станции подземки, МЦК и МЦД, а также четыре железнодорожных вокзала.

На Т1 курсируют примерно 50 новейших трамваев "Львенок-Москва" с системой автономного хода. Их интервал движения составляет около 6 минут. При этом время поездок в центр на маршруте было уменьшено на 20%.

