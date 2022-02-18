В Госдуме предложили узаконить профессию бизнес-коуча

В Госдуме предложили узаконить профессию бизнес-тренера. Идея прозвучала в ходе совещания по вопросам лицензирования деятельности коучей. Разбираемся, кто теперь сможет работать по этой специальности и как отличить "инфомошенника" от профессионала.
Выйти из тени
17 марта СМИ сообщили о предложении депутатов Госдумы создать реестр недобросовестных представителей отрасли бизнес-коучинга, так называемых инфоцыган. Первый замглавы комитета Госдумы по просвещению Яна Лантратова в беседе с Москвой 24 назвала идею такого списка довольно дискуссионной и сказала, что решение по ней пока не принималось. По ее словам, во время совещания обсуждался вопрос о внесении профессии бизнес-тренера в реестр видов профессиональной деятельности Минтруда. Появление такого перечня поддержало большинство участников рабочей группы.
"Зачастую мы видим такие новые "профессии", как ангелотерапевт или астротерапевт. Никто не несет ответственности за то, что пропагандируется в этих курсах. Есть курсы, чтобы стать пластическим хирургом за 15 видеоуроков. Есть курсы, на которых людей учат пить кипяток или использовать в аптечке альтернативные лекарства. И люди этому верят", – подчеркнула депутат Лантратова.
По ее словам, в настоящее время сфера бизнес-тренингов не регулируется, а стандартизация профессии поможет обеспечить контроль за качеством активно продаваемых бизнес-коучами курсов.
В России может появиться реестр инфоцыган
Помощь вселенной
Клинический психолог Вероника Казанцева рассказала Москве 24, что отрасль действительно страдает от обилия непрофессиональных специалистов, мотивированных на коммерческий успех, а не помощь конкретным людям. В лучшем случае работа таких коучей не принесет пользы, но может и нанести реальный вред.
Вероника Казанцева дала несколько советов, как отличить непрофессионального бизнес-коуча от грамотного специалиста. Психолог призвала остерегаться компаний или специалистов, которые обещают гарантированный или быстрый результат при любой проблеме.
"В реальности в разных течениях психологии – разные сроки помощи. У когнитивно-поведенческих терапевтов порядка 10–20 встреч. В психоанализе работа растягивается на годы, это глубокая проработка накопившихся за много лет проблем", – сказала психолог.
При небольшом и конкретном запросе вроде: "Как мне вести себя с воспитателем в саду, который мне не нравится", – может хватить и одной встречи, добавила специалист. "Но если вы хотите проработать себя, свою тревогу, сложности во взаимоотношениях с противоположным полом, работа может длиться и полгода, и год", – подчеркнула клинический психолог.
Специалист также призвала ориентироваться на опыт психолога не в групповых занятиях, а именно индивидуального консультирования.
Также она призвала с осторожностью относиться к коучам и психологам с исключительно положительными отзывами. "Скорее всего, такие специалисты скрывают негативную реакцию на свою работу. Профессия психолога подразумевает работу с людьми, и некоторый процент недовольных – это нормально. Это наоборот говорит о том, что психолог работает и не скрывает свое мнение от клиента, несмотря на то что у того оно может отличаться", – сказала Казанцева.
Ранее сенатор Александр Башкин заявлял, что организаторам коучингов и марафонов личностного роста, обманывающим россиян, может грозить до пяти лет колонии. Сенатор уточнил, что граждане, которые столкнулись с недобросовестными специалистами, могут обращаться в правоохранительные органы.