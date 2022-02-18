В Госдуме предложили узаконить профессию бизнес-коуча

В Госдуме предложили узаконить профессию бизнес-тренера. Идея прозвучала в ходе совещания по вопросам лицензирования деятельности коучей. Разбираемся, кто теперь сможет работать по этой специальности и как отличить "инфомошенника" от профессионала.

Выйти из тени

17 марта СМИ сообщили о предложении депутатов Госдумы создать реестр недобросовестных представителей отрасли бизнес-коучинга, так называемых инфоцыган. Первый замглавы комитета Госдумы по просвещению Яна Лантратова в беседе с Москвой 24 назвала идею такого списка довольно дискуссионной и сказала, что решение по ней пока не принималось. По ее словам, во время совещания обсуждался вопрос о внесении профессии бизнес-тренера в реестр видов профессиональной деятельности Минтруда. Появление такого перечня поддержало большинство участников рабочей группы.





Яна Лантратова первый замглавы комитета Госдумы по просвещению Как минимум у бизнес-тренера должен быть диплом о высшем образовании – психолога, экономиста и так далее, в зависимости от сферы деятельности. Должен быть и опыт работы в этой сфере. Иметь диплом психолога и практиковать психологию – это две разные вещи. Преподавать людям – это огромная ответственность.

"Зачастую мы видим такие новые "профессии", как ангелотерапевт или астротерапевт. Никто не несет ответственности за то, что пропагандируется в этих курсах. Есть курсы, чтобы стать пластическим хирургом за 15 видеоуроков. Есть курсы, на которых людей учат пить кипяток или использовать в аптечке альтернативные лекарства. И люди этому верят", – подчеркнула депутат Лантратова.

По ее словам, в настоящее время сфера бизнес-тренингов не регулируется, а стандартизация профессии поможет обеспечить контроль за качеством активно продаваемых бизнес-коучами курсов.



В России может появиться реестр инфоцыган

Помощь вселенной

Клинический психолог Вероника Казанцева рассказала Москве 24, что отрасль действительно страдает от обилия непрофессиональных специалистов, мотивированных на коммерческий успех, а не помощь конкретным людям. В лучшем случае работа таких коучей не принесет пользы, но может и нанести реальный вред.





Вероника Казанцева клинический психолог Одна из коуч-компаний на рынке предлагает так называемую "Лидерскую программу". Пациентам полностью запрещают лечиться, хотя среди клиентов есть страдающие бесплодием. Коучи бросаются громкими словами: проработка себя, открытое сознание, помощь вселенной. Однако ближе к 40 годам отход от лечения врачей чреват тем, что бесплодная женщина так никогда и не сможет завести детей.

Вероника Казанцева дала несколько советов, как отличить непрофессионального бизнес-коуча от грамотного специалиста. Психолог призвала остерегаться компаний или специалистов, которые обещают гарантированный или быстрый результат при любой проблеме.

"В реальности в разных течениях психологии – разные сроки помощи. У когнитивно-поведенческих терапевтов порядка 10–20 встреч. В психоанализе работа растягивается на годы, это глубокая проработка накопившихся за много лет проблем", – сказала психолог.

При небольшом и конкретном запросе вроде: "Как мне вести себя с воспитателем в саду, который мне не нравится", – может хватить и одной встречи, добавила специалист. "Но если вы хотите проработать себя, свою тревогу, сложности во взаимоотношениях с противоположным полом, работа может длиться и полгода, и год", – подчеркнула клинический психолог.

Специалист также призвала ориентироваться на опыт психолога не в групповых занятиях, а именно индивидуального консультирования.





Вероника Казанцева клинический психолог Специалист, который собирал только марафоны и группы, который не составлял планы на индивидуальные консультации, вряд ли сможет оказать квалифицированную помощь.

Также она призвала с осторожностью относиться к коучам и психологам с исключительно положительными отзывами. "Скорее всего, такие специалисты скрывают негативную реакцию на свою работу. Профессия психолога подразумевает работу с людьми, и некоторый процент недовольных – это нормально. Это наоборот говорит о том, что психолог работает и не скрывает свое мнение от клиента, несмотря на то что у того оно может отличаться", – сказала Казанцева.

Ранее сенатор Александр Башкин заявлял, что организаторам коучингов и марафонов личностного роста, обманывающим россиян, может грозить до пяти лет колонии. Сенатор уточнил, что граждане, которые столкнулись с недобросовестными специалистами, могут обращаться в правоохранительные органы.

