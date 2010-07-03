Психолог рассказала, как решиться начать новую жизнь

Если человек принял решение изменить свою жизнь, старые привычки нередко тянут его обратно. Как сделать первый шаг к новому, не сомневаясь в своих возможностях, рассказала психолог и бизнес-коуч Элина Ландман.
"Время не лечит, время заполняет память другими событиями. Две основные составляющие жизни с чистого листа – это изменения и умение принимать их", – цитируют эксперта "Дни.ру". Она пояснила, что напряженность и внутренние конфликты, которые могут возникать в такие переломные моменты, – вовсе не помеха, а, напротив, шанс лучше разобраться в себе и быть готовым к переменам.
"Если ваше решение осознанное и у вас нет незавершенных вопросов в отношениях или на работе, – тогда вперед", – посоветовала психолог. Если же часть негативного прошлого пока не удается отпустить, нужно поставить себе несколько установок, чтобы в будущем "не наступить на те же грабли", отметила Ландман.
Она также напомнила, что не стоит ожидать мгновенного результата. "Попробуйте зафиксировать свои планы и размышления на бумаге – пропишите без стеснения, от чего вы получаете удовольствие в жизни, что вас радует, что заставляет просыпаться и вставать с постели. Ответ, в котором есть обязательства перед другими, не подходит, это должно касаться только вас", – рекомендовала эксперт.
По ее словам, осознав свои ценности, человек сможет лучше понимать, к чему он стремится. "С определением ценностей нивелируются многие страхи. Вы начнете делать то, чего так долго боялись. Все это неизбежно приводит к получению ярких впечатлений", – подчеркнула психолог.
В то же время, предупредила Ландман, не стоит ориентироваться на то, как было у других. Хотя можно взять на заметку что-то из чужого опыта, повторить его не получится, ведь каждая ситуация индивидуальна, отметила психолог. Она рекомендовала составить список желаемых изменений по приоритетам и относиться к переменам с долей здоровой самоиронии. Эксперт напомнила, что, пока мы строим планы на жизнь, она проходит, поэтому лучше вовсю наслаждаться процессом.
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