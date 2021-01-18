Врачи ответили на главные вопросы о массовой вакцинации в России

С 18 января в России началась массовая вакцинация от коронавируса. Сейчас жители страны вне зависимости от профессии могут привиться вакциной "Спутником V", чуть позже в оборот войдет еще и "ЭпиВакКорона". Сделать прививку можно совершенно бесплатно. Отвечаем на самые важные вопросы, связанные с вакцинацией.



Фото: Москва 24/Антон Великжанин

Нужно ли готовиться к прививке?

По словам врача-терапевта и научного журналиста Алексея Водовозова, особой подготовки перед вакцинацией от коронавируса не требуется.

"Вы просто идете в поликлинику, вас прививают, потом вы полчаса находитесь в поликлинике, потому что могут какие-то реакции развиться. После этого вас отпускают, а через три недели вы приходите за второй дозой", – пояснил собеседник Москвы 24.



Допускается ли употребление алкоголя?

Директор Центра имени Гамалеи, где разработали вакцину "Спутник V", Александр Гинцбур рекомендовал отказаться от спиртного на три дня после прививки.





Александр Гинцбург директор центра имени Гамалеи Мы настоятельно рекомендуем воздержаться от алкоголя в течение трех дней после каждого укола.

Гинцбург также напомнил, что эти требования распространяются на любую прививку. По его словам, злоупотребление горячительными напитками способно снизить иммунитет. Вместе с тем снизиться может и эффективность вакцины, либо она вообще не сработает.

"Аналогично, в течение 42 дней, пока формируется иммунитет к коронавирусу, не рекомендуется принимать лекарства, подавляющие иммунную систему", – заключил он.



Какие есть противопоказания?

Врач-иммунолог Владимир Болибок рассказал Москве 24, что противопоказанием является возраст до 18 лет, кроме того, не прививаются беременные и кормящие женщины. Нельзя вакцинироваться также при наличии острого заболевания или обострения хронических заболеваний: если у человека, например, декомпенсированная форма сахарного диабета, гипертонический криз или обострение язвы желудка.

"Противопоказано наличие каких-то тяжелых аллергических реакций на прививки: если раньше у человека, например, был анафилактический шок. В этом случае медицинский работник, который будет проверять человека перед прививкой, не допустит его к вакцинации", – пояснил эксперт.

При наличии у пациента тяжелых заболеваний, связанных с нарушениями работы иммунной системы, необходимо обратиться к лечащему врачу и проконсультироваться, так как есть целый ряд состояний, при которых вакцинация должна производиться с осторожностью, добавил врач-терапевт Алексей Водовозов.



Фото: Москва 24/Антон Великжанин

Могут ли появиться симптомы после укола?

Алексей Водовозов пояснил, что у небольшой части привитых может развиться гриппоподобное состояние, поскольку иммунитет таким образом реагирует на вакцину.

"Для многих остается открытием, но температуру поднимает наш собственный организм, а не возбудитель заболевания. После вакцины может быть ломота в мышцах, повышенная температура, головная боль, сонливость. Но обычно в течение первых двух суток симптомы проходят бесследно и на этом заканчиваются", – отметил он.





Владимир Болибок врач-иммунолог Все волнения связаны с тем, что люди свой страх перед коронавирусной инфекцией переносят на вакцину, а она ничем не отличается от прививки против гриппа или кори. Если люди проходят сезонную вакцинацию против гриппа, то здесь та же самая ситуация, ничем особым не отличается.

При этом специалисты советуют в случае наличия других симптомов или ухудшения состояния вызвать врача.

"Никто не говорит, что не бывает поствакцинационных осложнений. К счастью, они крайне редки – примерно один случай на миллион. Если есть непроходящая головная боль или неврит (воспаление периферических нервов. – Прим. ред.), то нужно немедленно обращаться к врачу. В прививочном сертификате все необходимые контакты имеются", – пояснил врач-терапевт.



Есть ли различия в вакцинах?

Владимир Болибок отметил, что в вакцине "Спутник V" используется аденовирусная конструкция. По его словам, человек может отреагировать на прививку как на обычное ОРВИ: возможно повышение температуры, слегка заложит нос. Однако чаще всего люди вообще не испытывают никакого дискомфорта.



Фото: Москва 24/Антон Великжанин

"Создатели вакцины взяли аденовирус, который обычно вызывает ОРВИ, из него изъяли ту часть, которая позволяет ему размножаться, и "пришили" туда информацию о спайк-белке коронавируса. Это векторная вакцина и ее главное свойство – она связывается только с определенным типом клеток. Аденовирус человека двух типов взаимодействует только с эпителиальными клетками и ни с какими другими", – говорит врач.

Он добавил, что эти клетки получают информацию о вирусе, производят вирусный белок, и иммунная система на него реагирует. В векторной вакцине по сути используется вирус-гибрид. Причем эпителиальные клетки, которые заражаются вирусами-гибридами, живут недолго: в дыхательных путях они меняются от трех дней до трех недель, объясняет специалист.





Владимир Болибок врач-иммунолог Сам вирус в организме не размножается, а вместо клеток, которые отжили свой жизненный цикл, появляется новая ткань. Векторная вакцина применялась и раньше, например при лихорадке Эбола, она была сделана против SARS-CoV в 2003 году. У нас опыт наблюдения уже больше 16 лет.

В вакцине "ЭпиВакКорона" используется пептидная конструкция, поэтому ее переносят практически бессимптомно, так как она менее реактогенная, отметил специалист. "Но чем меньше реакция на вакцину, тем иммунитет после нее слабее", – подчеркнул он.

"Вакцина Центра имени Чумакова "КовиВак", которую сейчас еще испытывают, цельновирионная (используется молекула коронавируса. – Прим. ред.). Наши ученые научились выращивать коронавирус, затем его инактивировать и делать из него вакцину. Это классическая вакцина – из убитого патогена. Она, скорее всего, будет и высокоиммуногенной и низкореактогенной", – пояснил врач.

Врач-иммунолог добавил, что вакцина, выпущенная американской компанией Pfizer совместно с немецкой фирмой BioNTech, имеет матричную структуру, которая не до конца исследована и до этого момента массово не применялась.





Владимир Болибок врач-иммунолог Это совершенно новая и неизведанная технология, которая должна была пройти весь цикл клинических испытаний в течении трех лет, чтобы посмотреть не только ее иммуногенность, но отдаленные эффекты вакцины, а этого не было сделано.

"Такая вакцина внутри организма безадресная. При ее создании берут информацию о вирусе и помещают в оболочку из жира – липидную наночастицу. Когда ее внутрь организма вводят, она может связываться с любыми клетками организма: с клетками крови, эпителия, с мышечной тканью, с нервной тканью и так далее", – подчеркнул он.

Специалист объясняет, что сама клетка организма, куда попадает вирус, приобретает "признаки чужеродности", и иммунная система будет распознавать ее как носителя вирусного белка. Это могут быть критические ткани: печени, почек, эпителии миокарда.

По мнению специалиста, летальные случаи, которые были зафиксированы после вакцины Pfizer, связаны с острыми защитными реакциями организма, когда "человека убивает собственный иммунный ответ".