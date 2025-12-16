Психолог Наумова: тренд на глимерство может привести к отказу от целей в жизни

В интернете завирусился новый социокультурный феномен – глимеры. Кто это такие и почему завоевывают популярность, разбиралась Москва 24.

Против гонки без финиша

В цифровом пространстве сформировался новый феномен – глимеры. Фанаты тренда пытаются замедлиться и отойти от культа "успешного успеха" в эпоху соцсетей, достижений и продуктивности. Термин произошел от английского слова glimmer, что в переводе означает "луч" или "проблеск".

По данным СМИ, автором понятия стала клинический психолог Дане Деб. Последователи глимерства выступают за живое общение, отказ от соцсетей и погони за материальными благами, а также наслаждение простыми радостями.

Доцент кафедры социологии и политологии, кандидат психологических наук Мария Дуванская объяснила, что глимеров объединяет осознанное внимание к "моментам света": уюту, общению, простым ритуалам, дающим ощущение опоры в нестабильной реальности, сообщает "Газета.ру".

Эксперты также замечают сходство философии глимерства с практиками позитивной психологии и осознанности, которые помогают снижать и улучшать эмоциональную устойчивость с помощью концентрации на приятных переживаниях.

При этом специалисты считают, что пока непонятно, каким будет будущее у глимерства. С одной стороны, оно может повлиять на долгосрочное переосмысление ценностей. Однако с большой долей вероятности движение исчезнет, не выдержав давления рынка и логики продуктивности, заключили эксперты.

При этом, по мнению клинического психолога Станислава Самбурского, у тренда может быть большое будущее, поскольку люди действительно устали от постоянного давления, KPI и марафонов продуктивности.

Каждый сейчас имеет внутреннего надсмотрщика, голос которого гонит совершать трудовые подвиги даже в выходные, подчеркнул эксперт.

"При этом специфика человеческого мозга такова, что он достаточно быстро привыкает ко всему, чего достигает. То есть сначала происходит эффект "вау", когда, например, сотрудника повысили до начальника, а позже это уже не радует и нужно новое "вау". Все это держится на крепкой базе – на установке, которую вбивали из поколения в поколение: нужно быть либо первым, либо никаким", – пояснил специалист.





Станислав Самбурский клинический психолог Поэтому глимерство может стать способом для восстановления. Конечно, совсем отказаться от дедлайнов нельзя, а полностью снизить обороты можно, только разве что уйдя в лес, выпав из реальности. Однако, поймав приятные микромоменты в формате здесь и сейчас, можно помочь нервной системе почувствовать себя в безопасности и немного снизить обороты.

Психолог отметил, что многие выгорают не только от избытка работы или от того, что не видят в ней смысла, но еще из-за эмоциональной усталости, поскольку нет времени на восстановление. Поэтому помогают даже минимальные пятиминутки, позволяющие вернуться к милым радостям.

Жить как цветочек?

При этом всегда есть риск, что в своем желании жить гармонично глимеры могут уйти в избегание: отказаться решать любые проблемы и конфликты, предостерег Самбурский.

"Проблема в том, что тревога при этом не уменьшится – лишь закрепится уверенность, что мир все страшнее, а зона комфорта очень сузилась. К тому же есть риск, что человек станет инфантильным, не захочет развиваться и, например, создавать элементарную финансовую подушку безопасности, и в итоге сядет на шею родителям", – предупредил эксперт.

Еще есть риск появления "токсичного позитива", поскольку человеку важно испытывать весь спектр эмоций. Но если он запрещает себе злиться, горевать, уставать, повышается внутреннее напряжение, добавил психолог.

Поэтому, по мнению Самбурского, глимером полезно быть, но в небольшой степени. Для этого можно каждый день искать сигнал чего-то приятного и безопасного, чтобы получить удовольствие буквально на одну минуту.





Станислав Самбурский клинический психолог Например, замечать, как приятно светятся гирлянды на елке, какой аромат идет из пекарни, послушать понравившуюся мелодию. А еще ежедневно отводить по 20 минут на то, чтобы сделать один маленький шаг к своей личной, а не корпоративной цели – совершить для этого звонок, написать письмо, выполнить какую-то задачу.

Эксперт напомнил, что есть "хорошее русское слово "смаковать", которое означает длинное позитивное переживание чего-либо.

"Надо не просто пить кофе и радоваться, а остановиться, сделать глоток и почувствовать – какое молоко, специи, как напиток наполняет теплом, вкусом, ощущениями. Смакование хотя бы 20 секунд в день реально помогает стать счастливее", – подчеркнул эксперт.

О том, что глимерство может быть полезно в современном обществе, отметила в беседе с Москвой 24 и психолог, нейропсихолог Наталья Наумова.

По ее мнению, постоянное планирование и постановка целей заставляют все время находиться в состоянии напряжения. И, как следствие, многие не видят жизни, участвуя в патологической гонке. Глимерство же, наоборот, призывает к замедлению, правда, у этого феномена есть неприятный аспект.





Наталья Наумова психолог, нейропсихолог Человек может вообще полностью отказаться от какого-либо успеха и просто начать жить как дитя, цветочек, радуясь каждому моменту.

При этом, если совсем не ставить цели, не достигать результатов, не учиться, не выстраивать отношения и не заниматься своим телом, можно упустить в жизни что-то важное и потом, осознав это, почувствовать себя несчастным, подчеркнула психолог.

Важно учиться позволять себе отдыхать и расслабляться, при этом реализовываться и развиваться, чтобы жизнь была ярче и интереснее, заключила эксперт.