Кондитер Михайлова дала совет, как сделать десерт из кабачков

Время кабачков снова настало: они становятся героями мемов и заставляют многих задуматься: что же с ними делать? Этот вопрос Москва 24 задала известным шеф-поварам и кондитеру, которые поделились интересными и несложными рецептами.

Камбала с кабачками

Шеф-повар Иван Ермилов предлагает запечь камбалу с кабачками и приправить блюдо с ароматным сливочным соусом со шпинатом. Для этого понадобятся:



одна камбала (это может быть как филе, так и рыба целиком);

молодой кабачок;

два зубчика чеснока;

три столовые ложки оливкового масла;

10 граммов сливочного масла;

соль по вкусу;

белый дробленый перец по вкусу;

горсть свежего или свежемороженого шпината;

200 миллилитров сливок 22%;

лимон для подачи.

Камбалу и крупнонарезанные кабачки нужно выложить на противень, выстеленный пергаментной бумагой. Смазать все оливковым маслом и запекать в духовом шкафу, разогретом до 220 градусов, до готовности рыбы.



Иван Ермилов шеф-повар В сотейнике на оливковом масле обжариваем мелконарезанный чеснок, добавляем сливки, приправляем все солью и перцем по вкусу и готовим до состояния соуса. Затем добавляем нарезанный шпинат и сливочное масло.

Готовую камбалу нужно выложить на круглое блюдо и обильно полить сливочно-шпинатным соусом, рядом разложить кабачки. Блюдо следует подавать с лимоном, отметил эксперт.





Мусака с кабачками

Шеф-повар Антон Калер поделился рецептом мусаки с кабачками, для которой понадобятся:



пять средних кабачков;

четыре средние луковицы;

один килограмм мясного фарша;

800 граммов рубленых томатов или порезанных свежих помидоров;

шесть зубчиков чеснока;

6–7 целых гвоздик;

полчайной ложки молотой корицы;

1/8 чайной ложки ямайского перца;

два лавровых листа;

чашка тертого сыра кефалотири (или другого твердого овечьего или козьего сыра);

чашка панировочных сухарей;

125 миллилитров красного сухого вина;

три столовые ложки томатной пасты;

оливковое масло, соль, черный молотый перец.

Для соуса бешамель:



шесть столовых ложек сливочного масла;

шесть столовых ложек муки;

литр молока;

500 граммов греческого йогурта;

шесть яиц;

600 граммов тертого желтого сыра.

Кабачки надо помыть, нарезать их продольно примерно по 0,5 сантиметра толщиной, посолить и отставить на время. Затем промыть их под проточной водой, высушить на бумажном полотенце и обжарить на сковороде с двух сторон либо запечь в духовке. После этого следует дать им остыть.

"Теперь нужно приготовить мясную начинку. Для этого лук порезать и обжарить до полупрозрачности на разогретой с двумя столовыми ложками оливкового масла сковороде. При этом его надо постоянно помешивать", – пояснил шеф-повар.



Антон Калер шеф-повар Далее к луку нужно выложить мясной фарш и обжарить на среднем огне, пока он слегка не подрумянится. Потом добавить помидоры вместе с соком, полчашки панировочных сухарей, соль, перец, корицу, гвоздику, лавровый лист, ямайский перец, вино и томатную пасту.

Все надо хорошо перемешать, уменьшить огонь, накрыть сковороду крышкой и тушить блюдо до тех пор, пока вся жидкость не впитается. Это займет примерно 45 минут.

"Пока тушится фарш, самое время приготовить соус бешамель. В небольшой кастрюле надо растопить сливочное масло и добавить в него муку, быстро помешивая смесь деревянной лопаткой", – пояснил шеф-повар.

Затем надо влить слегка подогретое молоко, добавить сыр, соль и перемешать полученную массу. А когда она загустеет, нужно снять ее с огня, оставить на пару минут слегка остыть, а затем взбить яйцо и влить его в соус, постоянно перемешивая массу.

Как только мясной соус приготовится, надо снять его с огня, удалить гвоздику, лавровый лист и оставить без крышки, отметил эксперт.



Антон Калер шеф-повар Противень нужно слегка смазать оливковым маслом, равномерно посыпать панировочными сухарями и на них выложить одним слоем ломтики кабачков. Затем сверху следует равномерно распределить мясную начинку. Поверх нее выложить оставшиеся кабачки и равномерно залить все соусом бешамель.

После этого противень надо поставить в разогретую до 180 градусов духовку и запекать блюдо 30 минут. Затем посыпать его сверху тертым сыром и готовить еще 15–30 минут до золотистого цвета.

Далее противень нужно вынуть из духовки и оставить блюдо остывать примерно на 20 минут, так как мусаку принято есть теплой или комнатной температуры, а не горячей, отметил Калер.

Шарики из кабачков

Шеф-повар Иван Кудряшов рассказал, как из кабачков приготовить очень необычное блюдо в виде шариков. Для этого нужно:

400 граммов кабачка;

100 граммов лука;

100 граммов сыра фета (либо сербской брынзы);

одно яйцо;

3 грамма сушеной или 10 граммов свежей мяты;

60–65 граммов муки (примерно три столовые ложки).

Шарики можно приготовить двумя способами. Первый – а-ля фритюр, для которого потребуется еще не меньше полулитра растительного масла.



"Кабачки нужно натереть на мелкой терке, слегка посолить, выложить на сито, перемешать и оставить минут на 10–15, чтобы ушла лишняя влага", – пояснил шеф-повар.

Лук надо очень мелко нарезать ножом либо натереть на мелкой терке. Сыр также натереть на терке либо перекрошить пальцами, если он достаточно мягкий. Сухую мяту достаточно просто перетереть руками, если же используется свежая, ее надо мелко нарезать, отметил эксперт.



Иван Кудряшов шеф-повар Все ингредиенты плюс муку и яйцо следует добавить к кабачкам, затем перемешать массу, сформировать из нее шарики с помощью столовой ложки, обжарить их в разогретом масле до появления румяной корочки, а потом выложить на салфетку.

Второй вариант предполагает запекание, но здесь придется чуть скорректировать рецепт, чтобы масса не получилась слишком жидкой, и добавить в нее не все яйцо, а только белок. Который к тому же надо предварительно взбить в пышную пену, отметил Кудряшов.

Из получившейся кабачковой массы надо также сформировать шарики, затем выложить их на пергаментную бумагу и запекать в духовке при 160–180 градусах в течение 10–15 минут. "Все зависит от размера шариков, совсем маленькие могут приготовиться и за 7–8 минут", – добавил шеф-повар.

Брауни с кабачком

Фото: Екатерина Михайлова

Получится из кабачков и прекрасный десерт. Кондитер Екатерина Михайлова предлагает приготовить из этого овоща брауни. Понадобится:

450 граммов кабачка;

110 граммов темного шоколада;

120 граммов сливочного масла;

два яйца;

200 граммов сахара;

140 граммов муки;

0,5 чайной ложки разрыхлителя.

Для глазури:



90 граммов темного шоколада;

40 граммов сливочного масла.

Кабачки надо очистить от кожуры, крупных семечек, натереть на мелкой терке и слить отделившуюся воду.



Екатерина Михайлова кондитер Размягченное сливочное масло взбить с сахаром, добавить яйца и снова взбить. Затем положить в смесь растопленный шоколад и все перемешать. В получившуюся массу ввести натертые кабачки, добавить муку с разрыхлителем и опять все перемешать.

Массу следует выложить в форму и поставить выпекаться 30–40 минут в разогретой до 180–190 градусов духовке. Периодически в десерт можно втыкать зубочистку: когда она будет выходить сухой, без налипшего сырого теста – брауни готов.

Готовый пирог надо достать из духовки, охладить прямо в форме, а затем нарезать на порционные кусочки. Сверху их нужно полить глазурью из растопленного масла с шоколадом. Также можно украсить брауни малиной или другими ягодами, мятой, орехами, отметила кондитер.