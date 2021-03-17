Вирусолог назвал возможные источники будущих пандемий

В Китае обнаружили новый потенциальный рассадник вирусов. Специалисты считают, что большую опасность представляют местные пушные фермы. Разбираемся, обоснованы ли выводы экспертов и где еще могут зарождаться пандемии.



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Срочно закрыть?

По данным СМИ, специалисты обследовали в Китае 13 пушных ферм, где животных разводят для получения меха. По их словам, из-за неподобающих условий содержания такие места являются "бомбой замедленного действия для новых смертоносных пандемий".

Эксперты отметили, что животных на пушных фермах держат в маленьких клетках. В таких условиях большинство из них болеет. Специалисты описывают и более жуткие случаи. Например, на одной из ферм обнаружили енотовидных собак, которых неумело убивали током. Животные якобы были парализованы, но находились в сознании и медленно умирали.

Ужасные условия содержания приводят к постоянному стрессу обитателей звериных ферм. Этот фактор увеличивает масштабы "вирусного выброса", предупреждают эксперты. Специалисты считают, что зоофермы и рынки с содержанием животных в непосредственной близости друг от друга должны быть немедленно закрыты и запрещены.

Ранее во Всемирной организации здравоохранения рассказали о наиболее вероятной версии появления коронавируса. Предположительно инфекцию могли распространить на юге Китая и в Юго-Восточной Азии летучие мыши. От них вирус, вероятно, попал на ферму с дикими животными. Там им могли заразиться сотрудники или животные – хорьки, барсуки, енотовидные собаки и циветы, считают в ВОЗ. Дальнейшее распространение коронавирус получил уже на рынке в Ухане.



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Откуда ждать новой беды?

Профессор кафедры вирусологии Института имени Белозерского МГУ Алексей Аграновский в разговоре с Москвой 24 отметил, что человечество зачастую само провоцирует возникновение новых пандемий из-за необдуманных действий. В связи с этим от будущих массовых заражений новыми инфекциями никто не застрахован.





Алексей Аграновский профессор кафедры вирусологии Института имени Белозерского МГУ На мой взгляд, источников будущих пандемий два. Первый – ошибки при работе в лабораториях. Второй – контакт с теплокровными животными. В них способны возникать новые версии вирусов, которые могут перескочить на людей.

"Самые неприятные вспышки и пандемии болезней вышли из Юго-Восточной Азии. Скорее всего, будущие вирусы тоже могут прийти оттуда. Это связано с совокупностью разных факторов: пищевые привычки, скученность населения, теплый климат, особенности животного мира", – предполагает Аграновский.

Эксперт подчеркнул, что распространение вирусов по всей планете от Африки, которой тоже свойственны перечисленные особенности для возникновения пандемий, вряд ли произойдет. Аграновский отметил, что на континенте существуют очень опасные инфекции, однако вероятность их выхода за границы невелика.

Главное в борьбе с будущими пандемиями – не допускать ситуаций с передачей инфекций от животных к человеку, отметил в разговоре с Москвой 24 инфекционист, доктор медицинских наук Николай Малышев. Однако повлиять на этот процесс фактически нельзя.





Николай Малышев инфекционист, доктор медицинских наук В той же Азии огромное количество животных и очень разнообразный растительный мир. И, когда люди вторгаются в ареал их обитания, возможно заражение. То есть до этого они никогда не соприкасались с этими животными, а затем появляется новое заболевание.

Механизм возникновения новых инфекций от контакта животных с человеком специалист объяснил на примере СПИДа. Известно, что люди получили этот вирус от человекообразных обезьян, обитающих в Центральной Африке.

Для того чтобы подобных ситуаций не происходило, человек фактически "не должен выходить из дома", заявил Малышев. И, конечно, такая ситуация невозможна, а раз так, то исключить появление новых инфекций после контакта животных с людьми нельзя, резюмировал собеседник Москвы 24.