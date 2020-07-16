Эксперты поспорили о необходимости сдвинуть до 35 лет границу возраста молодежи

В России предложили сдвинуть верхнюю границу возраста молодежи до 35 лет. Такое изменение предусматривает новая редакция законопроекта о молодежной политике в стране. Сейчас в эту возрастную группу входят россияне от 14 до 30 лет. Разбираемся, зачем это надо и какие преимущества получат молодые люди и девушки, если нововведение утвердят.



Продлить молодость

Фото: Москва 24/Юлия Иванко

Рабочая группа парламентариев из Совета Федерации и Госдумы разработала новую редакцию законопроекта о молодежной политике в РФ. В документе в том числе поднимается предельный возраст молодежи, закрепленный в законодательстве, с нынешних 30 до 35 лет.

По словам первого зампредседателя комитета Совета Федерации по соцполитике Александра Варфоломеева, этот законопроект и ряд сопутствующих были сделаны в развитие обновленной редакции Конституции России.

"На федеральном уровне закрепляются такие понятия, как "молодежь", "молодая семья", "молодежная политика". Особо отмечаю, что сформирован единый подход к определению возрастной группы, которая относится к категории "молодежь" – это лица в возрасте от 14 до 35 лет", – пояснил парламентарий.





Александр Варфоломеев первый зампред комитета Совета Федерации по социальной политике Критериями отнесения к молодой семье является 35-летний возраст лиц, состоящих в зарегистрированном браке, или возраст одного родителя и наличие несовершеннолетнего ребенка.

Законопроект пока не внесен в Госдуму. Согласно действующим Основам государственной молодежной политики России на период до 2025 года в молодежную возрастную группу входят россияне возрастом от 14 до 30 лет.



Сенаторы предложили повысить границу возраста определения молодежи до 35 лет

Зачем продлевать?

Член комитета Госдумы по физической культуре, спорту, туризму и делам молодежи Марат Бариев пояснил Москве 24, что такой "сдвиг возраста" молодежи необходим, так как сегодня люди становится самостоятельными позднее, чем раньше.

"Наша молодежь получает образование позже, семьи создаются не так рано, как раньше это было, детей рожают тоже ближе к 30 годам, научные степени получают позже. В силу всего этого комплекса обстоятельств предложено поменять возраст", – отметил депутат.

По его словам, если возрастной порог увеличат, то расширится группа молодых семей, которая сможет рассчитывать на государственную поддержку. Среди имеющихся преимуществ здесь – возможность получить ипотеку на льготных условиях. Кроме того, произойдет пополнение среди молодых ученых, претендующих на гранты и поддержку при первом трудоустройстве.





Марат Бариев член комитета по физической культуре, спорту, туризму и делам молодежи Молодые ученые, докторанты, аспиранты, молодые специалисты и разные другие категории молодежи получат поддержку. Допустим, в Японии уже давно молодежью считается население до 40 лет, хотя они тоже думают об увеличении возрастного порога.

А вот руководитель центра социологии молодежи Института социально-политических исследований РАН Юлия Зубок считает, что, хоть сегодня "достижение самостоятельности" у людей происходит медленнее и смещается за пределы молодежного возраста, нужно инвестировать в молодое поколение в его нынешних границах, а не только "расширять их число".



Фото: Москва 24/Антон Великжанин

"Необходимо повысить стипендии, обеспечить доступность качественного образования и жилья, возможность найти работу, повысить квалификацию или получить дополнительную, бросить все силы на развитие малого бизнеса и на создание условий молодым предпринимателям", – пояснила эксперт в разговоре с Москвой 24.





Юлия Зубок руководитель центра социологии молодежи Института социально-политических исследований РАН А положение старших возрастных групп напрямую будет зависеть от уровня общего экономического развития, от состояния рынка труда и платы за труд.

Зубок подчеркнула, что данные меры позволят сконцентрировать средства государства на решении проблем молодежи, а также "помогут молодым людям самостоятельно решать свои проблемы, а не плодить зависимость".