Нелегальные билеты и ручка за 79 тысяч: в Сети появились товары с ПМЭФ-2023

На сайтах объявлений в продаже появились товары с символикой Петербургского международного экономического форума (ПМЭФ). Некоторые пользователи предлагают приобрести у них канцелярские принадлежности, сумки и другие предметы по завышенным ценам. Рассказываем про самые необычные объявления.



Билеты на форум

В 2023 году Петербургский международный экономический форум проходит с 14 по 17 июня. Официально полный пакет участия в мероприятии стоит 1 миллион 272 тысячи рублей. Однако на сайте объявлений продавец из Москвы предлагает продать их "по спецусловиям" всего за 400 тысяч рублей.

"Нашумевший ПМЭФ! Экономический форум. Элита бизнеса и политики... Полный пакет участия. У меня есть возможность пригласить вас на форум по спецусловиям. Возможна доставка", – сказано в объявлении.

При этом гарантий, что покупатель с такими билетами действительно попадет на форум, никто не даст.



Подставка

Небольшой деревянный круг, на который можно поставить кружку, продавец из Ленинградской области оценил в 5 тысяч рублей. На одной стороне изделия выжжена символика форума, на другой – изображен логотип известной нефтяной компании. Продавец утверждает, что сумел раздобыть сразу несколько таких подставок.



Ручка

Житель Санкт-Петербурга решил продать за 79 тысяч рублей канцелярский товар, доставленный якобы прямо с ПМЭФ. По его мнению, эта ручка – то, чего так не хватает для успеха в жизни.

"Бедность, обилие кредитов, однокомнатная халупа на первом этаже у черта на куличках с соседями-алкашами в криминальном районе – все это омрачает и так не совсем веселую жизнь. Но луч света врывается в твой угрюмый быт прямо сейчас – ручка с ПМЭФ!" – описал свой товар автор объявления.

По его словам, будущий владелец трофея "обязательно разбогатеет, освоит серф на Бали, продегустирует лучшие вина Италии, Франции и Крыма". В целом покупатель ручки "оставит в прошлом тоску и печаль", написал продавец. Свой товар он назвал "инвестицией в будущее".

Однако стоит учесть, что на ручке нет ни одного опознавательного знака, который как-то бы намекал на ее выпуск специально к форуму. Поэтому с учетом цены на товар утверждения продавца о том, что она точно с ПМЭФ, нуждаются в очень серьезной проверке на достоверность.



Журнал форума

Продавец из Йошкар-Олы решил выставить на продажу журнал, который распространялся на ПМЭФ-2023. За него он попросил 7 тысяч рублей.

Столь высокую стоимость автор объявления объяснил так: "Небрежно брошенный журнал на столик в вашей приемной придаст вашей фирме ауру успеха". Правда это или нет, узнает только тот, кто рискнет вложить свои деньги в покупку.



Эксклюзивная сумка

Кожаного делового портфеля с ПМЭФ нет в открытой продаже, утверждает автор объявления из Санкт-Петербурга. По его словам, в сумке легко поместятся большой ноутбук, документы и другие личные вещи. Можно даже увеличить объем за счет специальной мягкой вставки. Приятный бонус – "очень удобные кожаные ручки и отстегивающийся плечевой ремень".

"Состояние идеальное (товар новый), качество пошива – высочайшее, фурнитура очень качественная, дизайн продуман до мелочей, выглядит в руках очень солидно, особенно под стиль деловой одежды", – прорекламировал сумку продавец.

За эксклюзив автор объявления попросил 12 999 рублей. Часть расходов на доставку продавец пообещал оплатить сам.

