"Хорошо, буду умирать дома": сильные фразы людей, которые боролись с коронавирусом

О чем думают люди, когда сталкиваются лицом к лицу со смертельной инфекцией? Мы собрали сильные высказывания тех, кто переболел коронавирусом, и тех, чьи слова стали последними перед смертью от инфекции.

"Кто будет платить за это?"

Фото: AP/Elise Amendola

Медицинский брат Деррик Смит подготавливал больного коронавирусом к интубации в одной из больниц Нью-Йорка. Перед сложной процедурой Деррик услышал последнюю фразу пациента. "Кто будет платить за это?" – последние слова, которые я никогда не забуду", – рассказал медбрат.

Известно, что интубация является сложной процедурой, после которой многие не поправляются. Смита удивило, что в такие решающие для жизни минуты человек способен думать о финансовых вопросах. Медик отметил, что эта ситуация стала самой худшей за все 12 лет его работы в больнице.

"Хорошо, буду умирать дома"

Наша соотечественница Ирина Сытник, уже не первый год живущая в Италии, написала пост в соцсетях о ситуации с ее мужем, который заболел коронавирусом. Когда у мужа Ирины поднялась температура 39 градусов, лечащий врач успокаивал, что это обычный грипп. Через два дня мужчине выписали антибиотики, сироп от кашля и ингаляции. Температура не спадала и на пятый день. Ирина снова позвонила доктору и сообщила, что везет мужа к нему в студию. На что, по словам женщины, получила отказ и совет не обращаться в скорую.





Ирина Сытник Тогда муж сказал: "Хорошо, буду умирать дома".

Через неделю 61-летнего мужчину все-таки госпитализировали. Сейчас он проходит лечение, семья надеется на его скорейшее выздоровление.

"Можно было бы посмеяться и хайпануть"

Фото: соцсети

В Иране в период эпидемии некоторые журналисты пытались доказать, что коронавируса не существует. С этой целью они активно общались вживую, облизывали святыни и утверждали, что властям необходимо что-то предпринять, чтобы погасить панику среди населения. Среди таких экспериментаторов был и журналист Хамед Джалали Кашане.

Однажды Хамед признался, что хотел бы, чтобы у него диагностировали коронавирус. "Можно было бы посмеяться и хайпануть", – написал журналист на своей странице в Twitter 21 февраля. Как сообщали СМИ, через 8 дней после этого Хамед скончался.



Видео: соцсети

"Чувствую себя несчастным"

Первым британцем, подхватившим коронавирус в Ухане, стал 25-летний преподаватель из Северного Уэльса. До вспышки эпидемии Коннор Рид проработал почти год в китайской школе и заболел в ноябре 2019 года. Мужчина поделился записями из своего дневника, который вел во время болезни. Тогда он еще не знал, что болен коронавирусом, и думал, что это обычный грипп.

Фото: соцсети

Одним из самых сложных переживаний для него стала болезнь его котенка. На девятый день борьбы с коронавирусом он написал в своем дневнике: "Даже мой котенок, слоняющийся по квартире, похоже, чувствует себя неважно. Он не похож на себя, и отказывается есть. Я его не виню – у меня тоже нет аппетита". Но через два дня случилось еще более страшное.





Коннор Рид Грипп отступил. Но мой бедный котенок умер. Не знаю, было ли у него то же, что и у меня, и могут ли вообще кошки заразиться человеческим гриппом. Чувствую себя несчастным.

На следующий день после смерти котенка мужчине стало хуже. Тем не менее в итоге ему удалось побороть болезнь. На 52-й день после первых признаков болезни из больницы пришло уведомление, что он переболел COVID-19.

"Меня спасла наша страна. Я думаю, что я могу вернуть ей долг"

Врач Ся Сысы и медсестра Дэн Даньцзин, как писали СМИ, оказались на передовой борьбы со вспышкой коронавируса в китайском Ухане. Их истории были очень похожи: обеим по 29 лет, замужем, у каждой маленький ребенок. В итоге оба медика оказались инфицированными COVID-19.

"Я все время думаю, что скоро поправлюсь", – писала доктор Ся своему мужу, уже находившись на аппарате ИВЛ. 7 февраля ее сердце остановилось, реанимация не спасла. Девушка впала в кому и умерла на 35-й день после госпитализации.

У медсестры Дэн болезнь протекала спокойнее, и уже к концу первой недели у девушки спал жар. После лечения два теста на коронавирус подтвердили отсутствие инфекции, но девушка еще 14 дней находилась в режиме самоизоляции. Тем не менее она твердо решила выйти на работу и продолжить помогать больным. "Меня спасла наша страна. Я думаю, что я могу вернуть ей долг", – сообщила медсестра.

За последние сутки в России зафиксировано 3 388 новых случаев коронавируса. Из них 1 774 – в Москве. На данный момент в 84 регионах России зарегистрировано 24 490 случаев заражения, что на 16,1% больше, чем днем ранее. За весь период выздоровели 1 986 человек.

С 15 апреля в Москве действуют цифровые пропуска для передвижения по городу. Для поездок на личном и общественном транспорте необходимо получить разрешение. Пропуск выдается для выезда на работу, в медицинские учреждения или для личных целей. Если вы передвигаетесь по району пешком, то пропуск не нужен.