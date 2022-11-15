На скандал с котами из "Аптекарского огорода" отреагировали в Госдуме

В "Аптекарском огороде" разгорелся скандал из-за кошек, которые долгие годы жили в оранжереях. Зоозащитники заподозрили сотрудников сада в намерении отравить животных. При этом в учреждении называют подобные заявления клеветой. Разбираемся в подробностях.



Зоозащитники бьют тревогу

Фото: Москва 24/Антон Великжанин

В социальных сетях "Аптекарского огорода" 11 ноября появилось объявление о том, что сотрудники сада хотят найти новых хозяев котам, которые много лет живут в оранжереях.





из сообщения в телеграм-канале "Аптекарского огорода" В оранжереях Ботанического сада МГУ "Аптекарский огород" много лет обитают дикие коты, и в последние месяцы проблема сильно обострилась: они постоянно размножаются, портят редкие вековые растения. Кошки могут вызывать аллергию у сотрудников и посетителей.

В "Аптекарском огороде" добавили, что посетители жалуются на бездомных животных. Отмечается, что коты стали причиной антисанитарии в субтропической оранжерее. Кроме того, растения нужно постоянно обрабатывать, что может причинить вред усатым. Именно поэтому саду пришлось начать искать для животных новый дом.

Одними из первых на ситуацию отреагировали сотрудники котокафе, которое находится недалеко от "Аптекарского огорода". В социальных сетях заведения появилось сообщение, что к ним в руки якобы попала копия приказа директора Ботанического сада МГУ Владимира Чуба о борьбе с кошками.

"К приказу есть дополнительный секретный протокол, который предписывает разместить отраву для котов в количестве одна упаковка яда на 100 квадратных метров площади сада", – утверждают в посте представители котокафе со ссылкой на неких сотрудников "Аптекарского огорода".

Зоозащитники также опубликовали петицию, которая уже набрала более 4 тысяч голосов, чтобы спасти животных от предполагаемого отравления и придать ситуацию огласке.



"Инсинуации, что кошек травят"

Фото: Москва 24/Лидия Широнина

Директор Ботанического сада МГУ Владимир Чуб в интервью радиостанции "Говорит Москва" опроверг информацию о том, что в "Аптекарском огороде" якобы планировали отравить кошек.





Владимир Чуб директор Ботанического сада МГУ Все эти инсинуации про то, что кошек травят, – просто наглая клевета. Других слов нет. Кошки хорошо размножаются. Кроме того, у них есть естественные потребности. Они их справляют там, где им понравится. Сейчас мы приняли меры по недопущению кошек в оранжереи.

Директор учреждения добавил, что действительно подписал приказ, касающийся животных, однако про отравление кошек там нет ни слова. В документе речь идет только о том, чтобы не допускать усатых в оранжереи.

"Если сотрудник видит, что кошка проникла, принимали меры, чтобы кошка вышла обратно. Запретить подкорм посетителям или сотрудникам. Нигде в этом документе не указано, что их надо травить. Документ продиктован заботой о растениях и людях, которые работают в оранжереях", – подчеркнул он.

Владимир Чуб отметил, что котов могут забрать неравнодушные горожане. По его словам, Ботанический сад даже готов купить на месяц премиальный корм новым хозяевам животных. Однако зооактивисты сообщили, что сотрудники "Аптекарского огорода" не пускают людей с переносками на территорию. В саду в свою очередь объяснили, почему так происходит.





из сообщения в телеграм-канале "Аптекарского огорода" Кошки в Ботаническом саду не домашние животные, они не даются в руки, их невозможно поймать без специальных устройств и опыта ловли диких животных. Не надо приходить в сад с переносками и требовать, чтобы мы отдали животных.

В саду заявляли, что намерены обратиться в специализированные городские службы, чтобы отловить животных и подготовить их к новому дому.



Депутатский запрос

Фото: Москва 24/Лидия Широнина

Во вторник, 15 ноября, в "Аптекарском огороде" уточнили, что планы меняют. Котов отловят, привьют и стерилизуют, но при этом оставят жить на территории сада. "Заселяем их обратно в сад в новые жилища и берем кормление на себя", – говорится в телеграм-канале "Аптекарского огорода".





из сообщения в телеграм-канале "Аптекарского огорода" Сейчас со всеми кошками в саду все хорошо: у них есть теплые места, их сытно кормят сотрудники (за пределами оранжерей!).

Однако зоозащитники остались недовольны таким решением и все равно беспокоятся за дальнейшую судьбу животных.

Первый зампред комитета Госдумы по экологии, природным ресурсам и охране окружающей среды Владимир Бурматов в беседе с Москвой 24 рассказал, что планирует отправить запрос по поводу ситуации вокруг "Аптекарского огорода".





Владимир Бурматов первый зампред комитета Госдумы по экологии, природным ресурсам и охране окружающей среды Мы мэру Москвы готовим депутатский запрос по этому поводу, потому что мне вообще непонятно, из-за чего весь сыр-бор. Место это известное жителям города и тем, кто в Москву приезжает, очень любимое и душевное. Почему сейчас на ровном месте этот скандал, я абсолютно не понимаю.

По его словам, в запросе к правительству Москвы будет просьба обратить внимание на ситуацию.

