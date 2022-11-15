На скандал с котами из "Аптекарского огорода" отреагировали в Госдуме

В "Аптекарском огороде" разгорелся скандал из-за кошек, которые долгие годы жили в оранжереях. Зоозащитники заподозрили сотрудников сада в намерении отравить животных. При этом в учреждении называют подобные заявления клеветой. Разбираемся в подробностях.
Зоозащитники бьют тревогу
В социальных сетях "Аптекарского огорода" 11 ноября появилось объявление о том, что сотрудники сада хотят найти новых хозяев котам, которые много лет живут в оранжереях.
В "Аптекарском огороде" добавили, что посетители жалуются на бездомных животных. Отмечается, что коты стали причиной антисанитарии в субтропической оранжерее. Кроме того, растения нужно постоянно обрабатывать, что может причинить вред усатым. Именно поэтому саду пришлось начать искать для животных новый дом.
Одними из первых на ситуацию отреагировали сотрудники котокафе, которое находится недалеко от "Аптекарского огорода". В социальных сетях заведения появилось сообщение, что к ним в руки якобы попала копия приказа директора Ботанического сада МГУ Владимира Чуба о борьбе с кошками.
"К приказу есть дополнительный секретный протокол, который предписывает разместить отраву для котов в количестве одна упаковка яда на 100 квадратных метров площади сада", – утверждают в посте представители котокафе со ссылкой на неких сотрудников "Аптекарского огорода".
Зоозащитники также опубликовали петицию, которая уже набрала более 4 тысяч голосов, чтобы спасти животных от предполагаемого отравления и придать ситуацию огласке.
"Инсинуации, что кошек травят"
Директор Ботанического сада МГУ Владимир Чуб в интервью радиостанции "Говорит Москва" опроверг информацию о том, что в "Аптекарском огороде" якобы планировали отравить кошек.
Директор учреждения добавил, что действительно подписал приказ, касающийся животных, однако про отравление кошек там нет ни слова. В документе речь идет только о том, чтобы не допускать усатых в оранжереи.
"Если сотрудник видит, что кошка проникла, принимали меры, чтобы кошка вышла обратно. Запретить подкорм посетителям или сотрудникам. Нигде в этом документе не указано, что их надо травить. Документ продиктован заботой о растениях и людях, которые работают в оранжереях", – подчеркнул он.
Владимир Чуб отметил, что котов могут забрать неравнодушные горожане. По его словам, Ботанический сад даже готов купить на месяц премиальный корм новым хозяевам животных. Однако зооактивисты сообщили, что сотрудники "Аптекарского огорода" не пускают людей с переносками на территорию. В саду в свою очередь объяснили, почему так происходит.
В саду заявляли, что намерены обратиться в специализированные городские службы, чтобы отловить животных и подготовить их к новому дому.
Депутатский запрос
Во вторник, 15 ноября, в "Аптекарском огороде" уточнили, что планы меняют. Котов отловят, привьют и стерилизуют, но при этом оставят жить на территории сада. "Заселяем их обратно в сад в новые жилища и берем кормление на себя", – говорится в телеграм-канале "Аптекарского огорода".
Однако зоозащитники остались недовольны таким решением и все равно беспокоятся за дальнейшую судьбу животных.
Первый зампред комитета Госдумы по экологии, природным ресурсам и охране окружающей среды Владимир Бурматов в беседе с Москвой 24 рассказал, что планирует отправить запрос по поводу ситуации вокруг "Аптекарского огорода".
По его словам, в запросе к правительству Москвы будет просьба обратить внимание на ситуацию.