В ГД проверят ситуацию с живодерством в подмосковном приюте

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Максим Денисов

Уже несколько собак пострадали от нападения со стороны злоумышленников в приюте "Домашний" в Ленинском районе МО. В августе там уже было застрелено животное. Глава комитета Госдумы по экологии и охране окружающей среды Владимир Бурматов утверждает, что такая ситуация требует немедленной реакции со стороны полиции.

Накануне специалисты благотворительного заведения увидели в соцсети "ВКонтакте" обсуждение, где публично обговаривалась новая атака на бездомных собак.

Бурматов заявил, что подобный случай может являться тяжелым уголовным преступлением. Он попросил модераторов соцсети быть более наблюдательными.

"Правоохранительные органы просто обязаны отпрофилактировать это, потому что это делается в прямом эфире в социальных сетях, и может расцениваться как призывы к совершению тяжелого уголовного преступления и как действия, угрожающие безопасности не только животных, но и граждан", – поделился Бурматов в беседе с радиостанцией "Говорит Москва".

Депутат подчеркнул, что подобный случай является не новым, когда администрация "ВКонтакте" спокойно пропускает подобные публикации.

До этого Бурматов предложил ввести штраф до 30 тысяч рублей для хозяев, которые выбрасывают домашних питомцев на улицу. Он также выступил с инициативой установить штраф в размере до 200 тысяч рублей для чиновников за неисполнение законодательства об обращении с безнадзорными животными.

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