Ребенок на привязи: почему некоторые родители противятся сепарации

Сепарация – процесс, когда родителям нужно дать взрослеющему ребенку больше свободы и общаться с ним на равных. Для мам и пап это непростой путь, ведь нужно постепенно ослабить контроль и при этом остаться где-то неподалеку. Но некоторые вместо того, чтобы дать больше самостоятельности, хватаются за ребенка, рискуя разрушить его и свою жизнь. Почему так происходит и как с этим работать, рассказала психолог, ведущая терапевтических групп Анна Девятка.

Путь к самостоятельности

На самом деле сепарация начинается с самого момента нашего рождения. Сначала ребенок учится ходить, ползать и обращаться с разными предметами. Затем проходит череду кризисов, первый из которых наступает примерно в три года, когда маленький человек начинает говорить: "Я сам!" Второй происходит уже в подростковом возрасте, так как ребенок пытается понять, кто он такой, чем похож на своих родителей и чем отличается от них.

Взрослея, человек осваивает четыре уровня сепарации.

Функциональный – способность самостоятельно о себе позаботиться. К примеру, научиться готовить, начать зарабатывать, обустроить собственное жилье.

Эмоциональный – понимание, что важно быть собой и иметь право на свои чувства и желания.

Ценностный – соответствие представлениям о жизни. Ребенок может позволить себе не ориентироваться на родительские ожидания. И уж точно он не должен грустить, что взрослые из-за этого им недовольны. Но в то же время важно признавать право родителей расстраиваться. Должно быть осознание, что можно жить по-разному, но при этом оставаться семьей, где все любят друг друга.

Конфликтный – умение ответить. Ребенок должен научиться формировать и отстаивать свое мнение, не чувствуя вины перед родителями за это и не манипулируя ими с помощью обид.

Ключевым моментом является признание взрослых ребенку: "Мы видим и уважаем твою самостоятельность. Ты идешь по своему жизненному пути и берешь ответственность за собственные решения". Если родители не способны на такое послание, человек будет словно на привязи. Наверняка многие из нас видели мужчин, заискивающих перед отцом ради одобрения, которое никогда не получат. Или взрослых женщин, ведущих себя как маленькие девочки и ждущих похвалы от любой, кто напоминает им мать.

В подобных ситуациях завершить процесс сепарации возможно только с помощью психотерапевтической работы.

Созависимые отношения

Елене 35, она блогер и иногда рассказывает в соцсетях, как ходит на свидания. Однажды на ее странице появился пост об одной из таких встреч, на которую пришел красивый, спортивный широкоплечий мужчина. Но в его биографии был один важный нюанс – он живет вместе с мамой.

"А как я без нее? Мы и работаем вместе, и девушку она помогает мне выбирать", – объяснился тогда собеседник Елены.

Это классические созависимые отношения родителей и ребенка. Молодой человек из этой истории инфантилен и лишен права голоса в выборе жены, работы – в общем всего того, что в принципе можно хотеть. Мама строго контролирует выполнение своих требований, ей удобно, что сын всегда на подхвате и ставит ее выше других женщин. Она чувствует себя победительницей, которая получила право приказывать: "Делай для меня все что можешь – и даже больше. Ведь я же твоя мама!"

Фактически женщина воспитала бесплатного раба, который даже не понимает, что его используют. Выйти из таких отношений довольно проблематично: нужна большая подготовительная работа и осознание масштабов происходящего. Ведь зачастую у маменькиного сынка подавлено эго. Человек не понимает себя, постоянно испытывает страх ошибки и ее возможных последствий, с которыми он может не справиться.

Работа в подобных случаях начинается с поиска ответа на вопрос: "Кто я как отдельная личность?" После специалист помогает сформировать отношение к происходящему. А вдруг маменькиного сынка все устраивает и ему даже нравится так жить? С этим уже ничего нельзя поделать, раз человек живет в согласии со своим мировоззрением.

Ребенок – смысл жизни

"Родишь – забудь о себе. Центром твоих забот и представлений о жизни должна стать забота о детях", – еще есть много семей, где подобное наставление до сих пор считается эталоном материнства. На самом же деле это бомба замедленного действия, которая со временем грозит женщине глубочайшим кризисом. Растворяясь в ребенке, она теряет контакт со своими желаниями. С этого момента женщина перестает существовать как личность, забрасывая идеи о саморазвитии и теряя интерес к уходу за своей внешностью.

Когда вся жизнь матери крутится вокруг ребенка, возникают предпосылки к созависимым отношениям. Ведь, если дети способны делать что-то самостоятельно, женщине придется их отпустить и заняться собой. А так как она уже разучилась это делать, то начинает чувствовать себя загнанной в угол, одинокой и никому не нужной.

Если женщина не найдет в себе силы вспомнить о собственных увлечениях и целях в жизни, то начнет убеждать ребенка, что все его шаги нужно обсуждать только с ней, без каких-либо секретов. Это нарушение личных границ и попытка психологического поглощения. Но женщина идет на это ради того, чтобы реализоваться в жизни хотя бы в роли матери, раз больше ни в чем другом у нее не получилось.

Когда девушка забывает о себе на годы, она не только цепляется за первого ребенка, но и готова рожать второго, третьего, четвертого. Лишь бы не оставаться наедине с вопросом: "Кто я?" От ответа на него ей неуютно и страшно, а внешне она будет нападать на любого, кто спросит: "А чем ты еще занимаешься, кроме ребенка?"

Чтобы таких ситуаций не возникало, необходимо действовать на опережение. Психологи призывают женщин ни в коем случае не забывать о себе и обязательно отдыхать от ребенка, чтобы оставались силы на саморазвитие. Конечно же, в этом ей должны помочь близкие, которые на время заберут заботу о детях на себя.