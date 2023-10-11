Вечная обида: четыре фразы, которые навсегда испортят отношения мамы и ребенка

Мама – первое слово в жизни многих. Именно она помогает ребенку познавать мир, становясь центральной фигурой в его сознании. Но мамы не железные, порой они могут сказать что-то сгоряча. Дать волю эмоциям на фоне усталости или злости. И тогда сиюминутная слабость взрослого рискует перерасти в глубокую травму у детей. Семейный психолог Анна Девятка разбирает четыре фразы, которые губительно влияют на будущее отношений мамы и ребенка.



"Ты такое же ничтожество, как и твой отец"

Неполные семьи, к сожалению, – далеко не редкое явление. Когда мужчина решает уйти, забота о ребенке часто ложится на плечи мамы. Наверняка женщина будет злиться на бывшего партнера, который так с ней поступил. И однажды, не подумав, может прокричать что-то в духе: "Твой отец – ничтожество, и ты от него недалеко ушел".

Роману 40 лет, и только недавно он набрался решимости найти своего папу и познакомиться с ним лично. Мужчина признался: "Мама воспитывала меня одна и про него почти не рассказывала. Вспоминала о нем, только когда я приносил плохие оценки из школы. Тогда у меня сложилось впечатление, что отец был подлецом и ничего не добился в жизни".

Но, к огромному удивлению мужчины, он встретил не "алкоголика, живущего в хибаре и просящего милостыню", как говорила мать, а человека, у которого хороший дом и новая прекрасная семья. "Почему мать рассказывала мне о нем только плохое – я не знаю. Но теперь у меня к ней возникли вопросы", – признается Роман.

Психологи обращают внимание матерей: каким бы негодяем не был отец ребенка, важно создавать позитивный образ обоих родителей. Через знание о том, что "мой папа умный и я тоже хочу быть таким", дети стремятся стать лучше. Вместе с тем указание в духе "твой отец – бестолочь" будто бы разрешает ребенку быть таким же.

Взрослые думают, что дети сами знают, как отличить "хорошо" от "плохо", но это не так. До семи лет ребенок воспринимает все сказанное родителями как инструкцию, которую нужно взять на веру. То есть как они скажут, так дети и будут смотреть на мир.

Да, не нужно идеализировать отца, тем более если мама очень расстроена расставанием с ним. Но и сравнивать ребенка с папой по его плохим качествам не стоит. Он вырастет и в подростковый период выдаст поведение "как отец" по отношению к собственной матери. Просто потому что это – психологическая задача его возраста. Чтобы понять, чем ребенок похож на родителя своего пола и чем отличается, он попытается какое-то время быть похожим на него.



"Мама всегда права"

Если требовать от ребенка выполнения всего исключительно так, как говорит мать, это повлечет за собой страх действовать самостоятельно. По факту она внушает ему одну единственную мысль: "Любое твое решение я перепроверю и отменю, если мне не понравится". Ребенок вынужден смириться, лишь бы только не подвергаться постоянной критике.

Так рождаются маменькины сынки, которые в 45 лет не хотят съезжать от родителей и строить собственную жизнь. Одних мам и пап это устраивает, а другие искренне переживают эту ситуацию и не понимают, как так получилось.



"Если хочешь, чтобы я тебя любила, – заслужи"

Манипуляция чувствами – явный симптом абьюзивных отношений. Скорее всего, мамы, которые так поступают, сами жили в условиях, где им приходилось "быть хорошей девочкой", молчать, терпеть и делать все возможное, чтобы выиграть конкуренцию у братьев и сестер за внимание родителей. И теперь они переносят эту практику на собственных детей, руководствуясь логикой: "Нас же как-то воспитывали, и ничего – выросли людьми!"

Татьяне 27 лет, и в какой-то момент своей жизни она поняла, что заслужить любовь матери невозможно. "Обидно, что она звонит узнать про мои дела только ради повода похвастаться подругам, какую замечательную дочь воспитала", – поделилась девушка.

Каждый раз она надеется, что ошибается в своих выводах. Мечтает рано или поздно услышать, что важна для матери как личность. Что ей рады и по ней скучают. Но вместо этого одни лишь расспросы: "Тебя уже повысили? Ты купила квартиру? Когда выйдешь замуж? Все подруги уже выдали своих дочерей".

От всего этого Татьяна испытывает постоянную душевную боль. Она постаралась сократить общение с мамой до часового звонка в неделю и одного посещения в месяц. Дистанция помогает ей забывать плохое и эмоционально восстанавливаться. Но затем она снова начинает верить, что родной человек способен любить ее просто так.

К сожалению, мать девушки научилась выстраивать отношения только по принципу "сделал – молодец", а теплота и ласка ей недоступны. Судя по всему, у женщины тоже осталась детская травма, которая воспитала в ней такое мышление. Чем старше человек, тем сложнее ему меняться, но все же важно попытаться уйти от подобной модели поведения. Если этого не сделать – дети отдаляются. Условно нанимают сиделку для ухода, а сами приезжают в гости раз в год. Номинально человек останется хорошим сыном или дочерью, но эмоционально с мамой его уже ничего не связывает.



"Ты гадкий утенок"

Хочешь похвалить женщину – скажи, что она красивая. Если есть желание сделать комплимент мужчине – подчеркни, что он сильный и умный. Это слабые места, которые можно "погладить" с помощью слов, благодаря чему человек расцветет.

Но они же весьма чувствительны к критике. Когда мама убеждает дочь, что природа обделила ее внешностью и никто по доброй воле не захочет строить с ней отношения, – это одно из самых разрушительных действий по отношению к собственному ребенку, которое только можно совершить. Так же и с мальчиками. Им больно, если мать внушает, что они слабаки и ни одна девочка на них не посмотрит. Для будущего мужчины это удар по самооценке на всю жизнь.

Во взрослом возрасте человек откажется верить в симпатию со стороны противоположного пола. Он будет жить с ощущением, что ему все врут и на самом деле его удел – одиночество. Начнет испытывать отчаяние и злость, которая нацелится поочередно то на себя, то на маму. Вместо того чтобы быть поддержкой, родной человек становится предателем. Ничего хорошего в отношениях между мамой и ребенком после такого ждать не стоит.



Послания, которые хочет услышать каждый

У многих в памяти могла остаться фраза мамы из детства, которая так или иначе оказала влияние на всю дальнейшую жизнь. Что же нужно говорить собственным детям, чтобы не повторить ошибки своих родителей?

Образ мамы – это готовность делиться, быть внимательной и заботливой, поддерживать ребенка и радоваться тому, что он просто есть на этом свете. Отсюда и фразы, которые от нее хочет услышать каждый.



Хорошо, что ты у меня есть.

Мне важно, чтобы у тебя все было хорошо.

Если тебе что-то нужно, дай знать, и я тебе помогу.

Я всегда буду рядом. Если не всегда физически, то мысленно.

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Нужно постоянно следить за своими словами и помнить, что воспитание детей – это стратегическое занятие. Если какие-то резкие фразы помогают управлять ребенком сейчас, стоит подумать, как они же могут повлиять на отношения спустя годы. Порой лучше проявить ласку, чтобы сохранить теплые нежные чувства на всю жизнь.