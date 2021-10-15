Эксперты рассказали, кому нужно идти в рестораны со звездами Michelin в Москве

В столице девять ресторанов были удостоены звезд Michelin. Таким образом, Москва стала первым городом в РФ и СНГ, где появились такие престижные заведения. Всего в мировой путеводитель по высокой кухне вошли 69 московских ресторанов. Разбираемся, стоит ли москвичам отложить все дела и занимать в них очереди, чтобы приобщиться к гастрономическим высотам.



Звездные рестораны

Ресторанный гид Michelin 14 октября презентовал свой первый путеводитель по ресторанам Москвы. В нем он присудил звезды сразу девяти московским заведениям. По две звезды из трех получили Artest Chef's table и Twins Garden. Одной звезды удостоились White Rabbit, "Белуга", Selfie, Grand Cru, "Сахалин", Biologie и SAVVA.





Гвендаль Пулленек международный директор гастрономического гида Michelin Представление результатов выбора гида Michelin является историческим моментом для Москвы и компании Michelin. Инспекторы Michelin особенно отметили высокое качество местных продуктов.

Три звезды специалисты Michelin не присвоили ни одному ресторану в Москве.

В то же время Michelin присудил награду "Биб Гурман" лучшим доступным ресторанам с чеком до 2 000 рублей. Ее получили 15 столичных заведений, включая Hibiki, Eva и "Казбек".

В целом же гид по высокой кухне отметил 69 заведений Москвы, из них 45 без звезд, но с рекомендациями. C полным списком можно ознакомиться здесь.



Одна звезда Michelin означает "очень хороший ресторан в своей категории". Две звезды – "прекрасная кухня, в этот ресторан стоит заехать, даже если вам не по пути". Три звезды – "потрясающая авторская кухня от шеф-повара, сюда стоит поехать специально".



Три ресторана получили от Michelin зеленую звезду. Лауреатами стали Biologie, Björn и Twins Garden. В частности, специалисты отметили, что в ресторане Twin's Garden заботятся о сохранении окружающей среды, используя сезонные ингредиенты.

В номинации "Молодой шеф-повар" победил Никита Подерягин из ресторана Björn, а победителем в номинации "Лучший сервис" стала команда ресторана Twins Garden.

Для своего гида инспекторы Michelin анонимно посещали рестораны и оценивали блюда по пяти критериям, включая качество ингредиентов, гармонию вкусов, владение кулинарными техниками, индивидуальность шеф-повара, выраженная в кухне, и постоянство между посещениями.



Цены вырастут?

Президент Федерации рестораторов и отельеров России Игорь Бухаров в интервью Москве 24 пояснил, что гид Michelin представляет собой подсказку, куда сходить, для людей, которые разбираются в ресторанах. Вместе с тем он предположил, что в заведениях, удостоенных звезд в Москве, вряд ли вырастет стоимость блюд.

"Цены вырастают, когда растет спрос. Но у этих заведений и так нет проблем с посещаемостью. Цены могут повыситься, если запись в рестораны станет за месяц. Как в некоторых известных ресторанах во Франции и Италии, где запись происходит за 2–3 месяца", – пояснил он.

В свою очередь, кондитер Ренат Агзамов в беседе с Москвой 24 рассказал, что присуждение звезд Michelin нескольким ресторанам вряд ли сыграет значимую роль в жизни большинства москвичей.





Ренат Агзамов Кондитер Сейчас появились мишленовские рестораны. Но глобально аудитория этих заведений не изменится. Если человек и раньше не ходил в рестораны, то я не думаю, что присуждение мишленовских звезд его взбудоражит и побудит посетить эти заведения.

"Кулинарный гид Michelin – ориентир для тех, кто и так интересовался вкусной кухней. Среди посетителей награжденных ресторанов теперь появится больше иностранцев, туристов", – считает Агзамов.

Кондитер также уверен, что цены в ресторанах-победителях не вырастут из-за наград. "Если рост цен и произойдет, то он будет связан с ростом цен на сырье, а не звездностью", – сказал он.

В целом звездные рестораны наградили не только за вкусную еду, отмечает Агзамов. "Эксперты оценивают качество обслуживания, как их встретили, как подали блюдо, температуру подачи, на расстояния между столами, даже на улыбки персонала", – подчеркнул сон.

Вместе с тем уполномоченный по защите прав предпринимателей в Москве Татьяна Минеева заявила, что приход Michelin усилит столицу в качестве пространства высокой кухни. По мнению эксперта, это будет еще одной мотивацией шеф-поварам для создания аутентичной кухни.

