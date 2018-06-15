Как Россия разгромила Саудовскую Аравию и что нас ждет дальше

Накануне, 14 июня состоялся матч открытия чемпионата мира по футболу, в котором российская сборная победила Саудовскую Аравию с невероятно крупным счетом – 5:0. Спортивный обозреватель портала Москва 24 рассказывает, почему надеяться на выход из группы еще рано, но в это все же стоит верить.

Фото:ТАСС/Валерий Шарифулин



Это было круто. По большому счету, можно было бы ограничиться этим предложением, чтобы описать вчерашний матч. Вышло почти как в хорошей спортивной драме: никто не верил в команду, вокруг ходило много слухов о напряженной обстановке внутри коллектива, СМИ воевали с главным тренером, а главный тренер – со всеми. И вдруг – подобный результат.

Разве ли не это показатель того, что все скептики были неправы и Россия не задаром получила место в групповом этапе ЧМ? Но вот эйфория понемногу сошла, и время подумать над тем, что же все-таки произошло в матче открытия и как наша сборная может показать себя в предстоящих играх. Если вкратце, выход из группы – это все еще чудо. Но теперь это чудо стало чуточку ближе. А теперь поподробнее.

Тем, кто считал (и считает) сборную Саудовской Аравии слабым соперником, стоит напомнить, что эта команда прошла отборочный турнир на чемпионат мира в борьбе с достаточно серьезными противниками: молодой, но амбициозной командой Ирака (где играет Али Аднан из "Удинезе" и Ахмед Ясин из "АИК"); боеспособной сборной ОАЭ, а также явными лидерами региона – Японией и Австралией (думаю, они в представлении не нуждаются).

Причем в матчах с последними Саудовская Аравия набрала четыре очка и забила шесть мячей. А вдобавок еще и вышла со второго места в группе. Поэтому недооценивать эту команду не стоит даже после разгромной победы России. Игроки сборной Саудовской Аравии еще доставят неудобства нашим соперникам по группе A – Уругваю и Египту. Что, конечно, сыграет только нам на руку.

Теперь непосредственно о сборной России. Подопечные Станислава Черчесова продемонстрировали далеко не феноменальный футбол. Как бы странно это ни звучало. "Ты вообще тот матч смотрел?", – скажете вы. – "Пять мячей! Фантастика!" И правда, фантастика. Даже Владимир Путин, сидя вместе с главой FIFA Джанни Инфантино и кронпринцем Саудовской Аравии Мухаммадом ибн Сальманом, разводил руками, не понимая, как это произошло. Кажется, никто не понимал.

Знаете, бывают случаи, когда вроде бы налажена игра и все работает как часы. Одно "но": мяч не хочет идти в ворота. Здесь было с точностью до наоборот: мяч шел в ворота, а вот цельной игры как-то не наблюдалось. Случались особо удачные отрезки, моменты, удары, комбинации. Но так, чтобы каждый знал, что ему делать в определенный момент времени на определенной части поля – умные футбольные люди называют это тактикой – такого, увы, не было.

Зато были неудачные расположения игроков при атаке и обороне, пасы поперек поля низом с одного фланга на другой, плохая обработка мяча. За такое соперник посерьезнее может наказать. Это, что называется, классика "привоза": перехват поперечной передачи – контратака – гол. В общем-то, Саудовская Аравия несколько раз пыталась сыграть именно на этих ошибках, но вот тут уже подвела реализация.

Так или иначе, сборная России выиграла, причем с разгромным счетом. Было ли это случайностью или сработал план Черчесова, боюсь, не сможет ответить никто. В поддержку второй версии больше фактов. Как минимум то, что из пяти голов три забили игроки, которых главный тренер выпустил на замену. Или то, что даже при контратаках и редком, но все же давлении Саудовской Аравии, наши футболисты грамотно оборонялись и в итоге оставили ворота в неприкосновенности.

Однако впереди Уругвай и Египет. Первая команда – двукратный чемпион мира (пусть это и было давно) и очевидный лидер группы. Луис Суарес, Эдинсон Кавани, Диего Годин – все это футболисты первой величины. Поэтому в очном противостоянии с этой сборной даже ничья будет сродни победе.

Вторые имеют в составе звезду "Ливерпуля" Мохаммеда Салаха. Справедливости ради, помимо него в команде достаточно молодых звезд – Мохаммед эль-Ненни ("Арсенал"), Махмуд Хассан ("Андерлехт") и Рамадан Собхи (перед ЧМ перешел в "Хаддерсфилд Таун"). Однако первую игру – как раз-таки с Уругваем – Салах может пропустить, и неизвестно, как это скажется на всей сборной.

Если Египет потеряет очки, то еще более станет осязаемым шанс России побороться за плей-офф чемпионата мира. Но будем надеяться, что и без этого у нашей команды есть возможности, чтобы сотворить еще одно чудо – как это случилось с Саудовской Аравией. Да, мы не знаем, как это было, и не знаем, что это было. Но почему бы не повторить это снова?

Тимур Фехретдинов