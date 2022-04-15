Москвичам рассказали, как заработать на своем хобби

Более чем три четверти (78%) москвичей хотели бы монетизировать свое хобби, выяснили аналитики сервиса "Авито Услуги" (документ есть в распоряжении Москвы 24). По их данным, почти половина опрошенных (45%) жителей столицы находятся в поиске дополнительного источника дохода. Подработка стала особенно актуальна на фоне выросшей инфляции и повышенной ключевой ставки. Разбираемся с экспертами рынка труда, как эффективнее монетизировать свои увлечения.



Рисование и хендмейд

Фото: Москва 24/Михаил Сипко

Учителя по рисованию в Москве стали размещать объявления в интернете о своих услугах на 9% чаще в I квартале текущего года по сравнению с аналогичным периодом прошлого. К такому выводу пришли аналитики сервиса "Авито Услуги".





пресс-служба "Авито Услуг" Многие мастера на онлайн-платформах в Москве предлагают базовые уроки по разным направлениям: например, графика, живопись маслом, акварелью или акрилом. В последнее время также набирает популярность и рисование эпоксидной смолой.

Если желанию зарабатывать на рисовании мешает недостаток квалификации, специалисты сервиса рекомендуют пройти обучающие курсы. На занятиях можно будет освоить новые техники и почувствовать уверенность для преподавания полученных знаний другим.

Полноценные картины, созданные по итогам курсов, имеет смысл выставить на продажу и тем самым возместить часть средств за обучение, добавили в компании.

Любителям создавать вещи своими руками – от керамики и вязания до резьбы по дереву – рекомендуют попробовать получить первые заказы на хендмейд-изделия. В России спрос на подобные предметы из натуральных материалов, таких как дерево, ткани, глина, сухоцветы или бетон, вырос на 33% по итогам I квартала, уточнили в "Авито Услугах".

"Средняя стоимость таких вещей может начинаться от одной тысячи рублей в зависимости от количества затрачиваемых ресурсов и материалов", – подчеркнули в компании. Другой вариант – это организовать собственные мастер-классы. Средняя цена за один час творческих занятий по хендмейду в Москве начинается от 500 рублей, отметили в сервисе.

Еще одним хобби, на котором можно заработать, является изготовление, ремонт и реставрация предметов мебели, а также интерьера. Отмечается, что за март спрос на такие услуги среди россиян увеличился на 14% по сравнению с годом ранее. Число предложений от специалистов в этой сфере в России выросло на 12% за март по сравнению с февралем.



Танцы и йога

Фото: Москва 24/Юлия Иванко

Активное увлечение йогой также можно монетизировать, подчеркнули специалисты сервиса. В столице спрос на такие занятия увеличился на 51% по итогам I квартала 2022 года по сравнению с аналогичным периодом прошлого. Помимо этого, на 130% стали чаще интересоваться услугами по медитации.





пресс-служба "Авито Услуг" После полноценного погружения в мир йоги и медитации (как теории, так и практики) можно начать организовывать групповые или индивидуальные занятия.

Дополнительно зарабатывать можно и на танцах, если давать индивидуальные занятия или собрать небольшую группу, отметили в компании. Новичкам в преподавании рекомендуют сперва потренироваться на друзьях и знакомых.

В Москве спрос на занятия по танцам вырос на 32% по итогам I квартала текущего года по сравнению с аналогичным периодом 2021 года. Об этом свидетельствуют данные "Авито Услуг". Кроме того, объявлений от наставников по танцам также стало больше – на 20%.



Практические советы

Фото: Москва 24/Александр Авилов

Руководитель маркетинговых проектов "Авито Услуг" Иван Чулков в интервью Москве 24 отметил, что, прежде чем попробовать свои силы на других людях, имеет смысл рассказать о предоставляемых вами услугах друзьям, коллегам и родственникам.

"Так вам будет проще сделать первые шаги, и вы быстрее преодолеете стеснение. Тогда, уже имея некоторый опыт и уверенность в том, что вы хотите развиваться дальше, можно начинать выходить на новую аудиторию и искать потенциальных клиентов", – подчеркнул эксперт.

При размещении объявления в интернете специалист рекомендует "не скупиться" на описание и искренние эмоции. Это поможет расположить потенциальных клиентов. К объявлению следует приложить фотографии не только своих работ, но и свое собственное, настоятельно рекомендует Чулков.

"Визуальная составляющая помогает привлечь ваших будущих заказчиков – таким профилям больше доверяют", – объясняет специалист. По данным компании, для 67% заказчиков услуг важно видеть фото исполнителя в объявлении, чтобы понять, подходит им мастер или нет.

Также эксперт рекомендует развиваться в своем хобби. В частности, читать книги и статьи по теме, смотреть профильные видеоблоги и посещать специализированные курсы.