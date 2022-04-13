Центр "Моя карьера" пригласил москвичек с детьми освоить профессию риелтора

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Юлия Иванко
Специализированный центр занятости "Моя карьера" запускает курс подготовки риелторов для москвичек с детьми.
Руководитель направления "Мама работает" в центре "Моя карьера" Наталья Сивко рассказала, что профессия риелтора не требует специального образования, однако для достижения успеха важно уметь договариваться, адаптироваться к разным ситуациям, быть многозадачным и владеть цифровыми навыками.
"Новый партнерский проект поможет москвичкам за короткий срок освоить базовые компетенции для работы риелтором и прокачать необходимые универсальные навыки", – отметила Сивко.
Обучение начнется 19 апреля. В курс вошли семь модулей, охватывающих все базовые направления работы.
В пресс-службе центра добавили, что риелторы могут работать по гибкому графику, поэтому женщинам проще будет совмещать заботу о семье и детях с возможностью зарабатывать.
"По завершении обучения самые мотивированные участницы получат сертификат о прохождении курса и будут рассмотрены для дальнейшего трудоустройства партнером проекта", – отметили в "Моей карьере".
Ранее HR-директор сервиса "Работа.ру" Юлия Санина дала советы по поиску подработки. Во-первых, необходимо определиться со сферой подработки и понять, не будет ли дополнительная работа вредить основной занятости. Кроме того, резюме нужно обновлять минимум раз в год, перечислив в нем умения и обязанности на прошлом месте работы, а также свои достижения, даже если они незначительны.
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