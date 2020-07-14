Как москвичам, прожившим в браке более 50 лет, получить единовременную выплату

Москвичи, прожившие в браке более 50 лет, могут получить единовременную выплату по случаю памятной даты. Рассказываем, как подать заявление и на какую сумму могут рассчитывать юбиляры.



Фото: РИА Новости/Владимир Сергеев

Кому полагается выплата за долгий брак?

На единовременную выплату имеют право супруги, которые прожили вместе 50, 55, 60, 65 или 70 лет. При этом учитывается только официально зарегистрированный брак, и точкой отсчета становится день регистрации брака в ЗАГСе. Оба супруга должны быть зарегистрированы по месту жительства в Москве и получать здесь пенсию. Деньги будут перечислены одному из семейной пары.

Выплату производят органы социальной защиты населения Москвы. Для этого необходимо подать заявление в любой центр госуслуг "Мои документы" не ранее чем за один месяц до юбилейной даты.

Какие документы необходимы?

Решение о начислении единовременной выплаты будет принято в течение 30 дней после подачи документов. При оформлении вам понадобятся:

- заявление;

- два паспорта (мужа и жены);

- свидетельство о заключении брака;

- номер счета и банковские реквизиты для перечисления средств (предоставляются по вашему желанию).

Если у супругов нет возможности самостоятельно подать заявление, это может сделать представитель. В этом случае понадобится документ, удостоверяющий личность представителя, а также документы, подтверждающие полномочия представителя заявителя.



Какая сумма выплаты положена юбилярам?

Супружеская пара может обратиться за выплатой в любое время после даты юбилея, срок обращения не ограничен. Юбиляры, которые не успели получить единовременную выплату в дни предыдущих юбилеев (но не ранее 1 января 2007 года), могут получить ее в размере, установленном на дату юбилея. Чем дольше супруги прожили вместе, тем на большую выплату они могут рассчитывать.

С 1 января 2007 года:

50 лет – 4 000 рублей;

55 лет – 5 000 рублей;

60 лет – 6 000 рублей;

65 лет – 7 000 рублей;

70 лет – 8 000 рублей.

С 1 января 2009 года по 5 октября 2015 года:

50 лет – 6 000 рублей;

55 лет – 7 000 рублей;

60 лет – 8 000 рублей;

65 лет – 9 000 рублей;

70 лет – 10 000 рублей.

С 6 октября 2015 года по 31 декабря 2017 года:

50 лет – 10 000 рублей;

55 лет – 11 000 рублей;

60 лет – 12 000 рублей;

65 лет – 13 000 рублей;

70 лет – 15 000 рублей.

С 1 января 2018 года по 31 декабря 2019 года:

50 лет – 20 000 рублей;

55 и 60 лет – 25 000 рублей;

65 и 70 лет – 30 000 рублей.

С 1 января 2020 года и позже:

50 лет – 21 120 рублей;

55 и 60 лет – 26 400 рублей;

65 и 70 лет – 31 680 рублей.

Торжественная церемония для юбиляров

Помимо единовременной выплаты, для семейных пар в Москве предусмотрены торжественные церемонии чествования юбиляров супружеской жизни. Для тех, кто прожил в браке 50, 55, 60, 65 или 70 лет, по случаю юбилея можно провести церемонию в отделе ЗАГС любого района, независимо от места жительства и регистрации брака.

Для организации торжественной церемонии необходимо обратиться в один из столичных отделов ЗАГС или дворцов бракосочетания. Понадобятся паспорта обоих супругов и свидетельство о заключении брака.