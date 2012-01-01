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14 апреля, 19:31

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Врач Аминова: дефицит гормона роста приводит к переломам и частым простудам

Не только в детстве: почему взрослым важен уровень гормона роста

Дефицит соматотропина – гормона роста – сказывается на здоровье костей, мышц и психическом состоянии человека. Как выявить нехватку вещества и нормализовать его синтез, рассказала врач-эндокринолог ЦКБ Управления делами Президента РФ Лилия Аминова в программе "Доктор 24".

Тотальный дефицит

Фото: depositphotos/Farion_O


Соматотропный гормон отвечает за рост (в детском возрасте) и восстановление тканей, а также участвует в регенерации клеток, отметила врач.

При дефиците вещества может возникнуть недостаток мышечной ткани, поскольку соматотропин регулирует ее наращивание и поддержание. А значит, в организме появляется больше лишней жировой ткани, что приводит к набору веса.
Лилия Аминова
врач-эндокринолог ЦКБ Управления делами Президента РФ

Она добавила, что из-за недостатка гормона страдают кости: их плотность снижается и развивается остеопороз (болезнь "хрупких" костей). В результате человек становится предрасположен к переломам даже при незначительных травмах. Вещество называют и гормоном молодости, потому что оно отвечает за здоровье кожи и волос.

"Помимо этого, он активно участвует в формировании иммунитета, и при дефиците соматотропина человек часто болеет ОРВИ", – отметила специалист.

Кроме того, нехватка может привести к развитию депрессии, добавила врач.

Причины дефицита

Фото: depositphotos/Tsyhund

Недостаток гормона появляется при малоподвижном образе жизни, так как вещество вырабатывается при усиленных регулярных физических нагрузках, отметила врач.

"Также причиной нехватки является несбалансированное питание, поэтому особенно важно, чтобы в организм поступало достаточное количество белка. Также гормон вырабатывается в период глубокого сна", – объяснила Аминова.

Если человек заметил у себя хотя бы один из симптомов дефицита соматотропина, стоит обратиться к эндокринологу, заключила врач.

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