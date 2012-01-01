Врач Аминова: дефицит гормона роста приводит к переломам и частым простудам

Дефицит соматотропина – гормона роста – сказывается на здоровье костей, мышц и психическом состоянии человека. Как выявить нехватку вещества и нормализовать его синтез, рассказала врач-эндокринолог ЦКБ Управления делами Президента РФ Лилия Аминова в программе "Доктор 24".

Тотальный дефицит



Соматотропный гормон отвечает за рост (в детском возрасте) и восстановление тканей, а также участвует в регенерации клеток, отметила врач.





Лилия Аминова врач-эндокринолог ЦКБ Управления делами Президента РФ При дефиците вещества может возникнуть недостаток мышечной ткани, поскольку соматотропин регулирует ее наращивание и поддержание. А значит, в организме появляется больше лишней жировой ткани, что приводит к набору веса.

Она добавила, что из-за недостатка гормона страдают кости: их плотность снижается и развивается остеопороз (болезнь "хрупких" костей). В результате человек становится предрасположен к переломам даже при незначительных травмах. Вещество называют и гормоном молодости, потому что оно отвечает за здоровье кожи и волос.

"Помимо этого, он активно участвует в формировании иммунитета, и при дефиците соматотропина человек часто болеет ОРВИ", – отметила специалист.

Кроме того, нехватка может привести к развитию депрессии, добавила врач.

Причины дефицита

Недостаток гормона появляется при малоподвижном образе жизни, так как вещество вырабатывается при усиленных регулярных физических нагрузках, отметила врач.

"Также причиной нехватки является несбалансированное питание, поэтому особенно важно, чтобы в организм поступало достаточное количество белка. Также гормон вырабатывается в период глубокого сна", – объяснила Аминова.

Если человек заметил у себя хотя бы один из симптомов дефицита соматотропина, стоит обратиться к эндокринологу, заключила врач.