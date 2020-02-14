Подробности жизни подростков из столицы, попросившихся в детский дом

Московские следователи завели уголовное дело после жалобы двух подростков на регулярные избиения со стороны родителей. О жестоком обращении брат и сестра рассказали сотрудникам столичной поликлиники. Они также написали заявление с просьбой поместить их в детский дом. В свою очередь, родители подростков уверяют, что никогда не поднимали на них руку. Разбираемся, что могло произойти в семье.
Попросились в детдом
Сообщения о том, что дети обратились за помощью в одну из столичных детских поликлиник, сначала появились в телеграм-каналах. Отмечалось, что у обоих подростков были выявлены гематомы. Кроме того, у девочки медики диагностировали сотрясение мозга. Московские следователи сразу же начали проверку по факту произошедшего.
В результате было возбуждено уголовное дело по статьям "Истязание" и "Ненадлежащее исполнение обязанностей по воспитанию несовершеннолетнего родителем".
А в департаменте труда и соцзащиты рассказали, что после обращения детей к медикам в поликлинику прибыли сотрудники органов опеки. Уточняется, что брат и сестра не хотят находиться с родителями, поэтому написали заявление с просьбой поместить их в детский дом.
"Сейчас дети находятся в детской больнице. После обследования, если ситуация не разрешится, ребят готовы принять в семейном центре. Их обеспечат всем необходимым", – заявили в пресс-службе департамента труда и соцзащиты.
В ведомстве также добавили, что, по их данным, в семье, помимо двух подростков, воспитывались еще двое детей, но они уже совершеннолетние. При этом семья не обращалась за социальной помощью и не состояла на учете в учреждениях соцзащиты.
"Все началось с отключения интернета"
Что же касается родителей подростков, то они отрицают свою вину. Глава семейства Георгий Табунов пояснил, что в семье произошел крупный скандал на почве отключенного в квартире интернета. После него дети якобы и обратились с жалобами на избиения.
А мать подростков подозревает, что младших детей настроила против семьи старшая дочка Анна. По словам женщины, та сбежала на Украину, где вышла замуж. Она пояснила, что у девушки было сильное влияние на младшую дочь. По мнению матери подростков, "из-за имущества Анна это все устроила".
Вместе с тем глава семейства подчеркивает, что никогда не поднимал руку на детей. Он также заверил, что делал все возможное, чтобы материально поддержать семью.
Несмотря на это, заведующий отделением ДГКБ имени Башляевой Сослан Медоев рассказал журналистам, что медики действительно обнаружили травмы у детей. По его словам, девочка поступила в больницу с состоянием мозга средней тяжести.
"При обследовании у девочки отсутствуют какие-то тяжелые, грозные изменения в неврологическом статусе. Девочка в ясном сознании. Она адекватная и контактная", – заключил специалист.
Следователи продолжают работу с семьей: детально проверяют условия жизни детей. Также расследуют причины, из-за которых у брата и сестры появились травмы. Напомним, родители подростков до сих пор не были задержаны.
Родители объяснили просьбу детей забрать их в детдом