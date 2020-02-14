Подробности жизни подростков из столицы, попросившихся в детский дом

Московские следователи завели уголовное дело после жалобы двух подростков на регулярные избиения со стороны родителей. О жестоком обращении брат и сестра рассказали сотрудникам столичной поликлиники. Они также написали заявление с просьбой поместить их в детский дом. В свою очередь, родители подростков уверяют, что никогда не поднимали на них руку. Разбираемся, что могло произойти в семье.



Попросились в детдом

Отец детей. Фото: скриншот видео телеканала Москва 24

Сообщения о том, что дети обратились за помощью в одну из столичных детских поликлиник, сначала появились в телеграм-каналах. Отмечалось, что у обоих подростков были выявлены гематомы. Кроме того, у девочки медики диагностировали сотрясение мозга. Московские следователи сразу же начали проверку по факту произошедшего.

В результате было возбуждено уголовное дело по статьям "Истязание" и "Ненадлежащее исполнение обязанностей по воспитанию несовершеннолетнего родителем".





пресс-служба СУСК РФ по Москве По данным следствия, родители в течение нескольких лет систематически причиняли физические и психические страдания путем нанесения побоев в отношении несовершеннолетних детей 2004 и 2005 года рождения.

А в департаменте труда и соцзащиты рассказали, что после обращения детей к медикам в поликлинику прибыли сотрудники органов опеки. Уточняется, что брат и сестра не хотят находиться с родителями, поэтому написали заявление с просьбой поместить их в детский дом.

"Сейчас дети находятся в детской больнице. После обследования, если ситуация не разрешится, ребят готовы принять в семейном центре. Их обеспечат всем необходимым", – заявили в пресс-службе департамента труда и соцзащиты.

В ведомстве также добавили, что, по их данным, в семье, помимо двух подростков, воспитывались еще двое детей, но они уже совершеннолетние. При этом семья не обращалась за социальной помощью и не состояла на учете в учреждениях соцзащиты.



"Все началось с отключения интернета"

Фото: скриншот видео телеканала Москва 24

Что же касается родителей подростков, то они отрицают свою вину. Глава семейства Георгий Табунов пояснил, что в семье произошел крупный скандал на почве отключенного в квартире интернета. После него дети якобы и обратились с жалобами на избиения.





Георгий Табунов отец детей Все началось с того, что мы дома отключили интернет. Дочка и сын не довольны были. И вот вечером дочь закатила истерику. Она начала бить жену, я просто ее в сторону оттащить попытался. А она словно с ума сошла и стала головой биться о стену.

А мать подростков подозревает, что младших детей настроила против семьи старшая дочка Анна. По словам женщины, та сбежала на Украину, где вышла замуж. Она пояснила, что у девушки было сильное влияние на младшую дочь. По мнению матери подростков, "из-за имущества Анна это все устроила".

Вместе с тем глава семейства подчеркивает, что никогда не поднимал руку на детей. Он также заверил, что делал все возможное, чтобы материально поддержать семью.





Георгий Табунов отец детей Я и жена пальцем их не трогали! Я сутками работал, чтобы семью прокормить.

Несмотря на это, заведующий отделением ДГКБ имени Башляевой Сослан Медоев рассказал журналистам, что медики действительно обнаружили травмы у детей. По его словам, девочка поступила в больницу с состоянием мозга средней тяжести.

"При обследовании у девочки отсутствуют какие-то тяжелые, грозные изменения в неврологическом статусе. Девочка в ясном сознании. Она адекватная и контактная", – заключил специалист.

Следователи продолжают работу с семьей: детально проверяют условия жизни детей. Также расследуют причины, из-за которых у брата и сестры появились травмы. Напомним, родители подростков до сих пор не были задержаны.

