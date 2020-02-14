В департаменте труда и соцзащиты рассказали о детях, ушедших от родителей

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В департаменте труда и соцзащиты прокомментировали информацию о детях, пожаловавшихся на избиения со стороны родителей.
О фактах насилия дети рассказали врачам поликлиники. В травмпункт их сопроводили сотрудники органов опеки. Сейчас жизни и здоровью детей ничего не угрожает, говорится в сообщении ведомства.
Дети написали заявления о том, чтобы их поместили в учреждения соцзащиты, поскольку они не хотят находиться с родителями. Временно их поместили в детскую больницу, добавили в департаменте труда и соцзащиты.
После обследования ребят могут переместить в семейный центр, их обеспечат всем необходимым.
По предварительным данным, речь идет о многодетной семье, в которой двое старших детей уже совершеннолетние. На учете в учреждениях соцзащиты не состояла, за социальной помощью не обращалась.
Сейчас Следственный комитет проводит проверку по факту жестокого обращения с детьми.
Ранее сообщалось, что братьев из Комсомольска-на-Амуре, которых отец оставил в столичном аэропорту Шереметьево, передали матери. Их уже устроили в школу и детский сад.
13 февраля отца мальчиков задержали в Хабаровске. В отношении мужчины 1978 года рождения возбуждено несколько уголовных дел.