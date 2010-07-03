Страховщики объяснили, кому стоит приобретать полис от коронавируса

Популярность страховок от COVID-19 вновь возросла, рассказали участники рынка. Новая волна спроса фиксируется с августа этого года. Рассказываем, сколько стоит полис от "короны", а также разбираемся, какие гарантии он дает покупателю.



Цена здоровья

Фото: Москва 24/Антон Великжанин

Страховщики начали массово разрабатывать предложения по COVID-19 весной текущего года, когда пандемия набирала обороты. За это время компании продали более 720 тысяч полисов, выплаты по которым уже насчитывают как минимум 300 миллионов рублей.

Игроки рынка отмечают, что предыдущий пик продаж пришелся на апрель – май этого года. После небольшого затишья клиенты вновь начали интересоваться продуктом, начиная с августа. При этом в Центробанке (ЦБ) рассказали, что в ведомство поступали претензии на качество обслуживания по полисам: регулятор провел проверку и устранил нарушения.





комментарий пресс-службы ЦБ РФ За апрель – август 2020 года в Банк России поступило незначительное количество обращений по вопросам страхования от коронавирусной инфекции. Все обращения признаны необоснованными.

Стоимость полисов варьируется от 1,8 до 8,4 тысячи рублей – в зависимости от компании. Большинство предложений предполагают компенсацию в случае заболевания, необходимости стационарного лечения или смерти. Суммы выплат при заражении составляют от 20 до 110 тысяч рублей, а если человек умер – от 500 тысяч до миллиона рублей. Выплаты, по словам страховщиков, ведутся вне зависимости от форс-мажорных обстоятельств.

Целевая аудитория

Фото: Агентство "Москва"/Кирилл Зыков

Президент Всероссийского союза страховщиков Игорь Юргенс в разговоре с Москвой 24 назвал сумму выплат в 300 миллионов рублей "неплохой цифрой".

"Она сопоставима с тем, что происходит по аналогичным видам страхования", – добавил эксперт.





Игорь Юргенс президент Всероссийского союза страховщиков Как потребитель, могу сказать, что выглядит предложение очень привлекательно – это раз. Сумма все-таки впечатляет – это два. И сам продукт был придуман вовремя, молодцы те компании, которые внедрили его на рынок.

Президент Межрегионального союза медицинских страховщиков Дмитрий Кузнецов пояснил Москве 24, что стоимость полисов от коронавируса рыночная по отношению к аналогичным продуктам.

"Есть расчет по вероятности заболевания и, соответственно, размеру страховой суммы, которая затем выплачивается в качестве возмещения. Понятно, что чем выше страховая премия, тем выше страховая сумма. Вопрос лишь в том, какую защиту хочет получить клиент. В целом можно сказать, что полис от коронавируса станет для потребителя не самой дорогой страховкой", – говорит Кузнецов.





Дмитрий Кузнецов президент Межрегионального союза медицинских страховщиков Полагаю, целевая аудитория этого продукта – в основном трудоспособное население, ближе к молодому и среднему возрасту. А то, что они при этом могут страховать своих родителей, – это само собой.

Эксперт добавил, что среди основных клиентов могут быть и медицинские работники. Причем не только те, кто работает в "красной зоне", но и те, кто в целом может столкнуться с потенциальным носителем заболевания.



Камзин Никита