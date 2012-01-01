Техноблогер Трухачев назвал главные критерии выбора водонагревателя

С 12 мая в Москве начали в плановом режиме отключать горячую воду. Сохранить свой комфорт на это время позволит качественный водонагреватель. Во сколько обойдется прибор и какие нюансы нужно учесть при покупке – в нашем материале.

Экономия или скорость?

Наиболее экономичными водонагревателями с точки зрения расхода электроэнергии принято считать накопительные (их также называют бойлерами). Однако основной недостаток такого устройства – длительный нагрев, который занимает от 15 минут до нескольких часов, рассказал Москве 24 автор телеграм-канала, техноблогер Павел Трухачев.





Павел Трухачев автор телеграм-канала, техноблогер В среднем мощность бойлера составляет 1,5 киловатта. Поэтому он достигнет максимальной температуры в 75 градусов за 165 минут. Но есть более быстрые модели, с двойным или даже тройным ТЭНом (трубчатым электронагревателем).

Проточные водонагреватели, в свою очередь, повышают температуру до оптимальной почти сразу же, выдавая около 3,5 литра в минуту, указал Трухачев. В то же время техноблогер обратил внимание, что эти приборы потребляют около 3,5 киловатта, а потому содержать их недешево.

Выбирать по потребностям

Подбирать водонагреватель нужно с учетом количества людей, которые будут его эксплуатировать, указал Павел Трухачев. Для похода в душ лучше подойдут бойлеры: на одного человека хватит модели от 60 до 100 литров воды, на семью же потребуется вместимость в 300 литров.





Павел Трухачев автор телеграм-канала, техноблогер Лучше выбирать бойлеры с закрытым типом ТЭНа. Тогда прибор прослужит долго и на нем не будет накипи.

"Можно, конечно, использовать и проточный водонагреватель, но он больше подходит для мытья головы, рук или домашнего питомца после прогулки", – подчеркнул эксперт.



По его словам, наиболее бюджетный водонагреватель обойдется приблизительно в 9 тысяч рублей. Однако учитывая то, что экономмодели имеют "мокрый" ТЭН (отсутствие защиты от накипи) и эмалированное покрытие бака, срок их эксплуатации небольшой, предупредил Трухачев.

"Средний вариант без быстрого нагрева будет стоить около 25 тысяч рублей", – отметил техноблогер.

Цена же прибора премиум-сегмента будет начинаться от 39 тысяч. За эти деньги можно приобрести водонагреватель с защитой от накипи и прочным баком из нержавеющей стали, заключил Трухачев.

