Психолог рассказала, как реагировать на детскую агрессию

Агрессия – это нормальная и даже необходимая реакция, которая помогает детям выживать и развиваться. Если неправильно воспринимать такое поведение, то со временем оно может стать для ребенка привычным и даже перерасти в патологию. Рассказываем, как этого не допустить.
Подавленные чувства
Когда ребенок проявляет агрессию, взрослых это чаще всего раздражает. Родителям хочется поскорее остановить его "ужасное поведение": крикнуть, чтобы перестал, отругать, пристыдить или шлепнуть. Но такая реакция только усугубляет проблему, считают психологи.
"Любые чувства ребенка нельзя просто подавлять. В случае с агрессией это может вызвать еще большее ее проявление или вылиться в самоагрессию, когда он унижает сам себя или даже причиняет себе телесные повреждения", – предупредил кандидат психологических наук, клинический психолог Марина Дурнева.
Хуже всего на психике ребенка отражаются физические наказания. Родители таким образом учат малыша решать конфликты с помощью грубой силы.
Еще один неправильный вывод, который ребенок может сделать после физического воздействия, – чтобы тебя слушались и уважали, надо применять силу. В будущем он может начать драться, добиваясь признания окружающих.
Борьба за внимание
Взрослым важно понять, что агрессия – изначально нормальная и даже необходимая реакция, которая помогает детям выживать и развиваться.
"Младенец проявляет агрессию, когда кусает мамину грудь, пытаясь сообщить, что ему не хватает молока. Ребенок кричит и вырывается из рук взрослого, который не пускает его прыгать по лужам. В песочнице один малыш бьет другого, пытаясь защитить свои вещи", – рассказывает Марина Дурнева.
То есть для ребенка агрессия – это один из способов коммуникации. Поэтому первое, что нужно сделать, постараться понять его и начать общаться, но спокойно, без криков и упреков.
При этом не стоит моментально выполнять требования ребенка, когда он проявляет агрессию. Такой подход – другая крайность наряду с игнорированием, которая способна закрепить эту эмоцию в его поведении.
Приемлемая альтернатива
Маленький ребенок еще не понимает своих эмоций, не знает, как с ними справляться, и тем более, как выражать их социально приемлемыми способами. Задача взрослых – все ему объяснить и научить, чтобы у малыша в будущем не было проблем с общением.
"Если малыш стукнул другого из-за игрушки, надо сначала назвать его эмоцию: "Я понимаю, ты злишься, потому что мальчик взял твою игрушку". Затем сказать, что кричать, выхватывать вещи из рук, а тем более бить кого-то нельзя", – говорит психолог.
При этом слово "нельзя" никогда не должно оставаться загадочным ультиматумом. Всегда надо объяснять ребенку, почему что-то запрещено делать. Например, можно показать, что своим поведением он не добился ничего хорошего, сказав: "Ты ударил мальчика, ему больно, он плачет и больше не хочет с тобой играть".
Не стоит надеяться, что ребенок мгновенно проникнется наставлениями взрослых, успокоится и начнет вести себя правильно. Детям надо много раз повторять одно и то же, чтобы они это поняли. Но в любом случае сдаваться не надо.