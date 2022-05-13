Психолог рассказала, как реагировать на детскую агрессию

Агрессия – это нормальная и даже необходимая реакция, которая помогает детям выживать и развиваться. Если неправильно воспринимать такое поведение, то со временем оно может стать для ребенка привычным и даже перерасти в патологию. Рассказываем, как этого не допустить.

Подавленные чувства

Когда ребенок проявляет агрессию, взрослых это чаще всего раздражает. Родителям хочется поскорее остановить его "ужасное поведение": крикнуть, чтобы перестал, отругать, пристыдить или шлепнуть. Но такая реакция только усугубляет проблему, считают психологи.

"Любые чувства ребенка нельзя просто подавлять. В случае с агрессией это может вызвать еще большее ее проявление или вылиться в самоагрессию, когда он унижает сам себя или даже причиняет себе телесные повреждения", – предупредил кандидат психологических наук, клинический психолог Марина Дурнева.

Хуже всего на психике ребенка отражаются физические наказания. Родители таким образом учат малыша решать конфликты с помощью грубой силы.



Марина Дурнева кандидат психологических наук, клинический психолог Тому, как вести себя в тех или иных ситуациях, дети учатся у взрослых, прежде всего у родителей. Если они в ответ на агрессию отвечают агрессией, ребенок фиксирует, что это нормальная модель поведения.

Еще один неправильный вывод, который ребенок может сделать после физического воздействия, – чтобы тебя слушались и уважали, надо применять силу. В будущем он может начать драться, добиваясь признания окружающих.

Борьба за внимание

Взрослым важно понять, что агрессия – изначально нормальная и даже необходимая реакция, которая помогает детям выживать и развиваться.

"Младенец проявляет агрессию, когда кусает мамину грудь, пытаясь сообщить, что ему не хватает молока. Ребенок кричит и вырывается из рук взрослого, который не пускает его прыгать по лужам. В песочнице один малыш бьет другого, пытаясь защитить свои вещи", – рассказывает Марина Дурнева.

То есть для ребенка агрессия – это один из способов коммуникации. Поэтому первое, что нужно сделать, постараться понять его и начать общаться, но спокойно, без криков и упреков.



Марина Дурнева кандидат психологических наук, клинический психолог Современные взрослые ужасно заняты. Им часто просто некогда остановиться и услышать своих детей. Между тем само игнорирование может стать причиной нарастающей агрессии: ребенок элементарно хочет добиться внимания любыми доступными способами.

При этом не стоит моментально выполнять требования ребенка, когда он проявляет агрессию. Такой подход – другая крайность наряду с игнорированием, которая способна закрепить эту эмоцию в его поведении.

Приемлемая альтернатива

Маленький ребенок еще не понимает своих эмоций, не знает, как с ними справляться, и тем более, как выражать их социально приемлемыми способами. Задача взрослых – все ему объяснить и научить, чтобы у малыша в будущем не было проблем с общением.

"Если малыш стукнул другого из-за игрушки, надо сначала назвать его эмоцию: "Я понимаю, ты злишься, потому что мальчик взял твою игрушку". Затем сказать, что кричать, выхватывать вещи из рук, а тем более бить кого-то нельзя", – говорит психолог.

При этом слово "нельзя" никогда не должно оставаться загадочным ультиматумом. Всегда надо объяснять ребенку, почему что-то запрещено делать. Например, можно показать, что своим поведением он не добился ничего хорошего, сказав: "Ты ударил мальчика, ему больно, он плачет и больше не хочет с тобой играть".



Марина Дурнева кандидат психологических наук, клинический психолог Важный шаг в работе с агрессией – давать ребенку приемлемую альтернативу грубому поведению. Например, вместо драки предложить попробовать договориться словами.

Не стоит надеяться, что ребенок мгновенно проникнется наставлениями взрослых, успокоится и начнет вести себя правильно. Детям надо много раз повторять одно и то же, чтобы они это поняли. Но в любом случае сдаваться не надо.