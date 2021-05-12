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Общество

17:28

Муфтий Москвы призвал воздержаться от посещения мечети в Ураза-байрам

общество религия эксклюзив

Председатель Духовного управления мусульман города Москвы рассказал о праздновании Ураза-байрам. В этом году молитва в день празднования, 13 мая, пройдет в Московской соборной мечети без прихожан. Все верующие смогут присоединиться к событию в онлайн-трансляции. Подробнее обо всех изменениях и площадках для трансляций – в материале Москвы 24.

Празднование онлайн

Фото: Москва 24/Антон Великжанин

Об особых условиях проведения молитвы в день празднования Ураза-байрам в 2021 году сообщили в пресс-службе департамента национальной политики и межрегиональных связей Москвы. 13 мая молитва в Московской соборной мечети пройдет без прихожан и будет транслироваться онлайн. Эти меры приняты в связи с эпидемиологической ситуацией в столице.

Ввиду угрозы распространения новой коронавирусной инфекции (2019‑nCoV) верующим мусульманам рекомендуется провести праздник дома и не подвергать здоровье и жизнь опасному риску, а также здоровье и жизнь своих близких и всех окружающих людей.
из сообщения пресс-службы департамента национальной политики и межрегиональных связей Москвы

Чтобы верующие смогли увидеть праздничное богослужение, 13 мая 2021 года будут проведены онлайн-трансляции из столичных мечетей и молельных помещений. Их покажут в прямом эфире на телеканалах, официальных сайтах религиозных организаций и в соцсетях. Также верующим мусульманам рекомендовано совершить праздничную молитву в домашних условиях.

Праздничная проповедь муфтия шейха Равиля Гайнутдина пройдет в Московской соборной мечети. Верующие могут присоединиться к онлайн-трансляции 13 мая в 07:00 на YouTube-канале Духовного управления мусульман России.

Жизнь и здоровье людей важнее

Фото: Москва 24/Антон Великжанин

Председатель Духовного управления мусульман города Москвы, муфтий Ильдар Аляутдинов напомнил, что у мусульман два основных праздника: Ураза-байрам и Курбан-байрам. "Ураза-байрам наступает по окончании месяца поста, который длится 30 дней. Люди с особым трепетом относятся к этим обоим праздникам, особенно к Ураза-байрам, и зачастую хотят и пытаются обязательно оказаться в мечети. Это десятки и даже сотни тысяч людей", – рассказал Аляутдинов Москве 24.

При этом муфтий отметил, что в этом году необходимо воздержаться от посещения Московской соборной мечети, чтобы сохранить здоровье и жизни людей, учитывая эпидемиологическую ситуацию.

Мы понимаем, что пандемия еще не закончилась. Эпидемиологическая ситуация вроде улучшилась, но в любой момент может ухудшиться. Не хотелось бы, чтобы эта площадка, где собираются сотни тысяч людей, явилась причиной распространения этого вируса, чтобы впоследствии кто-то заболел или, не дай бог, умер.
муфтий Ильдар Аляутдинов
председатель Духовного управления мусульман города Москвы

Муфтий подчеркнул, что здоровье и жизни людей важнее праздничных мероприятий. "Приоритет – это жизнь людей, это здоровье людей. Праздничная молитва не столь приоритетна, когда уже идет вопрос о жизни человека", – заявил Аляутдинов.

В этот праздничный день муфтий пожелал всем верующим проанализировать пройденный путь и месяц Рамадан. "Понять, в чем мы изменились, исправились и стали лучше, и суметь сохранить этот настрой на совершение только благого, светлого и правильного на протяжении всей нашей жизни и грядущих 11 месяцев до наступления очередного месяца Рамадан", – подытожил председатель Духовного управления мусульман города Москвы.

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Лоскутникова Наталья

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