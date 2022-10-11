Экономист оценил план по работе экономики РФ при частичной мобилизации

Российское правительство утвердило план поддержки отечественного бизнеса в условиях частичной мобилизации. Например, призванные на службу предприниматели получат отсрочку от уплаты налогов, а также кредитные каникулы. Рассказываем подробности и разбираемся, какие еще льготы предоставят бизнесменам.



Отсрочка и кредитные каникулы

Фото: портал мэра и правительства Москвы

Премьер-министр РФ Михаил Мишустин утвердил план поддержки отечественного бизнеса в рамках частичной мобилизации. В настоящий момент служащие не имеют права заниматься предпринимательством, в том числе и через доверенное лицо. Однако Минюст и Минобороны подготовят законопроект, по которому призывники смогут сохранить бизнес.

Когда акт будет принят, предпринимателям предоставят отсрочку на пять дней от мобилизации, за это время они смогут оформить доверенность новому руководителю и передать все бизнес-процессы.





из сообщения на сайте правительства РФ Эта мера особенно нужна индивидуальным предпринимателям, а также руководителям малых и средних предприятий (МСП).

Если предпринимателя уже мобилизовали, то его компании продлят время на уплату налогов, страховых взносов и прочих обязательных платежей, а также перенесут сроки предоставления налоговых деклараций и иной отчетности на более поздние даты.

Кроме того, будет разработан федеральный закон, по которому бизнесмены смогут получить кредитные каникулы. Также мобилизованным специалистам в упрощенном порядке продлят сроки действия разрешений. В частности, речь идет об аттестации. Таким образом, им не придется проходить оценку знаний и умений.

Если призванный на службу бизнесмен не сможет обеспечить договоренности по контракту, например своевременную поставку товара, выполнение других работ или услуг, то условия договора могут изменить. Более того, за подобные нарушения предпринимателя не оштрафуют и не станут включать в реестр недобросовестных поставщиков.





из сообщения на сайте правительства РФ Норма коснется всех контрактов, которые будут заключены до конца 2023 года.

Соответствующее постановление правительства должны подготовить к 17 октября. Все меры поддержки бизнеса будут действовать на время частичной мобилизации.



Возможны дополнительные решения?

Фото: Москва 24/Юлия Иванко

Если собственник бизнеса сможет передать управление новому руководителю, то этих мер поддержки будет достаточно. Об этом Москве 24 рассказал экономист, кандидат экономических наук Владимир Григорьев.





Владимир Григорьев экономист, кандидат экономических наук Кредитные каникулы, налоговые льготы – это, безусловно, плюс. Если у предпринимателя есть деловой партнер, жена или родственник, который может продолжить управлять бизнесом, то этих мер будет достаточно, чтобы компания могла продолжать успешно работать дальше.

Однако если у предпринимателя нет бизнес-партнера, которому можно временно передать руководство, тогда компаниям будут нужны дополнительные меры поддержки, считает эксперт.

"Если человек единолично отвечает за свою организацию и ведет дела, то его временное отсутствие может печально отразиться на бизнесе. Тогда государству необходимо дать гарантию, чтобы после увольнения на службе человек смог восстановить свой бизнес", – объясняет Григорьев.

По мнению экономиста, дополнительной мерой поддержки могут стать денежные гранты, подобно тем, что выплачивались бизнесу в пандемию.





Владимир Григорьев экономист, кандидат экономических наук Нужен денежный грант, чтобы, если возникнут проблемы с бизнесом, предприниматель мог бы восстановить ситуацию, запустить процессы либо создать другой бизнес.

"Меры поддержки бизнеса в пандемию тоже внедрялись постепенно. Возможно, и в текущей ситуации в будущем будут введены дополнительные средства", – добавил Григорьев.

Ранее российское правительство совместно с представителями деловых объединений сформировало первый блок мер поддержки в рамках частичной мобилизации для малого и среднего предпринимательства. В том числе они должны способствовать сохранению рабочих мест и минимизации издержек для бизнеса.