Эксперт считает, что во время мобилизации может быть увеличен рабочий день

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Юлия Иванко
Из-за частичной мобилизации в РФ могут увеличить продолжительность рабочего дня, считает председатель Московского областного отделения Общероссийской общественной организации малого и среднего предпринимательства "Опора России" Владислав Корочкин. Он предположил, что поправки в трудовое законодательство введут для большего выпуска товаров и продукции.
"<…> В условиях мобилизации экономики это неизбежно. Многие мужчины будут отправлены в войска, и во многих организациях это могут быть практически все мужчины. Сейчас уже возникают проблемы на предприятиях, которые обслуживают технику, сельхозтехнику, где работают в основном мужчины", – прокомментировал Корочкин.
Он отметил, что предприятия промышленности и науки, осуществляющие свою деятельность в Подмосковье, выпускают востребованную продукцию для импортозамещения. В основном это медицинское оборудование, разного рода комплектация, перечислил Корочкин. Помимо этого, специалисты выпускают все, что касается нужд армии, сообщает "Радио 1".
"<…> В сфере науки нужно развивать создание нового оборудования, новых современных приборов, всего, что связано с микроэлектроникой, переходом к беспилотным моделям ведения сельского хозяйства", – заявил эксперт.
Москва и Московская область являются регионами-лидерами в области развития науки и промышленности, подчеркнул Корочкин. Он утверждает, что даже во время пандемии COVID-19 падения производства там не было.
Ранее заммэра Владимир Ефимов заявил, что объем выпуска продукции предприятий Москвы, которые заняты в машиностроительной отрасли, увеличился за период с января по август на 28,4%. Объем товаров и услуг, которыми обеспечили заказчиков фирм столицы, вырос на 23,9% и превысил 101 миллиард рублей.
Читайте также
Ещё больше новостей – в телеграм-канале «Москва 24». Подписывайтесь!
Настройки телеэфира Перечень запрещенных в РФ организаций
Все права на материалы, находящиеся на сайте m24.ru, охраняются в соответствии с законодательством РФ, в том числе об авторском праве и смежных правах. При любом использовании материалов сайта ссылка на m24.ru обязательна. Редакция не несет ответственности за информацию и мнения, высказанные в комментариях читателей и новостных материалах, составленных на основе сообщений читателей.
СМИ сетевое издание «Городской информационный канал m24.ru» зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельство о регистрации средства массовой информации Эл № ФС77-53981 от 30 апреля 2013 г.
Средство массовой информации сетевое издание «Городской информационный канал m24.ru» создано при финансовой поддержке Департамента средств массовой информации и рекламы г. Москвы. (С) АО «Москва Медиа».
Учредитель и редакция - АО «Москва Медиа». Главный редактор И.Л. Шестаков. Адрес редакции: 125124, РФ, г. Москва, ул. Правды, д. 24, стр. 2. Почта: mosmed@m24.ru.
Политика обработки персональных данных / Регламент GDPR
Информация о погоде предоставлена Центром «ФОБОС». Информация о курсах валют предоставлена Центральным банком Российской Федерации. Информация о пробках предоставлена ООО «Яндекс.Пробки».
В сетевом издании могут быть использованы материалы интернет-ресурсов Facebook и Instagram, владельцем которых является компания Meta Platforms Inc., запрещённая на территории Российской Федерации как экстремистская.
Следите за новостями: