Эксперт считает, что во время мобилизации может быть увеличен рабочий день

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Юлия Иванко

Из-за частичной мобилизации в РФ могут увеличить продолжительность рабочего дня, считает председатель Московского областного отделения Общероссийской общественной организации малого и среднего предпринимательства "Опора России" Владислав Корочкин. Он предположил, что поправки в трудовое законодательство введут для большего выпуска товаров и продукции.

"<…> В условиях мобилизации экономики это неизбежно. Многие мужчины будут отправлены в войска, и во многих организациях это могут быть практически все мужчины. Сейчас уже возникают проблемы на предприятиях, которые обслуживают технику, сельхозтехнику, где работают в основном мужчины", – прокомментировал Корочкин.

Он отметил, что предприятия промышленности и науки, осуществляющие свою деятельность в Подмосковье, выпускают востребованную продукцию для импортозамещения. В основном это медицинское оборудование, разного рода комплектация, перечислил Корочкин. Помимо этого, специалисты выпускают все, что касается нужд армии, сообщает "Радио 1".

"<…> В сфере науки нужно развивать создание нового оборудования, новых современных приборов, всего, что связано с микроэлектроникой, переходом к беспилотным моделям ведения сельского хозяйства", – заявил эксперт.

Москва и Московская область являются регионами-лидерами в области развития науки и промышленности, подчеркнул Корочкин. Он утверждает, что даже во время пандемии COVID-19 падения производства там не было.

Ранее заммэра Владимир Ефимов заявил, что объем выпуска продукции предприятий Москвы, которые заняты в машиностроительной отрасли, увеличился за период с января по август на 28,4%. Объем товаров и услуг, которыми обеспечили заказчиков фирм столицы, вырос на 23,9% и превысил 101 миллиард рублей.

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