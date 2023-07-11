Общий знаменатель: зачем в российских школах сократили число учебников

Российские школы с 1 сентября 2023 года перейдут на единые федеральные общеобразовательные программы. В их рамках, в частности, по каждому предмету предусмотрен только один учебник. У некоторых россиян нововведение вызывает обеспокоенность. По их мнению, это лишит сферу образования разнообразия. Рассказываем, как будет работать обновленная система, а также почему ее не стоит бояться.



Единый стандарт образования

В 2022 году Владимиром Путиным был подписан закон, который вводит в отечественных школах единые федеральные общеобразовательные программы (ФООП). Их разработали и утвердили в Минпросвещения РФ. Нововведения заработают с 1 сентября этого года. За счет них школьное образование будет приведено к единому стандарту. Таким образом планируется облегчить жизнь учителям, родителям и самим ученикам.

Среди заметных новшеств – по каждому предмету было сокращено количество учебников. "Мы утвердили стандарт с конкретным содержанием, и с 1 сентября есть единые федеральные программы по начальной и основной школе. И мы сократили количество учебников. Фактически по каждому предмету <...> один учебник", – заявил ранее глава Минпросвещения РФ Сергей Кравцов.





Сергей Кравцов глава Минпросвещения РФ Мы установим определенные требования высокого уровня, понятные по содержанию, для того чтобы школьники вне зависимости от того, где они обучаются, получали качественное образование.

В соцсетях идет бурная дискуссия насчет сокращения числа учебников. Одни пишут: "Нет ничего более вредного для образования, чем единообразие. Сама суть обучения – ставить вопрос, который порождает разные ответы, то есть заставляет мыслить, а не быть устройством с одной кнопкой". Другие отмечают: "Наигрались в вариативность". Третьи же уверены, что это "давно пора" было сделать: "в советское время по одному учебнику несколько детей учились, программа не менялась, как и учебники".



"Учебник – это инструмент"

Фото: Москва 24/Юлия Иванко

Введение единых федеральных общеобразовательных программ, в рамках которых предусмотрена стандартизация учебников по всей России, позволит учащимся без лишних сложностей переходить в новую школу в своем или в другом городе. Им больше не придется переживать о том, как догнать одноклассников. Об этом в беседе с Москвой 24 заявила директор школы № 1601 имени Героя СССР Лютикова Виктория Колесниченко.

По ее словам, не стоит переживать, что нововведение негативно скажется на качестве образования. "Учебник – это инструмент. Как педагог донесет, как методически и технологически построит свой урок для учеников – это уже его мастерство. Обладая знаниями других программ, учитель спокойно в рамках тех тем, которые предусмотрены учебником, строит свой урок", – объяснила она.





Виктория Колесниченко директор школы № 1601 Новая мера не может убить вариативность, потому что ее организует учитель. Никто не запрещает использовать что-то еще, помимо учебника. Закон разрешает учителю пользоваться технологиями и методиками, которые дают гарантированный результат.

В качестве примера Колесниченко привела Московскую электронную школу, на платформе которой педагог может разместить свой сценарий урока, предварительно пройдя экспертизу. Заместитель директора по содержанию образования и конвергенции образовательных программ школы № 1601 Дмитрий Мелентьев также добавил, что не входящие в федеральный перечень учебники никто не отменяет. "Учитель может использовать их во внеучебной деятельности, в рамках дополнительного образования, при выдаче домашнего задания", – объяснил он.

По словам Мелентьева, стандартизация поможет и начинающим педагогам, которые только закончили университет. Сейчас рынок перенасыщен учебно-методическими материалами, говорит он. В свою очередь, нововведение подскажет направление молодым педагогам, куда в построении программы им лучше всего двигаться, подытожил специалист.

