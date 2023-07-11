Общий знаменатель: зачем в российских школах сократили число учебников

Российские школы с 1 сентября 2023 года перейдут на единые федеральные общеобразовательные программы. В их рамках, в частности, по каждому предмету предусмотрен только один учебник. У некоторых россиян нововведение вызывает обеспокоенность. По их мнению, это лишит сферу образования разнообразия. Рассказываем, как будет работать обновленная система, а также почему ее не стоит бояться.
Единый стандарт образования
В 2022 году Владимиром Путиным был подписан закон, который вводит в отечественных школах единые федеральные общеобразовательные программы (ФООП). Их разработали и утвердили в Минпросвещения РФ. Нововведения заработают с 1 сентября этого года. За счет них школьное образование будет приведено к единому стандарту. Таким образом планируется облегчить жизнь учителям, родителям и самим ученикам.
Среди заметных новшеств – по каждому предмету было сокращено количество учебников. "Мы утвердили стандарт с конкретным содержанием, и с 1 сентября есть единые федеральные программы по начальной и основной школе. И мы сократили количество учебников. Фактически по каждому предмету <...> один учебник", – заявил ранее глава Минпросвещения РФ Сергей Кравцов.
В соцсетях идет бурная дискуссия насчет сокращения числа учебников. Одни пишут: "Нет ничего более вредного для образования, чем единообразие. Сама суть обучения – ставить вопрос, который порождает разные ответы, то есть заставляет мыслить, а не быть устройством с одной кнопкой". Другие отмечают: "Наигрались в вариативность". Третьи же уверены, что это "давно пора" было сделать: "в советское время по одному учебнику несколько детей учились, программа не менялась, как и учебники".
"Учебник – это инструмент"
Введение единых федеральных общеобразовательных программ, в рамках которых предусмотрена стандартизация учебников по всей России, позволит учащимся без лишних сложностей переходить в новую школу в своем или в другом городе. Им больше не придется переживать о том, как догнать одноклассников. Об этом в беседе с Москвой 24 заявила директор школы № 1601 имени Героя СССР Лютикова Виктория Колесниченко.
По ее словам, не стоит переживать, что нововведение негативно скажется на качестве образования. "Учебник – это инструмент. Как педагог донесет, как методически и технологически построит свой урок для учеников – это уже его мастерство. Обладая знаниями других программ, учитель спокойно в рамках тех тем, которые предусмотрены учебником, строит свой урок", – объяснила она.
В качестве примера Колесниченко привела Московскую электронную школу, на платформе которой педагог может разместить свой сценарий урока, предварительно пройдя экспертизу. Заместитель директора по содержанию образования и конвергенции образовательных программ школы № 1601 Дмитрий Мелентьев также добавил, что не входящие в федеральный перечень учебники никто не отменяет. "Учитель может использовать их во внеучебной деятельности, в рамках дополнительного образования, при выдаче домашнего задания", – объяснил он.
По словам Мелентьева, стандартизация поможет и начинающим педагогам, которые только закончили университет. Сейчас рынок перенасыщен учебно-методическими материалами, говорит он. В свою очередь, нововведение подскажет направление молодым педагогам, куда в построении программы им лучше всего двигаться, подытожил специалист.
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