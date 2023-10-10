Жестокое обращение? Зачем в Большом Московском цирке применяли воду и палки против тигров

В соцсетях вызвало бурную реакцию видео с репетиции братьев Запашных в Большом Московском цирке. На кадрах запечатлено, как сотрудники учреждения поливают тигров на арене струями воды и используют другие методы, чтобы разнять животных. По данным СМИ, зоозащитники сочли это жестокостью и обратились в Следственный комитет. Рассказываем подробности.



"200 килограммов ярости"

Пользователей соцсетей встревожили кадры репетиции с тиграми в Большом Московском цирке. На видео запечатлено, как сотрудники учреждения поливают животных из шланга водой. Кроме того, дрессировщик Эдгард Запашный использует для их усмирения палку. По данным СМИ, зоозащитники посчитали происходящее жестокостью и обратились к депутатам, а также в Следственный комитет. Сам Эдгард Запашный пояснил, что ролики с дрессировкой они вместе с братом публикуют в соцсетях уже давно.





Эдгард Запашный генеральный директор Большого Московского цирка Другое дело, что делают нарезку, общий план, якобы мы занимаемся жестоким обращением с животными. Знаете, когда хищники дерутся между собой, то обычно кто-то из них погибает. И чтобы не произошла смерть на манеже, человек должен вмешаться. Да, используются спецсредства – водометы, палки и холостое оружие.

Заявление дрессировщика подтвердил и его брат Аскольд Запашный. По словам артиста, в случае возникновения конфликта между хищниками действовать нужно оперативно, так как звери могут убить друг друга за несколько секунд. "Хищники – 200 килограммов ярости. Как их еще разнять, наказать, чтобы они не убивали друг друга?" – пояснил он.

Аскольд Запашный отметил, что их с братом не в первый раз пытаются дискредитировать недоброжелатели. Ситуацию также прокомментировала пресс-служба Большого Московского цирка. В учреждении рассказали, что животных разгоняют для их же безопасности, но при этом никогда не делают больно. "Мы всегда приглашаем журналистов, пожалуйста, снимайте, как у нас обращаются с животными, как они живут", – подчеркнули в пресс-службе цирка.



"Разнимать любым способом"

Мнения общественности по поводу ролика с тиграми разделились. Одни пользователи соцсетей настаивают на том, что цирки с животными пора запретить, так как дикие звери в подобных условиях страдают ради человеческой забавы. Другие же, наоборот, встали на защиту артистов. По мнению комментаторов, в цирке нет ничего плохого, а в вопросах воспитания зверей лучше довериться профессионалам. Некоторые пользователи заняли промежуточную позицию.

"Я против участия животных в цирке вообще. Но здесь дрессировщикам что, надо было стоять и смотреть, как два хищника дерутся, нанося друг другу серьезные увечья, а потом их лечить? Конечно, необходимо разнимать любым способом", – написал один из комментаторов.

В свою очередь, юрист Алла Георгиева в беседе с Москвой 24 пояснила, что может подпадать под определение жесткого обращения с животными.





Алла Георгиева юрист В Законе "Об ответственном содержании животных" говорится, что жестоким признается такое обращение, которое приводит животное к гибели, увечью, повреждению здоровья, включая истязания. Например, когда животное морят голодом, когда оно испытывает жажду. Даже оставление животного в опасном для жизни и здоровья состоянии тоже относится к жестокому обращению.

Вместе с тем специалист обратила внимание, что вопрос о том, идет ли речь о жестоком обращении с животными, может решить только ветеринарная экспертиза.



Степан Жирнов