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Общество

10 октября, 16:49

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Нужно ли наказывать родителей за курящих детей

"Детский" дым: стоит ли наказывать родителей за курение ребенка
общество дети

Для родителей, у которых курят дети, могут ввести административную ответственность. Норму предлагают добавить в новую редакцию Кодекса об административных правонарушениях, который должен вступить в силу с 2021 года. Выясняем, стоит ли наказывать родителей за вредную привычку ребенка.

Как планируют наказывать родителей

Фото: depositphotos/NeydtStock

Ввести новый вид ответственности для родителей предложили на заседании правительственной комиссии по профилактике правонарушений, которое прошло 23 сентября. Протокол заседания подписал министр МВД России Владимир Колокольцев.

Согласно документу, Роспотребнадзор должен направить обращение с предложением в Минюст. Что же касается наказания для родителей несовершеннолетних курильщиков, то предлагается штраф до двух тысяч рублей. Об этом рассказала официальный представитель МВД Ирина Волк.

Подготовлено предложение об установлении административной ответственности родителей или иных законных представителей за потребление табака несовершеннолетними в виде административного штрафа в размере от полутора до двух тысяч.
Ирина Волк
официальный представитель МВД

Сейчас, согласно Кодексу об административных правонарушениях, наказать за курение в неположенных местах могут только совершеннолетних россиян. Штраф составляет от 500 рублей до полутора тысяч рублей. Если задымить на детской площадке, то штраф увеличится – от двух до трех тысяч рублей.

Однако уже существовали прецеденты, когда подростков старше 16 лет наказывали за курение в неположенных местах. При этом оплачивали штраф родители. Также в кодексе прописано наказание для родителей, которые вовлекли своего ребенка в процесс курения – штраф от двух до трех тысяч.

Нужно ли штрафовать родителей?

Председатель Ассоциации родительских комитетов и сообществ Ольга Леткова не поддержала введение штрафов за курящих детей. По ее мнению, родители вряд ли смогут повлиять на подростка и заставить его отказаться от вредной привычки.

"У нас в административном кодексе есть статья, которая давно ввела наказание для родителей за ненадлежащее воспитание детей. Но если речь будет идти о каждом конкретном правонарушении, то я считаю, что это абсолютно не нужно в нашей стране", – пояснила эксперт в разговоре с Москвой 24.

Введение такой ответственности просто будет бить по кошельку родителей, абсолютно ничего не даст ни детям, ни семье. За голову после никто не возьмется.
Ольга Леткова
председатель Ассоциации родительских комитетов и сообществ

По словам Летковой, в том, что дети курят, виноваты не только родители, но и "окружающая среда".

"В какой-то момент родитель становится не авторитетным – это естественно. Дети начинают больше обращать внимания на окружающую среду. А среда совершенно другая: пей, кури, бери от жизни все. У детей с родителями могут возникнуть конфликты, скандалы", – подчеркнула Леткова.

Больше воспитания и в школах должно быть, потому что родитель говорит одно, а вся остальная культура и окружающая среда нас учат совершенно другому.
Ольга Леткова
председатель Ассоциации родительских комитетов и сообществ

В свою очередь, член координационного совета по борьбе против табака Минздрава РФ Виктор Зыков заявил в интервью Москве 24, что наказание для родителей за курящих детей "вряд ли даст какой-то серьезный эффект". Он напомнил, что на сегодняшний день в законодательстве прописана ответственность за вовлечение несовершеннолетнего в процесс потребления табака.

Фото: depositphotos/grafvision

"Есть нормы Семейного кодекса, которые говорят, что родители обязаны заботиться о здоровье своих детей и несут ответственность за это. Но чтобы несовершеннолетние не курили, существует набор первоочередных еще не принятых мер: обезличенная упаковка сигарет, запрет ароматизаторов, которые так привлекают молодежь, недоступная для них цена табачных изделий", – пояснил эксперт.

Кроме того, по его словам, нужно регулировать использование детьми электронных сигарет и вейпов.

Сейчас происходит настоящая катастрофа с электронными средствами доставки никотина, имеющими огромную популярность среди детей.
Виктор Зыков
член координационного совета по борьбе против табака Минздрава РФ

"Например, в США 1 080 человек госпитализированы с поражением легких, из них более 16 процентов – это люди моложе 18 лет, зафиксировано восемнадцать смертей по причине потребления электронных сигарет. Нам надо срочно принимать меры по их регулированию, иначе может быть поздно", – заключил Зыков.

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