Два миллиона рублей за 50 съемок: как зарабатывают фотографы в Новый год в Москве

В новогодние праздники количество посетителей на Красной площади увеличивается вдвое за счет фотографов и их моделей. Желающим сделать праздничную фотосессию с елкой и пряничным домиком нет отбоя. Столичные фотографы рассказали Москве 24, сколько можно заработать на новогодних фотосессиях, как долго приходится выстаивать очередь для кадра с елкой и почему разодетые для фотосессий маленькие россияне так восхищают туристов.

Влада Ипатьева: "В Новый год каждый первый у елки – фотограф"

Фото: предоставлено героиней материала

Новогодние фотосессии – самая востребованная в сфере фотографии услуга в течение всего года, рассказывает фотограф Влада Ипатьева. "Когда приходишь на Красную площадь, ощущение, что каждый первый – фотограф, а каждый второй – его заказчик. Это оправданно, потому что Москва в эти дни украшена так, как ни один другой город мира", – говорит она.

По ее словам, помимо самой Красной площади, для фотосессий горожане выбирают новогодние ярмарки, территорию у ЦУМа и елку на Манежной площади. Особой популярностью пользуются деревянные бочонки, установленные на улицах. "Только раньше там можно было сидеть, все на них фотографировались, а потом охрана стала гонять. Вообще за месяц работы ярмарки правила посещения ужесточились: сначала запретили сидеть на бочонках, потом на входах поставили металлические рамки. Чтобы зайти на площадь, необходимо было выстоять большую очередь", – говорит девушка.





Влада Ипатьева фотограф В декабре и первых числах января туристов очень много, фотографироваться было практически невозможно. А там, где у елки хороший ракурс, фотографы стоят просто в ряд. Тем не менее удается сделать видимость, что народу вокруг немного, просто размазав задний фон.

В Москве я только набираю клиентов, поэтому мои фотосессии стоят недорого. Работы в этот период много, и некоторые начинающие фотографы могут выставлять очень низкую цену, вплоть до одной тысячи рублей в час. Но в среднем хороший специалист в столице зарабатывает за съемку от пяти до 15 тысяч рублей в час. За новогодний период можно легко заработать себе на полноценный отдых.

Хотя для меня это больше творчество, чем зарабатывание денег. Такие фотосессии – часть новогоднего праздника, который мы с моими клиентами каждый год проживаем вместе. Чаще это девушки, которым нужны снимки для Insgtagram, или молодые пары, заказывающие лав стори.

Галина Хлыбова: "Очередей к елке нет только утром"

В этом году перед праздниками я решила выбраться из родного города Котласа Архангельской области и поехать в Москву посмотреть всю эту красоту своими глазами. У меня не было цели заработать за этот период, тем не менее я разместила объявление в соцсетях о том, что буду в Москве. В итоге за четыре дня пребывания в столице вышло семь съемок. Три семьи клиентов поехали со мной, еще три ждали в Москве, плюс надо было пофотографировать своего сына с его девушкой.

Можно сказать, это была поездка с разведкой на будущий год. Я посмотрела места, поняла, в какое время лучше снимать, какие есть нюансы. Например, лучше снимать утром, с 9 до 11 часов, потому что потом выстраиваются большие очереди. С 12 дня до 12 ночи снимать нереально, либо нужно находить места, отдаленные от центра. Помимо этого, мешают и заграждения, которые ставятся перед самой ярмаркой на площади.

Эти новогодние съемки у меня окупили дорогу и проживание в столице. Цену я не поднимала до московской, оставила свою, пять тысяч рублей в час. Хотя по Москве средняя цена профессионального фотографа – 10–15 тысяч рублей в час. Но больше часа зимой на улице все равно не будешь снимать. Дети выдерживают на холоде максимум 40–50 минут. Если учесть, что в один день я сделала четыре съемки, то при московских ценах таким образом можно заработать приличную сумму.



Фото: предоставлено героиней материала



Галина Хлыбова фотограф Я знаю московского фотографа, который за декабрь заработал два миллиона рублей. Это порядка 50 съемок, в основном ночные уличные фотосессии.

Несмотря на огромные очереди, атмосфера все равно остается дружелюбной, люди ведут себя порядочно, никто не толкается. Единственное, фотографам мешают иностранцы, которые, видя наших русских детей, наряженных для фотосессий в шубки, перекрывают все и бегут напролом со своими телефонами их фотографировать. Настолько их восхищают красивые и нарядные дети!

Кстати, отсутствие снега в этом году ничуть не помешало процессу, даже наоборот. Создалось впечатление, что я в какой-то европейской стране. А яркие огоньки создают праздничное и сказочное настроение в кадре и без снега.

Катерина Чичина: "Голые плечи зимой, зато какой кадр!"

Фото: предоставлено героиней материала

Среди москвичей для новогодних фотосессий востребованы Никольская улица с ее светящимися гирляндами, площадь Революции и прогулочные фото на фоне достопримечательностей Красной площади, храма Василия Блаженного и ГУМа. Также все обязательно хотят сделать портрет у елочки, кадр с бочкой и пряничным домиком, но чтобы подойти к объекту, иногда приходится ждать минут по пять. А если это воркшоп с наряженными моделями, то туда вообще не подобраться, нужно ждать целый час, пока они закончат.

Приходится ловить ракурс, чтобы никому не мешать. Помимо фотографов, здесь на каждом углу миллион туристов, которые тоже хотят сделать хороший кадр. Одни позируют, другие фотографируют, третьи фотографируют сам съемочный процесс со стороны. Параллельно кто-то тебя отвлекает и просит снять на свой телефон. В общем целое фотографическое сообщество.

В новогодний период именно прогулочные фотосессии пользуются популярностью у москвичей. В основном это семьи или дети, которые выступают в качестве моделей в Instagram. Моя средняя съемка стоит 6,5 тысячи рублей в час, но в этом году беру не более двух–трех фотосессий в неделю, потому что сама пока нахожусь в декрете. На следующий год, когда ребенок пойдет в сад, можно будет брать больше.





Катерина Чичина фотограф За новогодний сезон, если работать с утра до вечера, можно заработать на машину и на квартиру. Обычно это доход известных, зарекомендовавших себя фотографов с хорошей базой клиентов.

На Новый год в Москву приезжает много фотографов из других городов. Обычно они заранее себя рекламируют в Instagram с новогодним портфолио и пишут, в какие дни будут в столице. Для того чтобы сделать больше съемок, некоторые отдают часть работы ретушерам и целиком посвящают себя творчеству и зарабатыванию денег.

Когда нет снега, фотошоп нам в помощь. Редко используются баллончики со снегом, но это скорее для фотостудии. Чаще все же рисуем. Или выбираем место, где много елочек, огоньков и игрушек, они немножко заменяют отсутствие снега. Потом в фотошопе слегка добавляешь следов, и получается новогодняя сказка.

Стараемся работать быстро, чтобы не замерзнуть. Иногда рекомендую брать кофе, он согревает, к тому же с ним сейчас модно фотографироваться. Если замерзаем, греемся в ГУМе, бегаем по ступенькам вверх-вниз. Вообще я поражаюсь людям, которые готовы раздеться в холод. Нередко видишь, как модели фотографируются в летящих платьях с оголенными плечами на детских каруселях. На них невозможно смотреть, зато какой красивый кадр!