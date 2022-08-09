Врач рассказал о неприятных последствиях прокалывания ушей

Проколоть уши и носить потом красивые сережки – к сожалению, так везет не всем. Иногда после подобной косметологической процедуры приходится не только забыть об украшениях, но и длительно лечить образовавшиеся на коже некрасивые рубцы. Рассказываем, как любителям сережек избежать негативных последствий.

Некрасивый и болит

Фото: РИА Новости/Асатур Есаянц

У некоторых людей на месте любых травм кожных покровов могут образовываться грубые рубцы – келоиды. При этом довольно часто они появляются именно на мочках ушей после пирсинга, рассказал Москве 24 лор-врач высшей категории, кандидат медицинских наук Владимир Зайцев.

Келоидные рубцы не представляют опасности для здоровья, но заставляют человека переживать неудобства с эстетической точки зрения.





Владимир Зайцев лор-врач высшей категории В отличие от обычных шрамов, они в процессе заживления не выравниваются по цвету с кожей. Келоиды визуально выделяются: бывают ярко-красного, бордового или розового оттенков. Все потому что они пронизаны кровеносными сосудами.

Так как келоидные рубцы – это патологическое разрастание соединительной ткани, они возвышаются над кожными покровами и могут сильно увеличиваться, выходя за пределы раны.

Кроме того, у человека могут быть неприятные ощущения в области уха: боль, зуд, жжение, чувство стягивания. Особенный дискомфорт возникает в том случае, если рубец нечаянно задеть.

Виноваты гены

Почему организм некоторых людей склонен к образованию келоидных рубцов, точно неизвестно. Медики чаще называют основной причиной наследственный фактор. Если в вашей семье у кого-то были подобные рубцы, то велика вероятность, что и вы можете столкнуться с такой проблемой.

"В этом случае стоит отказаться от пирсинга и татуировок и быть аккуратным, чтобы не порезаться или не обжечься. Любые травмы кожи могут привести к некрасивым рубцам", – предупредил врач.

К сожалению, на сегодняшний день нет никаких способов, с помощью которых можно было бы спрогнозировать, образуется ли келоид на месте раны после травмы или операции. В том числе это касается прокола на мочке уха вследствие обычной косметологической процедуры.

Риск рецидива

Фото: Михаил Мокрушин/РИА Новости

Самое неприятное в лечении келоидного рубца – это то, что при попытке от него избавиться нарост может, наоборот, начать увеличиваться в размерах. Нельзя просто взять и удалить образование, потому что с большой долей вероятности произойдет рецидив. Причем новый рубец захватит еще более обширную площадь на коже, чем прежний.





Владимир Зайцев лор-врач высшей категории Прежде чем удалять келоид, необходимо провести консервативное лечение. Врач вводит под кожу пациента гормональные препараты, прописывает специальные гели и мази. Также необходимо будет носить сдавливающую повязку и пройти курс физиотерапевтических процедур.

Только после того как келоид уменьшится в размерах и станет светлее, можно будет его удалять. Убирают нарост чаще всего лазером. Но если он свежий, появился совсем недавно, то достаточно эффективным методом является криодеструкция. При данной процедуре на рубец воздействуют очень низкими температурами – источником выступает жидкий азот. Но особенно большие образования удаляют хирургическим путем.

Врач напомнил, что эффективность лечения келоидов связана с тем, сколько времени прошло с момента его образования. Застарелые рубцы лечить достаточно сложно. Поэтому, если вы заметили у себя грубые яркие наросты на месте раны, как можно скорее обращайтесь к врачу.