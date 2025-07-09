Физиолог Скрипник назвал упражнения, которые помогут избавиться от жира на животе

Жир на животе указывает на повышенные риски деменции у пожилых мужчин, выяснили ученые. О каких еще проблемах со здоровьем может свидетельствовать лишний вес в этой части тела и как улучшить свое физическое состояние, разбиралась Москва 24.

Не просто лишний вес

Мужчины пожилого возраста на 50% чаще страдают от деменции, если имеют жировые отложения в области живота. Однако у женщин аналогичной зависимости не наблюдается. К таким выводам пришли ученые, проведя когнитивные тесты среди почти 18 тысяч жителей Австралии и США старше 65 лет. Научная статья опубликована в журнале Alzheimer (A&D).

В качестве возможной причины явления исследователи назвали особенности обменных процессов в организме.





из исследования У мужчин с ожирением живота наблюдается более высокий уровень С-реактивного белка – воспалительного биомаркера, который является индикатором когнитивных нарушений.

В свою очередь, врач-эндокринолог, доктор медицинских наук Инна Мисникова пояснила Москве 24, что распределение жира в принципе зависит от половой принадлежности. Для мужчин, в частности, характерно висцеральное ожирение, при котором лишний вес возникает преимущественно в области живота.

У женщин же жир накапливается в основном на бедрах или ногах и является подкожным, отметила врач. В нормальных количествах отложения выполняют функцию защиты органов, а при избытке – провоцируют нарушения работы гормональной и репродуктивной систем.

"Плюс при метаболическом синдроме у женщин также бывает висцеральное ожирение", – добавила врач.





Инна Мисникова врач-эндокринолог, доктор медицинских наук Это опасное состояние, при котором жир появляется внутри или вокруг органов – например в печени, поджелудочной железе, эпикарде сердца. Впоследствии это приводит к повышению давления, сахарному диабету второго типа, сердечно-сосудистым заболеваниям, ишемической болезни сердца и атеросклерозу.

Выявить наличие ожирения в целом возможно, замерив окружность талии сантиметровой ленты. Как пояснила Мисникова, на переизбыток жира у мужчин указывает значение от 94 сантиметров, а у женщин – от 80.

"На то, о каком типе отложений идет речь, указывает состояние живота. То есть если он надутый, на нем не формируется складки, это висцеральное ожирение. Однако определить все с точностью получится только у врача", – заметила специалист.

Привести себя в форму

Убрать жир на животе можно за счет регулярного режима тренировок. Эффективными, в частности, являются силовые упражнения, которые достаточно выполнять 2–3 раза в неделю, рассказал Москве 24 спортивный физиолог, фитнес-тренер Никита Скрипник.





Никита Скрипник спортивный физиолог, фитнес-тренер Важно иметь в виду, что локальная нагрузка на пресс не способствует тому, чтобы жир уходил. Это работает только в 1–2% случаев. Лучше делать упор на ноги и спину: в этих областях находятся крупные мышечные группы, которые производят самый большой тренировочный объем и сжигают больше всего калорий.

"Например, в процессе можно делать выпады, приседания, мертвые и становые тяги, вертикальные и горизонтальные тяги. Таким образом уйдет не только лишний вес с живота, но и сформируется хорошая осанка", – указал эксперт.

Не менее важно качественно восстанавливаться и отдыхать, указал тренер. По его словам, при частых нервных переживаниях и отсутствии полноценного сна в организме выделяется избыточное количество гормона стресса – кортизола, который и провоцирует отложения жира на животе. В идеале нужно спать хотя бы по 7–8 часов в день, в темноте, тишине и прохладе.

Наконец нужно следить за питанием и исключать простые углеводы – например фастфуд, а также сосиски, колбасы и другое переработанное мясо, добавила Инна Мисникова. Напротив, добавлять в рацион рекомендуется клетчатку, бобовые и цельнозерновые продукты.