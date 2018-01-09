Зимний фешн. Пять обязательных вещей в вашем гардеробе

Кто-то не обращает на моду особого внимания, а кто-то готов ежегодно обновлять гардероб, повинуясь модным веяниям и тенденциям. Но и те, и те другие каждую осень задаются одним и тем же вопросом: как выглядеть хоть сколько-нибудь красиво в холодное время года? Портал Москва 24 поговорил с четырьмя молодыми московскими дизайнерами и создателями модных брендов о том, что будет модно этой зимой.

Инга Смирнова, директор бренда Urban Grass:

Если отталкиваться от мировых тенденций, с привязкой к российской действительности красный вновь становится цветом сезона, причем в самых различных вариациях – от ярких ягодных оттенков до глубоких винных. При этом в моду входят красные тотал-луки. Этот тренд привлек внимание даже малоизвестных дизайнеров. Помимо того, клетка. Клетчатые пальто и пиджаки с ориентиром на оверсайз. Уже несколько сезонов из моды не выходят головные уборы – кепи и береты, которые девушки подбирают в зависимости от формы лица.

Если два сезона назад печворк в одежде казался нам лишенным логики, то теперь и он в моде. Также в моде будут вышивка и редкие для зимы цветочные принты с мелким узором. Они будут сочетаться с вещами из плотных теплых тканей, например пиджаками из шерсти.

Среди тканей также будет популярна экокожа и искусственный мех ярких цветов. Он, как всегда, будет актуален! Так как движение экозащитников набирает обороты, модницы и дома моды подхватывают этот тренд: дом Gucci отказался от натурального меха, и за ним последовали многие известные бренды. Шубы из лам, столь популярные два сезона назад, уже вышли из моды, объем теперь достигается за счет кроя. Самый объемный мех, который еще могут использовать дизайнеры, – песец. Кстати, в моду вернутся вельвет и бархат. Бархатные пиджаки с брюками держатся в моде не первый сезон, однако теперь это не черный и винный оттенки, а охра, бутылочно-зеленый и электрик (синий).

Помимо головных уборов из аксессуаров в моде будут крупные серьги. Кстати, недавно лидерами продаж на Farfetch стали изделия грузинских дизайнеров, создающих объемные, но очень лаконичные серьги из кожи в форме животных. Также набирает популярность мода на шарфы, набитые синтепухом, как пуховики. Такие шарфы мы уже видели в стрит-стайл-луках на Парижской неделе моды.

Must have сезона: клетчатый пиджак оверсайз

Фото: аккаунт instagram.com/axiom.moscow

Платье Axiom, 8800 рублей

Фото: аккаунт instagram.com/axiom.moscow

Костюм Axiom, 22 000 рублей

Фото: аккаунт instagram.com/axiom.moscow

Пальто Axiom, 33 000 рублей

Анна Москвалева, дизайнер бренда Animos:

В этом году, как и в прошлом, в моде оказались парки с натуральным мехом, а также утепленные джинсовки с соболем. Также популярны будут куртки-авиаторы. Что касается материалов, то твид никогда не выйдет из моды. Это ткань Chanel, и уже только поэтому она всегда актуальна. Разница будет только в цвете, а главными цветами сезона станут голубой, бордо, беж и бутылочно-зеленый.

Главным аксессуаром этого сезона будут береты и сумки-барсетки. Они появились в новой коллекции Gucci, и этот тренд уже подхватили многие дизайнеры.

Must have сезона: голубая парка

Фото: zara.com

Парка из водоотталкивающей ткани Zara, 3999 рублей

Фото: asos.com

Куртка с капюшоном из овечьей шерсти Ugg, 30 490 рублей

Фото: аккаунт instagram.com/animos_ru/

Голубая парка с натуральным мехом енота. Цена по запросу

Ольга Тимо, основатель и дизайнер бренда T-SKirt:

В этом году в тренде будет эко − экокожа, экозамша, экомех. Женственность в моде остается всегда: например, сочетание в фактурах тканей – шерсти и драпа с кружевом, сеткой и оборками или сочетание объемной крупной вязки в свитерах и кардиганах силуэта оверсайз с женственными юбками и платьями летящей фактуры.

В цветах – оттенки голубого и все оттенки шоколада: от молочного до горького. Также в моде остается юбка-миди на высокой посадке во всех силуэтах. Это главный предмет гардероба любой девушки. А дополнить образ можно будет обувью с металлическим блеском или объемным шарфом из экомеха.

Must have сезона: шерстяные кюлоты и водолазка тонкой вязки

Фото: tskirt.ru/online-store

Трикотажная водолазка из вискозы T-Skirt, 5200 рублей

Фото: tskirt.ru/online-store

Юбка-миди с оборкой, цвет коричневый в клетку T-Skirt, 8000 рублей

Фото: tskirt.ru/online-store

Удлиненное пальто с поясом небесно-голубого цвета

T-Skirt, 18 500 рублей

Катя Чернигова, дизайнер бренда Achers:

В этом сезоне в моде будут яркие объемные пуховики, а искусственный мех отойдет на второй план. Кто-то делает их объемными, кто-то шьет по фигуре. Это подхватили многие бренды. Также объемные толстовки и свободные джинсы – в общем, унисекс, который не подчеркивает фигуру. И главное – головные уборы: шляпы и в особенности кепи. Шарфы в этот раз не будут пользоваться особой популярностью, потому что практически у всех пуховиков есть объемные теплые воротники или же их сочетают с водолазками и свитерами с воротником. Но, кстати, Алессандро Дель Аква для бренда N°21 сделал очень интересную коллекцию вязаных шарфов со страусиными перьями.

Главное сочетание этой зимы – сочетание цветов хаки и оранжевого, а также ярко-зеленого. Новый цвет, который входит в моду, – темно-темно-синий. Это практически "новый черный". Его можно сочетать с серым или делать синие тотал-луки.

Must have сезона: кеды с мехом, как Maison Margiela и, еще раз повторюсь, кепи

Фото: аккаунт instagram.com/achers_ru

Шляпа в комплекте с двумя лентами Achers, 6000 рублей

Фото: zara.com

Бархатная кепка Zara, 1499 рублей

Фото: аккаунт instagram.com/achers_ru

Пальто "Габби" Achers, 25 000 рублей

Sasha Cortimorcor, дизайнер бренда COR TIMOR COR

Судя по тому, как стремительно приближается зима с ее минусовой температурой, в моде будут максимально теплые и удобные вещи − длинные шерстяные пальто с большими воротниками и лацканами, чтобы укрыться от ветра, свитшоты с начесом и пуховики.

По мне так цвета будут по большей части спокойные и глубокие, такие как изумрудно-зеленый, черный, синий, цвет корицы, гранатовый, хотя мы всеми силами стараемся добавить в коллекцию и яркие цвета, чтобы люди совсем уж не впадали в спячку. Из ярких оттенков мы используем коралловый, голубой, молочный.

Материалы в силу климатических условий должны быть теплые и водоотталкивающие. Не знаю, как все, но мне зимой руки хочется упрятать не только в рукавицы, но еще и в карманы, поэтому относительно аксессуаров я придерживаюсь сумок через плечо, можно даже поясные – уж больно они удобные! Ну и, конечно, рюкзаки.

Must have сезона: длинное пальто – это стильно, практично, ну и, конечно же, тепло. Еще обязательно хороший шарф, рюкзак и, самое главное, никаких голых щиколоток! Оставьте это на весну, девочки.

Фото: аккаунт instagram.com/cortimorcor

Кепи COR TIMOR COR, 1990 рублей

Фото: аккаунт instagram.com/cortimorcor

Сумка на пояс COR TIMOR COR, 1990 рублей