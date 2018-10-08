Будьте здоровы: где и как сделать прививку от гриппа в Москве

Каждый год, особенно в сезон, десятки тысяч людей по всей стране заболевают гриппом. Как не оказаться в их числе? Самый простой ответ – вакцинация. Портал Москва 24 расскажет, где это можно сделать, а самое главное – зачем.

Фото: портал Москва 24/Михаил Сипко

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Грипп – крайне неприятная инфекция, и с ней лучше подстраховаться. Причин несколько: во-первых, он часто вызывает обострение хронических заболеваний. Даже если вы забыли про свой гайморит, грипп, скорее всего, про него напомнит. Во-вторых, вирус постоянно мутирует. Из-за этого прошлогодняя прививка или перенесенная болезнь не может уже активировать иммунитет, и вы вполне можете заболеть вновь. В-третьих, грипп довольно легко перепутать с другими заболеваниями или просто недомоганием, а когда он разовьется, вылечить его будет сложнее.

Проверенный метод

Можно, конечно, заранее укреплять иммунитет, заниматься спортом и носить медицинские маски – все это только пойдет на пользу. Некоторые начинают употреблять в диких количествах витамин С, раскладывать чеснок и использовать другие бабушкины методы, эффективность которых чаще всего под большим сомнением. Но лучшим методом будет вакцинация. По разным данным, эффективность прививки колеблется в районе 75-90%.

Здесь следует сказать пару слов для тех, кто боится осложнений после уколов. Современная фармацевтика каждый год берет новые вершины, в том числе – в уменьшении побочных эффектов от вакцинации. После введения вакцины в течение первых суток может подняться температура, а место укола немного поболеть. Но к самой болезни это отношения не имеет, так организм реагирует на чужеродное вещество.

Фото: портал мэра и правительства Москвы

"Во-первых, сама прививка не может вызвать заболевание, – объяснил доцент кафедры инфекционных болезней у детей РНИМУ имени Н.И. Пирогова, главный внештатный специалист по инфекционным болезням у детей в ЦАО г. Москвы Алексей Ртищев. – Все вакцины, которые сейчас используются, сам вирус не содержат. Они используют так называемые антигены, то есть частицы, к которым и вырабатывается иммунитет. Могут содержаться еще какие-то компоненты, изъятые из вируса, но это лишь частичка – болезнь она не вызовет, это исключено".

По его словам, кроме самой реакции организма, может возникнуть разве что аллергическая реакция. К примеру, в большинстве вакцин, которые используются, изначально вирус выращивается на куриных эмбрионах. Поэтому прежде всего людям, у которых есть аллергия на куриный белок, прививка может быть противопоказана.

Где можно поставить прививку

Ежегодная вакцинация против гриппа в Москве стартовала 20 августа и продлится до 28 октября. В столице работает более 500 пунктов, где любой москвич сможет бесплатно сделать прививку. Полный список вы можете найти здесь.

Поликлиники

Во всех городских поликлиниках вакцинация проходит с 20 августа по 6 декабря, включая выходные дни. Обратите внимание – в выходные время работы прививочных пунктов сокращено: в будни можно обратиться с 8:00 до 20:00, в субботу – с 9:00 до 18:00, в воскресенье – с 9:00 до 16:00. В детских поликлиниках в будни время работы такое же, в выходные – с 9:00 до 15:00. Центр госуслуг "Мои документы"

С прошлого года защиту от гриппа можно совместить с другими делами в центре госуслуг. В 2018 году прививку можно поставить в 70 центрах, время работы пунктов аналогично взрослым поликлиникам. Фото: портал мэра и правительства Москвы Мобильные пункты

Для тех, у кого совсем нет лишнего времени, мобильные пункты открылись прямо рядом с метро, МЦК и ж/д станциями. Время работы также аналогично взрослым поликлиникам. Торговые центры С этого года москвичи могут впервые делать прививки, даже не отвлекаясь от покупок. Во время профилактической кампании 2018 года медпункты открылись в девяти торговых центрах. Время их работы такое же, как и у взрослых поликлиник, центров госуслуг и мобильных пунктов.



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Полный список пунктов вакцинации, а также конкретные ТЦ, станции метро, МЦК и центры госуслуг "Мои документы" вы можете найти по этой ссылке

Для категорических противников прививок, очень занятых и просто ленивых хочется напомнить: есть группы риска, у них болезнь может протекать крайне тяжело.

Люди старше 60 лет;

Дети в первые пять лет жизни;

Беременные женщины;

Люди с хроническими заболеваниями и вирусом иммунодефицита.

Фото: портал мэра и правительства Москвы

Кроме того, рекомендуется сделать прививки тем, кто работает в больших коллективах или часто контактирует с другими людьми: врачи, учителя, менеджеры, работники общепита.

Ну а если случилось так, что вы все-таки пропустили прививку и заболели, не нужно доверять народной медицине или тем более гомеопатии, просто следуйте рекомендациям специалистов.

"Предсказать, как будет вести себя любая инфекция, сложно, нельзя одного совета дать, – добавил Алексей Ртищев. – Но если человек не относится к группе риска, если нет хронических заболеваний, а сама болезнь протекает не в тяжелой форме, лечите симптомы. Пейте больше жидкости, сбивайте высокую температуру и используйте противовирусные препараты. Все остальное никакой существенной роли не играет. Главное – пораньше начать лечиться и оставаться дома".