Москва социальная: сколько школ и больниц построят в ТиНАО за три года

До конца года в ТиНАО построят одиннадцать детских садов, восемь школ и две поликлиники. Об этом порталу Москва 24 рассказали в пресс-службе департамента развития новых территорий. А до 2020 года в округах построят еще почти полсотни социальных учреждений.

Фото: портал Москва 24/Михаил Сипко

В ближайшие три года работа по возведению в Троицком и Новомосковском округах социальных объектов будет вестись еще более активно, чем раньше, рассказал руководитель департамента Владимир Жидкин.



Владимир Жидкин руководитель департамента развития новых территорий "Планируем ввести в эксплуатацию не менее 50 соцобъектов. То есть, по сути, удвоить их количество."

До конца этого года планируется построить одиннадцать детских садов, восемь школ и две поликлиники. В 2019-м появятся одиннадцать детских садов, семь школ и три поликлиники, а в 2020-м строители планируют возвести еще двенадцать детсадов, одиннадцать школ, а поликлиник – три.

В пресс-службе департамента развития новых территорий добавили, что за последние шесть лет в ТиНАО уже построили больше 350 тысяч квадратных метров социальных объектов.

"Всего с 1 июля 2012 года введено более 50 объектов образования и здравоохранения. Первое место по количеству занимают детские сады – их 35. Школ и поликлиник построено по десять", – уточнил глава ведомства Владимир Жидкин.

В столице огромное внимание уделяется развитию социальной инфраструктуры районов. Строительный комплекс не согласовывает проект девелоперского жилого комплекса, если там не будет предусмотрено возведение необходимого количества школ, детских садов, поликлиник, а также объектов для создания рабочих мест.



Москва находится на одном из начальных этапов по освоению ТиНАО. Объемы введенных социальных объектов значительны, но в масштабах территорий не так велики – градостроительный потенциал округов значительно выше, считает директор центра градостроительных компетенций РАНХиГС Ирина Ирбитская.

Фото: портал Москва 24/Михаил Сипко

"Это гигантская территория, и на то, чтобы увеличить плотность заселения, построить приемлемую дорожную сеть и создать необходимую социальную инфраструктуру уйдет значительное количество времени. Горизонт освоения всего градостроительного потенциала ТиНАО – порядка 70 лет", – подчеркнула урбанист.

Она добавила, что пока основное развитие идет вокруг крупных точек притяжения. Но в дальнейшем можно будет освоить пространства вокруг маленьких железнодорожных станций, которые в перспективе обладают мощнейшим урбанистическим потенциалом.

Напомним, что согласно Генплану, к 2035 году в ТиНАО будет возведено порядка 90 миллионов квадратных метров жилья с учетом 30 миллионов квадратных метров, уже построенных ранее. А также 64 миллиона квадратных метров коммерческой недвижимости с учетом 10 миллионов квадратных метров, которые уже возведены. Таким образом, ближайшие шесть-семь лет пройдут под знаком активного строительства.

Конечно, эта динамика будет сопровождаться не менее активным развитием социальной инфраструктуры, ведь только за первые пять лет после образования, население ТиНАО приросло на 55%: теперь здесь проживает свыше 340 тысяч жителей, в том числе значительное количество молодых семей.