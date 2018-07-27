В Сосенском построят детские сады и школы

Фото: Портал мэра и правительства Москвы

В поселке Сосенское и деревне Столбово в ТиНАО построят детские сады и школы. Соответствующее решение приняла градостроительно-земельная комиссия под руководством Сергея Собянина.

Так, до конца 2021 года должны быть построены две школы на 2625 мест, четыре детских сада на 1110 мест и два образовательных комплекса на 1450 мест.

Это позволит обеспечить необходимым количеством мест в школах и детских садах жителей строящихся жилых кварталов в Сосенском. Ранее в рамках указанного инвестиционного контракта построили 14 жилых домов, три детских сада на 730 мест, школы на 1775 мест. Также была реконструирована школа в поселке Воскресенское.

Из 37 социальных объектов, возведенных в Троицком и Новомосковском округах инвесторами с 2012 года, 32 уже переданы в собственность города. Это 23 детских сада и девять школ.